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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Вакарчук (204) Зеленский (1493) Коломойский (1053)

 Мы с Зеленским отметили окончание финансового года и звонили Вакарчуку: "Ты поддерживаешь или нет?", смеялись", - Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский и президент Владимир Зеленский, на тот момент еще лидер студии Квартал 95, звонили выпившие фронтмену группы "Океан Эльзы" Святославу Вакарчуку и спрашивали о поддержке Зеленского на выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде".

"Мы с Зеленским где-то отметили окончание финансового года. Где-то март 2017 года. Мы еще, помню, звонили Вакарчуку и спрашивали: "Ты поддерживаешь Зеленского или нет?", смеялись", - вспомнил он.

Коломойский отметил, что время было позднее, а Вакарчук ответил сонный и тогда "совершенно в этом направлении не думал": "Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах

"Он не пошел в итоге (кандидатом в президенты. - Ред.). Помните, второй раз, когда Зеленский вышел: "Ну что, Слава? Если мы, то всех" (...) Да, это был троллинг легкий", - подытожил олигарх.

Напомним, 20 мая Зеленский вступил в должность Президента и сразу же заявил, что распускает Раду и 21 мая объявил о досрочных выборах. 15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать с Голосом в парламентских выборах. Заниматься музыкой он не планирует прекращать. 16 мая прилетел из Израиля Коломойский. Он сказал, что вернулся на 5 лет по "семейным обстоятельствам". Зеленскому он посоветовал объявить дефолт в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3129048
 
 
 Топ комментарии
 
Что такое? Правда неприглядная вылезает? Придётся признать в итоге, что выбрали совсем не Голобородько?
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Беня, молчи, не пали контору....
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Зато у Зеленского стержень ...в одном месте. Это не троллинг, когда говорят, что Януковощь по сравнению с вашим президентом выглядел действительно профессором. Поэтому эту мартышку и не показывают в видеоформате. Только фото и текст от узеленского, как в КНДР. Позорище...
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ну да .... с нарокомана Бени - вишь какой политик мощный получился ... со стержнем!
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Стецьки, ещё недолго вам тут распинаться. Скоро вашу контору закроют, а педро - жадный и вас с собой не заберёт, если успеет сдрыснуть.
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Тебе мальчик надо переживать за себя а не за бывшего Президента ..... следи за своим велосипедистом на голубых телеэкранах Коломойского..... и не отвлекайся.
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На йух иди кремлевская тварь, плохо лижешь путену, пайку урежит в ольгино
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Коломойський навіть не намагається приховати, що Зеленський у нього просто хлопчик «иди-подай».
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совсем скоро будем вам упырей гнать на ростоВ.вместе с зеЛяй и 95 кварталом.вот тогда 'посмеетесь' Мы с Зеленским отметили окончание финансового года и звонили Вакарчуку: "Ты поддерживаешь или нет?", смеялись", - Коломойский - Цензор.НЕТ 4772
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Ага, а Зеля прям ничей не ставленник. Так, просто стержень волевой. И стратегический
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а последние годы что Потрох с Ахметкой делали?
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Порой такое впечатление, что Зе скоро надоест вся эта "политика" и пойдет он дальше свои корпоративы вести. Если, конечно, Беня разрешит. А Беня не разрешит. И будем мы смотреть на грустную рожу президента, который явно не своем месте. Разве что превратить все страну в один сплошной корпоратив. Но кто за банкет платить будет? 73% истово верующих не справятся.
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Соя кричит что Зеля марионетка Бени, но Беня умный человек и не стал бы его так палить будь это правда, а то что они были бизнес партнерами никто и не скрывал.
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а разорванный в хлам кокос кричит что воообще никак не связаны, хотя игорь валерьевитч говорит обратное) в этом например высере что они обсуждали финансовые вопросы) ах да он конечно может как владелец плюсов это делать с самым популярным шоу канала, но я вам доложу так как немного разбираюсь в этом делает это обычно ген продюсер)
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Они насколько наглые, считают что все у них в кармане, поэтому позволяют себе такое. Не нужно судить о "несистемной" марионетке и её кукловоде согласно нормальным общечеловеческим и законным принцыпам. Им плевать на общество, мораль и законы. Наглость - второе счастье, - это про них.
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Лопатой в морду в сторону звука кремлевских мразей бить надо сразу. Ты совсем нездоров на голову, любезный? ********** не связан с беней? Подлечись))))))
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Мало того, что нарик, так ещё и алкаш
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А как возмущался новоизбранный преЗедент в своем ролике, настаивал на том, чтобы Порох принес ему свои извинения за то, что назвал его "марионеткой Коломойского". В грудь себя бил, доказывая, что у него с Коломойшей только деловые связи. Это называется, дорогие избиратели, что вас "развели, как лохов", и сейчас даже не скрывают этого, вам просто нагло срут на голову, делая такие заявления. Так что голосуйте на парламентских за партию "Слуга Коломойского" и вам будет обеспечено светлое будущее в виде дефолта!
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вчерашние свои слова что "под итальянским флагом сидят только тупые" забираю назад и прошу прощения. вы - приятное исключение из правил
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Ты есть полный придурок ибо не в курсе, что означает слово "марионетка". Из того что они сидели за столом и отмечали, не следует ли также что и Коломойский может быть марионеткой Зеленского, или что ни один не является марионеткой другого? Короче длинные умозаключения идиота.
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"Придурок... идиот.."
Откуда пишите, от пивного ларька?
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"Подстилка Коломойского", так правильнее.
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В США по другому. Ну а в Израиле- мож и март Ми із Зеленським відзначили закінчення фінансового року і дзвонили Вакарчуку: "Ти підтримуєш чи ні?", сміялися", - Коломойський - Цензор.НЕТ 30
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Финансовый год, видимо отмечали когда от бухгалтеров отчет получили, а он готов бывает не 1 января. Объяснение для тупых, которые хотят показать свой захудалый ум.
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для острых - годовой бухгалтерский отчет ОБЯЗАН быть сдан до 20 февраля
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Получили 20 февраля и быстренько в самолёт? А то может водка в магазинах закончиться?
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почему же быстренько? сутки. а вот сколько они в запое были - это вопрос
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Интересно: этот "интернациАнал" будет на одной ветке болтаться, или на соседних колах сидеть, или ничего такого страшного не произойдёт - они успеют съе... и Вакарчуку уже там сделают обрезание?
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Думаю тебе стоит попробовать в анал, говорят многим нравится.
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Про анал не я первый, а вышестоящий сослил.
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Тут одного твоего "думаю" мало: ты тут подробно напиши о своих ...опытах. И представься: у нас - демократия и вам, московским *********, бояться нечего.
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Я так понимаю, что фамилия твоя Грішний, а зовут Зануда?
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"Я думаю, у нього обличчя було, ніби він жабу з'їв". Я думаю в нього обличчя було ніби він тебе побачив.
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Шо-то у Бени башка поехала, в последнее время.
Мелет всякую хрень, опускает свой былой, оставшийся с тех времен авторитет, ниже плинтуса, делает громкие заявления...
Шо стало с Коломойским?
Он сюда приехал хаос сеять? Спасибо, нам и своего хаоса хватает, давно посеянного и работающего, ваших добавок - для нас уже перебор...
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Просто учредитель приехал. Глянуть как гендир справляется
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Все проще - имея поддержку 73 биомассы, которая ничего не воспринимает логически, можно себе позволить хоть накласть им на голову - ничего не поменяется.
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Интересно у клована хватит ума посадить трех своих собутыльников?
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ніт, не вистачить.
перш за все сміливості
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Коломойский всё время провоцирует Зеленского зачем-то. Но цель какая-то поставлена, потому что не дурак. Загадка.
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Ты уже насосался? А то готов тебе уступить первому, чтобы больше досталось.
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Зебилы, у вас финансовый год еще не начался? Если нет, беня идет к вам. Отметить начало его финансового года. И можете не сомневаться, отметит. За ваш счет, разумеется.
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С ПреЗедентом мы в двоем команчеру вам споем.
- Зеленский ?
- А ?
_ )(уй на, команчера, команчера !
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Пусть говорит) С каждой фразом, вылетевшей из гнилого рта этого жиробаса кол-во "начинающих прозревать" только увеличивается)
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Зеленая шобла так обалдела от счастья, что уже не стесняясь рассказывает направо и налево, что криворожский недомерок - это дрессированная собачка Коломойского.
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ЗєБіли, це справжній президен України. Ви його обрали!
Нагадую!
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 59306 Громадянина України!

