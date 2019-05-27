 Экологический налог в Украине работает неэффективно,- участники форума в Днепре



Экологический налог в Украине работает неэффективно, только за прошлый год предприятия уплатили более 4 млрд гривен этого налога. И более половины из них осело в госбюджете, хотя должно было пойти на экологические программы в регионах. Экологи уверены, что такое небрежное использование средств, которое не улучшает состояния экологии, необходимо прекратить. Для этого следует перенять европейский опыт. Об этом сообщили участники экологического форума в Днепре, сообщает "5 канал".

Так, по словам промышленного эколога Владислава Варнавского, средства должны идти непосредственно на реализацию экологических модернизаций предприятий, минуя фонды.

"Я считаю, что не нужно никаких отдельных фондов, которыми будут руководить какие-то люди или какие-то союзы. Лучше всего это работает автоматически, как, например, возврат НДС, когда предприятие само на себя берет ответственность. Мы стремимся использовать эти деньги на улучшение ситуации в месте возникновения проблемы, а не на устранение последствий, к которым привела эта проблема ", - заявил Варнавский.

Подобная практика внедрена в странах ЕС, в частности, в Чехии. Документы с европейскими примерами решения проблемы экологического налога во время форума передали присутствующему на мероприятии министру экологии.

По словам Варнавского, европейский опыт может быть очень полезным для Украины.

"Мы передаем опыт европейский, который очень велик. Он отличается в разных странах. И надо находить именно те инструменты, которые могут быть полезными для Украины", - заявил Варнавский.

Экологи также отмечают, что средства эконалога должны быть направлены не на преодоление последствий загрязнения, а на минимизацию вредных выбросов с помощью модернизации предприятий.