 В новом составе Европарламента безусловно преобладают друзья Украины, - Климкин

Об этом на своей странице в Твиттере написал глава МИД УКраины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Беру телефон и начинаю поздравлять многих друзей, которым вчера дали кредит доверия избирателей ЕС. Попутно и нарежу им задачи по поддержке Украины. В новом составе Европарламента наши друзья безусловно преобладают. Залог нашего общего успеха - дружба и европейские ценности", - заявил Климкин.

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