Також дуже важливо!
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?fbclid=IwAR2SgR_g480Ar7u7uf-AqYBlV0iSlB3aXWN_r6CdUh0KwNgpW9fAM2Xzq8o
Петиція до ВР з вимогою прийняти закон про імпічмент.
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- "Армія, мова, віра" - то щось незрозуміле, і не цікаве. Порох нічого не зробив для людей.
- Зе зробить вам дефолт. Це буде цікаво, і точно для людей.

* * *
ЗЕЛЕНСЬКИЙ САМОСТІЙНИЙ ПОЛІТИК. НЕ СМІЙТЕ ЗВЯЗУВАТИ ЙОГО З КОЛОМОЙСЬКИМ!! ПОРОХОБОТИ ПАГАНІ!! ВИ БРЕШЕТЕ!11
// Коломойський сказав, що Зеленський має замутити дефолт //
ДЕФОЛТ - ЦЕ ПРЕКРАСНО! ПОРОХОБОТИ ПАГАНІ!! ВИ БРЕШЕТЕ!11
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Евреи южный народ, а значит эмоциональны. Сейчас этого уголовника дико прет от мысли, что он купил себе целую большую страну и в предверии космического дерибана у него бабочки в пузе... но дело в том, что у Трампа, несмотря на дикую оппозицию коррумпированных до невозможности демов, довольно высокие шансы быть переизбранным на второй срок. И никакой Трамп не агент влияния путина-эту фуйню вложили в головы мировой общественности сами русские, а демы на это клюнули и жидко облажались. Теперь на кацапов косо смотрит и администрация Трампа и сами демы ибо переиграть будет сложно. Так что ,награда рейдера Беню в лице американской прокуратуры рано или поздно найдет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы с Зеленским отметили окончание финансового года и звонили Вакарчуку: "Ты поддерживаешь или нет?", смеялись", - Коломойский
 
 
 
 
 
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