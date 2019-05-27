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 Политика Украины
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Все про:дефолт (356) отставка (2385) Тимошенко (24326)

 "Батькивщина" будет голосовать за отставку Гройсмана, - Тимошенко

Объявления дефолта Украиной ни в коем случае допустить нельзя.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявила Юлия Тимошенко во время брифинга в Верховной Раде.

"Ни при каких условиях нельзя допустить, чтобы Украина пошла в дефолт. Во-первых, это на много лет потеря всех инвесторов и доверия к Украине. И если будет искусственно проведен дефолт ... Будут обнулены долги Украины, но такой дорогой ценой, что это не поможет. Никто не придет в страну, переживающую дефолт", - сказала она.

Также Тимошенко отметила, что в случае дефолта гривня, вероятно, упадет.

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"Дефолт - это полная дестабилизации всей жизни страны и экономический упадок на годы. Поэтому я просила бы, чтоб никто так легко говорил о дефолте", - отметила она.

Кроме того, политик напомнила, что объявление дефолта - это прерогатива правительства и НБУ.

"Сегодня есть сбалансированный бюджет, предусмотрены огромные выплаты по долгам и сам долг. Это ужасный объем выплат, но предпосылок для дефолта нет. Если только никто не будет играть в авантюры", - отметила она.

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Также, по ее словам, фракция "Батькивщины" неоднократно в последние годы рассказывала, насколько неэффективна работа правительства Владимира Гройсмана. В частности, политик обратила внимание на то, что за 5 лет номинальный ВВП в долларовом исчислении упал в 1,4 раза.

"Это означает, что экономика летит в пропасть. Это тот уровень жизни, который люди ежедневно ощущают", - возмутилась она.

В то же время лидер "Батькивщины" заметила: "Если кто-то думает, что может подать заявление об отставке и это снимает ответственность за все, что делали со страной за последние годы, то не получится".

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Тимошенко убеждена, что и министры, и глава правительства несут ответственность за тарифы, за зарплаты и пенсии, и за то, что большинство людей сегодня получают доходы, меньше минимального прожиточного уровня.

"Они отвечают за разрушение экономики, уничтожение среднего класса, коррупцию в таких масштабах, которую, я верю, будут расследовать новые руководители государства. Именно поэтому я считаю, что это правительство должно уйти в отставку немедленно", - подытожила Председатель партии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129054
 
   
 Топ комментарии
 
Тимошенко будет голосовать за отставку любого премьера, потому что сама им планирует вскоре стать.
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А работать кто то вообще собирается ??? в ВР .... одни на велосипеде катаються другие у Бени на коленках сидят и празднуют что то там... остальные ржут на Лиге смеха .... досмеетесь ....ппц цирк.
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хто б сумнівався у старій силіконовій хвойді)))
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Хочу в ту країну, що вона розбудувала своїм прикладом, це де?
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Пнятно, йо-рь беня ночью плохо старался... А как говорил чувак, который у нас временный през, наша тюля балована))))))
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Місце зайняте, хіба СН продує вибори.
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Звичайно, якщо ЮВТ набере відсотків 15 а СН 20-25, тоді цілком можлива така спілка.
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Ну хто б сумнівався, а посада порожнює не буває.
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>Ни при каких условиях нельзя допустить, чтобы Украина пошла в дефолт


И потому она будет голосовать за отставку Гройсмана.


Бабушка, у тебя в голове тараканы какой-то концерт устроили.
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Чому, Грося написав заяву і йде на вибори, нащо їй його тримати?
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A пока что кто будет управлять экономикой ? Или, по-вашему, пенсии платить больше не надо, лекарства закупать не надо, дороги ремонтировать не надо ?
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А де Пенсійний фонд з автодором, прямо за 1,5 місяця щось станеться.
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Ага. Просто остановят выплаты, и всё. Плёвое дело. И не придерёшься.
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Бюджет сформовано, казначейство видасть гроші, у вас коли урядова криза то в Австралії життя припиняється?
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Юля пожалей своих холопов. Вчерась все любители ЗЕкловуна визжали что дефолт пойдёт только на пользу. А 99% этих любителей ЗЕкловуна тут на Цензоре это все поголовно бывшие Юлеботы. И вот сегодня выходит Юля и топит против дефолта, ну и что прикажете делать Жюле\клоуноботу?? С одной стороны надо топить за кловуна и Беню и визжать что дефолт на пользу, а с другой стороны за Бахиню ведь только Юличка спасёт Украину, но Юличка то против дефолта!...ото бедолагам разрыв..
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Ивашка Сулиман вчера чуть не боготворил Беню и аж пенился как это хорошо дефолт. А сегодня его бажественная каралева выступила против дефолта. Интересно где он, смешно будет если он сейчас будет уже против дефолта))
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ТимошЕнка надеется занять в будущем место Гройсмана и стать самой мощной политической фигурой в Украине (торчок явно ей проиграет в кулуарных играх). А цель у бабищи с ботоксными губищами - урезать полномочия Президента и сконцентрировать в своих шаловливых рученках всю полноту власти.
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МВФ её "команду" содержать не будет. Деньги ей даст только запоребрик, в обмен на "новороссию".
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Так выше правильно написали, они переобуваюца на лету по ситуации, то за клоуна то за Жюлю..
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Новые лица незапятнанные властью, и не бывшие у корыта хотят у молодую ЗЕКкоманду рехворматоров, да не кем нибудь, а не меньше чем премьер министром!
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Тільки Тимошенко! Без Юлі змін на краще в країні не буде, хоч віками блукайте між трьох дерев.
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Беня обвів всіх українців, бо Вовік і Юля з його обойми. Один презЕдент, інша ПремЄрша! А ви всі громадяни - слуги! Тож біріть ліпату і кіпайте. Не мішайте керувати!
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Пішов ти великий дебіл разом зі своїми виводами, також дебільними!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" будет голосовать за отставку Гройсмана, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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