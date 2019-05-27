 Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук

Об этом на согласительном совете заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Среди первоочередных законопроектов, которые необходимо принять, Стефанчук назвал снятие депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного законодательства. Кроме того, среди приоритетов также возобновление эффективной статьи за незаконное обогащение.
"Однако время договорняков прошло... И президент не подпишет ни один закон, принятый с нарушением процедуры. Когда по десять раз ставят закон на голосование и кнопкодавят", - отметил он.
Спикер парламента Андрей Парубий ответил Стефанчуку. Он напомнил об унизительном обращении Зеленского к парламенту, что, по мнению Парубия, не похоже на конструктивную позицию.
"Парламент несколько лет выполнял свою функцию. Поработайте дольше, и вы увидите, чего это стоит", - сказал Парубий.
Парубій каже: таку хххню ми і близько не погоджували, не кажучи вже про "компромісне рішення"- ви це робите з метою дискредитаціі Парламенту.
Вимогаємо опублікування стенограми зустрічі!
на цих словах Мордатий сват обтікає...
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смердить шаурмою..
А Зе - это не свинья, а так... попугайчик говорящий.
Невже кращого не знайшлось?
и назначит его куратором по раследованию преступлений парашанко...
Я попкорном уже запасся.
"Вова взяв високу ноту і всравсь..."
Забыли что сами ее распустили, надутая жаба ?
Блазня слухають з власної волі тільки зебіли або мазохісти.
ПМ: Я з 2005-го речей не слухаю, тільки стенограми читаю, бо не лише блазень хворий на цю хворобу, більшість можновладців також. Втім, в одному реченні лише зелене спромоглося.
Вот сижу и думаю, кем эти припухшие твари себя возомнили, металлургами или шахтерами ...
можете кидати в мене какашками
імхо депутатську недоторканість повністю знімати не можна...
дурнуватий популізм "нардепів" вилізе їм боком...
так, звичайно потрібно НРСД спрощувати щодо депутатів...деякі нюанси потрібно "підправити"...
але на секундочку уявімо - любий патруль приїхав й "запакував" депутата за "підозрою в будь-чому" (оп й наркота найшлась)
та що було б в 2013/14 роках якби не було "імуну"?!
полное снятие всех неприкосновенностей = диктатура кваквакова
а это уже забота граждан выбирать в депутаты адекватных людей.
👍🏻
Краще б на його місце Юзіка призначив...
Прохожий достает пистолет, и гопник такой "а давайте конструктивно общаться!"