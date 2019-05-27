 Зеленский настроен на конструктивную работу с действующим парламентом, - Стефанчук

Об этом на согласительном совете заявил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Среди первоочередных законопроектов, которые необходимо принять, Стефанчук назвал снятие депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного законодательства. Кроме того, среди приоритетов также возобновление эффективной статьи за незаконное обогащение.

"Однако время договорняков прошло... И президент не подпишет ни один закон, принятый с нарушением процедуры. Когда по десять раз ставят закон на голосование и кнопкодавят", - отметил он.

Спикер парламента Андрей Парубий ответил Стефанчуку. Он напомнил об унизительном обращении Зеленского к парламенту, что, по мнению Парубия, не похоже на конструктивную позицию.

"Парламент несколько лет выполнял свою функцию. Поработайте дольше, и вы увидите, чего это стоит", - сказал Парубий.

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