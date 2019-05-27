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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1493) Бурбак (356) Народный фронт (1287)

 Новый президент, новая коалиция, новая повестка дня. В результате получили нового президента со старыми подходами, - Бурбак

Во фракции "Народный фронт" в ответ на сегодняшнее обращение Президента Зеленского к народным депутатам отметили, что парламент был готов работать над реформами, однако после его роспуска работа уже не может быть эффективной.

Об этом во время Согласительного совета сказал руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили в пресс-службе НФ.

Также читайте: Зеленский: "Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара"

"В ответ на сегодняшнее заявление президента Зеленского хочу от имени фракции "Народный фронт" заявить следующее: мы готовы были голосовать за реформы. И обращались к президенту. Мы заявили: новый президент - новая коалиция, новая повестка дня. В результате получили нового президента, но со старыми подходами ", - подчеркнул Бурбак.

"Рада распущена президентом. Как распущенная Рада может быть эффективной?" - спросил руководитель фракции НФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3129052
 
   
 Топ комментарии
 
бурбака, політичний трупак, а що там з лісом на Буковині, ще не весь вирубали і вивезли під твоїм "дахом"?
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Бурбаку вместе с НФ недолго осталось а они рассчитывали на полгода, вот и бесятся теперь.
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Мы получили куклу под контролем Богдана, который под контролем Коломойского.

Новый президент, новая коалиция, новая повестка дня. В результате получили нового президента со старыми подходами, - Бурбак - Цензор.НЕТ 373
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52 тыс от 4 миллиона 522 тысячи 320 проголосовавших за петю, надо же как упал рейтинг, разочарование даже после проигрыша
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мы люди рациональные мы же не зебилы.
Там где достаточно 25 тысяч не смысла приводить 4 млн.
И не пыжтесь ваш Зе уже стоит 31,7% - котировки падают...
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Я голосовал за вашего мородера, если раньше сомневался, то теперь уверен, что ошибался.
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За хвилини набере потрібні голоси. Зебеньки, як один проголосують за КІНЕЦЬ ЕПОХИ БІДЕОСТІ !!! Підтримаєте презЕдента? Так, зебеньки?
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бурбака, політичний трупак, а що там з лісом на Буковині, ще не весь вирубали і вивезли під твоїм "дахом"?
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Бурбаку вместе с НФ недолго осталось а они рассчитывали на полгода, вот и бесятся теперь.
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По мажоритарке пойдет, потом будет вместе с будочным блоком и Петей в "конструктивной аппазиции" - чтобы сохранить рычаги влияния и неприкосновенность.
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Будем надеяться на лучшее, что у него по мажоритарке будет сильный оппонент и он останется у разбитого корыта за бортом.
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Недолго,то недолго,но дело в том что бурбаковские кадры,окучились на хлебных местах в правительстве Гройсмана и ещё у них 2 месяца в запасе ,чтобы напоследок набить свои карманы,грабя бюджет.
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просто старого бурбака ще не кишнули
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То есть старый президент ВР не устраивал? Даже странно.....а так хорошо вместе сидели, так хлопали....
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этого Бурбака давно пора садить за уничтожение Карпатского леса, а он еще умничает.
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Ну и рыла! Одухотворенные жиром. Бурбак пусть расскажет о своем состоянии и доходах. Благодетель хренов.
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Максимка , не обижайся... Найдёшь др работу пуще прежней
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Цей звиздюк вже реально починає дратувати - про яку "нову коаліцію" він там триндить, якщо "старої" вже три роки, як немає?
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ну, судя по всему, вас вполне устраивали генпрокурор без профильного обпазования, премьер вообще без образования и спикер со справкой...
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А чем тогда эта Рада лучше за тех, кого теперь критикует?
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Весьма любопытно, какое именно "всё" позволило Вам сделать такой вывод?
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Хде, на базаре? Новий президент, нова коаліція, новий порядок денний. У результаті отримали нового президента зі старими підходами, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9486 Ты поинтересуйся в какой богодельне на базе ВПШ он "заушный" диплом прикупил.
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То, что купил, никто не доказал. Одна вонь. Любой аккредитованный ВУЗ даёт в/о.
Немецкий флажок - это прокси?
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Да ни за шо вы не собирались голосовать, брехло!!!
Вы уцепились за власть зубами и ногтями, бо по вам плачут криминальные сроки. Вот и весь бином Ньютона.
Уж хто бы там еще скулил на такие темы, как не эта вороватая рожа!..
За вырубку лесов и контрабанду древесины с тебя таки спросят, урод. Хай через месяц, хай через год... но всех вас спросят и допросят.
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бурбака-пасипака не ожидал такого быстрого отброса от свинокормушки... дальше хуже - оттеснили от кормушки, заведут уголовное дело за разграбление лесов в Западной Украине... а там на подходе неприкосновенность уйдет в лету... и пойдет пасипака по этапу...
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Так это что, бурбак в ВР остался прежний ?! Называется распустили Раду ...
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раньше вам ПЛАТИЛИ за то шо б вы шо то принимали а теперь заставляют работать за зарплату - а бурбак это в одном слове фамилия внешнее и внутренее содержание
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Та ні, президент у нас новий, це такі гниди як Бурбаки у нас старі.
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По логике этой "шайбы" надо было цыган с вокзала по объявлению набрать и усадить их в АП с протянуйтой рукой каждый...
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ВР объявила бойкот, в частности это БПП, НФ и Радикальные вилы Ляшко. Бойкот этих депутатов должен быть на выборах ни одна тв...рь не должна пройти в списки ВР.
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По цій лицемірній потворі на чолі антинародного фронту разом із порохоригівським кодляком давно тюряга плаче! 5 років пили кров українців, мародерили під час війни, роттердами, дюссельдорфи, довели країну до зубожіння своїми фейковими реформами, карпатські ліси розкрадають, скасували статтю про незаконне збагачення...Сидить отака дивовижна мразота, п`явка, що присмокталася до знекровленого тіла України, вбравшись у вишиванку і ще має якесь моральне право відкривати свою мордяку?! ну, ще недовго, вже скоро
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а шо класний пацан)))- головне шоби) гілляка витримала!
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Макс,Сеня и Петя одевайте штаны ширинкой на зад МИХО на вас чикае на кордоне.Да не забудьте подмытся.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый президент, новая коалиция, новая повестка дня. В результате получили нового президента со старыми подходами, - Бурбак
 
 
 
 
 
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