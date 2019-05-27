 В новом составе Европарламента безусловно преобладают друзья Украины, - Климкин

Об этом на своей странице в Твиттере написал глава МИД УКраины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избирателей ЕС. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают. Залог нашего общего успеха - дружба и европейские ценности", - заявил Климкин.
Это венец работы власти порашенки, который поставил на ключевой пост в государстве человека у которого длинные семейные хвосты в росии. (Еще сюда же и семочко вспомните)
А теперь оно развело рученками и сказало "все хорошо, прекрасная маркиза...", а само страну опустило ниже плинтуса.
Такое не должно просто прощаться, эти гады должны отвечать за свою работу!