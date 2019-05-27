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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:ВР (22946) Зеленский (1493) Парубий (1930) Стефанчук Руслан (9)

 Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук

Президент Владимир Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом.

Об этом на согласительном совете заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Среди первоочередных законопроектов, которые необходимо принять, Стефанчук назвал снятие депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного законодательства. Кроме того, среди приоритетов также возобновление эффективной статьи за незаконное обогащение.

"Однако время договорняков прошло... И президент не подпишет ни один закон, принятый с нарушением процедуры. Когда по десять раз ставят закон на голосование и кнопкодавят", - отметил он.

Спикер парламента Андрей Парубий ответил Стефанчуку. Он напомнил об унизительном обращении Зеленского к парламенту, что, по мнению Парубия, не похоже на конструктивную позицию.

"Парламент несколько лет выполнял свою функцию. Поработайте дольше, и вы увидите, чего это стоит", - сказал Парубий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы с Зеленским отметили окончание финансового года и звонили Вакарчуку: "Ты поддерживаешь или нет?", смеялись", - Коломойский

Источник: https://censor.net.ua/n3129049
 
 
 Топ комментарии
 
Клоун немного подобосрался....а так стартанул😂
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зеленский же его распустил - наверное опять забыл как и свои обещания
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Так он же его разогнал. Да, артист он ив Африке, артист
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зеленский же его распустил - наверное опять забыл как и свои обещания
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(с) На сайті АП !!! - ці свати розмістили фейк, нібито на "консультації приЗЕдента з головами фракцій було погоджено і знайдено компромісне рішення" щодо наступних виборів і закритих списків." Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9964
Парубій каже: таку хххню ми і близько не погоджували, не кажучи вже про "компромісне рішення"- ви це робите з метою дискредитаціі Парламенту.


Вимогаємо опублікування стенограми зустрічі!
на цих словах Мордатий сват обтікає...
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смердить шаурмою..
Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4413
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заметьте,зебенин свин уже и не упоминает о законе об импичменте. Уже не так важен.
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Коли, свиня добирається до корита її вже нічого не цікавить. У нашому випадку - голодний молодий свинарчук Вова. Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 9773
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Коломойского вроде не Вова зовут.
А Зе - это не свинья, а так... попугайчик говорящий.
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Так он же его разогнал. Да, артист он ив Африке, артист
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да не помнит он сценарий, шо вы к артисту привязались
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Ага, перепутал. Помнит, что играет Герасима, а собачку под паровоз бросить забыл
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Помню петро грозился кнопкодавство еще 2014 уничтожить. А на деле БеПеПе одна и самых злостных кнопкодавов Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8713
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Можно ссылочку? Я вам верю, ибо Вы честный человек.
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У вас диссонанс, часом, не закогнитировал? Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8464
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якийсь гамадріл, а не представник президента у ВР.
Невже кращого не знайшлось?
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Клоун немного подобосрался....а так стартанул😂
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надо венуть гражданство Сакашвили ...
и назначит его куратором по раследованию преступлений парашанко...
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тебе на расеи дело должно быть до сирийских ихтамнетов
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Юлия Владимировна ... залогиньтесь пожалуйста.
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А у якому сценічному амплуа буде виступати Міхєїл Ніколозовічь у «Квартал 95»™ ?
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в томный сюжет сватов будет влита гарячий грузинский кроф!
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и заживем припеваючи?

Я попкорном уже запасся.
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Так мова про Зеленського, а не про Парубія. Тим більше, в Парубія мова про легку ступінь, без наслідків, а в зЕбіла значно серйозніше, значно складніше, якщо не тямить, що творить.
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Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук



"Вова взяв високу ноту і всравсь..."

Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5572
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надо венуть гражданство Сакашвили... Грузии Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6267
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пи*дит как дышит … после того как получили хорошего пинка от Рады решили сотрудничать ?
Забыли что сами ее распустили, надутая жаба ?
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"Конструктивная работа" оказывается начинается с роспуска...
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...заходишь такой на работу и говоришь работникам - """я вас всех увольняю с сегодняшнего дня .... а теперь давайте все работать"""

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Треба Зеленському ще одного радника.Щоб мiг на простих прикладах "юристу" розказувать дiю законiв.А якщо не буде доходить то й рiзкою по срацi.
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Як можна працювати та й ще конструктивно з тим, що не працює.
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Какая работая? ЗЕБАНУТЫЙ ВЕДЬ ЕГО РАСПУСТИЛ, ну, нарушив Конституцию, но таки ведь распустил. Или этот хряк не в курсе?
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Когніти́вний дисона́нс - внутрішній психічний конфлікт, що виникає при зіткненні в свідомості індивіда суперечливих знань, ідей, переконань або поведінкових установок (англ. cognitions) стосовно деякого об'єкта чи явища, за якого з існування одного елемента виникає заперечення іншого.
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если бы зебил был настроен на конструктив то вел бы себя как политик а не как шпана с подворотни. всех разогнал и понял что сильно обделался)))))
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Вы требуете невыполнимого. Вот если бы сыграть на рояле!
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Парламенту не існує згідно Указу блазня, Що ти мелеш?
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Ви колись слухали спітчі Зеленського, якщо текст не заучений у нього в одному реченні завжди декілька взаємовиключаючих понять. Це говорить про ясність розуму. Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6698
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Та навіть під час інавгурації було. Каже"даю вам 2 місяці" зробити те і те. І тут же - без зупинки " я розпускаю парламент".
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Я що з глузду з'ххав слухати усіляку маячню?
Блазня слухають з власної волі тільки зебіли або мазохісти.

ПМ: Я з 2005-го речей не слухаю, тільки стенограми читаю, бо не лише блазень хворий на цю хворобу, більшість можновладців також. Втім, в одному реченні лише зелене спромоглося.
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"Парламент несколько лет выполнял свою функцию. Поработайте дольше, и вы увидите, чего это стоит", - сказал Парубий.

Вот сижу и думаю, кем эти припухшие твари себя возомнили, металлургами или шахтерами ...
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можете кидати в мене какашками
імхо депутатську недоторканість повністю знімати не можна...
дурнуватий популізм "нардепів" вилізе їм боком...

так, звичайно потрібно НРСД спрощувати щодо депутатів...деякі нюанси потрібно "підправити"...

але на секундочку уявімо - любий патруль приїхав й "запакував" депутата за "підозрою в будь-чому" (оп й наркота найшлась)
та що було б в 2013/14 роках якби не було "імуну"?!
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это то, о чём я писал много раз:

полное снятие всех неприкосновенностей = диктатура кваквакова

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при карманных СБУ, МВД и судах у депутатов должен быть "железобетонный" иммунитет.

а это уже забота граждан выбирать в депутаты адекватных людей.
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"Однако время договорняков прошло... И президент не подпишет ни один закон, принятый с нарушением процедуры. Когда по десять раз ставят закон на голосование и кнопкодавят", - отметил он. Источник: https://censor.net.ua/n3129049

👍🏻
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На всякий болт найдется гайка. Будет как в Малдове с Додоном. Раз не подписал, два не подписал, глядь а документ уже опубликован в официальной прессе. Дальше больше, и будет наш Зерро хуже Додона опущен.
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Вся канструктівная работа ета розпуск парламєнта.
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Яке гарне обличчє у цього свинарчука, цегла сама лізе у долоню.
Краще б на його місце Юзіка призначив...
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конструктив проявился сразу на инаугурации Зеленський налаштований на конструктивну роботу з чинним парламентом, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 205
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это как гопник в подворотьне собьет с прохожего очки и скажет "давай кошелек"
Прохожий достает пистолет, и гопник такой "а давайте конструктивно общаться!"
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Зєбільчики-и-и, ви де знов заховалися?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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