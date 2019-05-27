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Все про:выборы (22413) Европарламент (1392) Климкин (2180)

 В новом составе Европарламента безусловно преобладают друзья Украины, - Климкин

По результатам выборов в Европарламент, большинство в нем составят симпатизирующие Украине депутаты.

Об этом на своей странице в Твиттере написал глава МИД УКраины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избирателей ЕС. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают. Залог нашего общего успеха - дружба и европейские ценности", - заявил Климкин.

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В новом составе Европарламента безусловно преобладают друзья Украины, - Климкин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3129059
 
   
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Брачный контракт или как это определили? Что там с совестью и увольнением?
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Это есть венец твоей работы, климкин.
Это венец работы власти порашенки, который поставил на ключевой пост в государстве человека у которого длинные семейные хвосты в росии. (Еще сюда же и семочко вспомните)
А теперь оно развело рученками и сказало "все хорошо, прекрасная маркиза...", а само страну опустило ниже плинтуса.
Такое не должно просто прощаться, эти гады должны отвечать за свою работу!
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А в новом составе украинского парламента будут преобладать враги Украины.
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Доруководились до того, что народ Украины, с богатейшими ресурсами, должен бояться выборов в какой либо другой стране или союзе. Полнейший маразм.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ новом составе Европарламента безусловно преобладают друзья Украины, - Климкин
 
 
 
 
 
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