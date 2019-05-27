 Новый президент, новая коалиция, новая повестка дня. В результате получили нового президента со старыми подходами, - Бурбак

Об этом во время Согласительного совета сказал руководитель фракции Максим Бурбак, сообщили в пресс-службе НФ.
"В ответ на сегодняшнее заявление президента Зеленского хочу от имени фракции "Народный фронт" заявить следующее: мы готовы были голосовать за реформы. И обращались к президенту. Мы заявили: новый президент - новая коалиция, новая повестка дня. В результате получили нового президента, но со старыми подходами ", - подчеркнул Бурбак.
"Рада распущена президентом. Как распущенная Рада может быть эффективной?" - спросил руководитель фракции НФ.
Там где достаточно 25 тысяч не смысла приводить 4 млн.
И не пыжтесь ваш Зе уже стоит 31,7% - котировки падают...
Зарплатню вчителям 4000 долл.сша.
https://petition.president.gov.ua/petition/54470?fbclid=IwAR2n5EY41UtdmJvG3feUIYPpGX2hQ29KJV2Ht-N9IMJ50v5nco8qgZhSaDQ
Немецкий флажок - это прокси?
Вы уцепились за власть зубами и ногтями, бо по вам плачут криминальные сроки. Вот и весь бином Ньютона.
Уж хто бы там еще скулил на такие темы, как не эта вороватая рожа!..
За вырубку лесов и контрабанду древесины с тебя таки спросят, урод. Хай через месяц, хай через год... но всех вас спросят и допросят.