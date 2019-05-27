 Мы с Зеленским отметили окончание финансового года и звонили Вакарчуку: "Ты поддерживаешь или нет?", смеялись", - Коломойский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Коломойский рассказал в интервью "Украинской правде".
"Мы с Зеленским где-то отметили окончание финансового года. Где-то март 2017 года. Мы еще, помню, звонили Вакарчуку и спрашивали: "Ты поддерживаешь Зеленского или нет?", смеялись", - вспомнил он.
Коломойский отметил, что время было позднее, а Вакарчук ответил сонный и тогда "совершенно в этом направлении не думал": "Я думаю, у него лицо было, как будто он лягушку съел".
"Он не пошел в итоге (кандидатом в президенты. - Ред.). Помните, второй раз, когда Зеленский вышел: "Ну что, Слава? Если мы, то всех" (...) Да, это был троллинг легкий", - подытожил олигарх.
Напомним, 20 мая Зеленский вступил в должность Президента и сразу же заявил, что распускает Раду и 21 мая объявил о досрочных выборах. 15 мая Вакарчук заявил, что намерен участвовать с Голосом в парламентских выборах. Заниматься музыкой он не планирует прекращать. 16 мая прилетел из Израиля Коломойский. Он сказал, что вернулся на 5 лет по "семейным обстоятельствам". Зеленскому он посоветовал объявить дефолт в Украине.
Откуда пишите, от пивного ларька?
Термін "Фінансовий рік" означає період, який складається з дванадцяти (12) місяців і відповідає будь-якому фінансовому року Позичальника, що починається 1 січня та закінчується 31 грудня кожного календарного року.
а нічо так відзначали...я б вмер після 3 місяців "відзначання"....
и Вакарчуку уже там сделают обрезание?
Мелет всякую хрень, опускает свой былой, оставшийся с тех времен авторитет, ниже плинтуса, делает громкие заявления...
Шо стало с Коломойским?
Он сюда приехал хаос сеять? Спасибо, нам и своего хаоса хватает, давно посеянного и работающего, ваших добавок - для нас уже перебор...
перш за все сміливості
- Зеленский ?
- А ?
_ )(уй на, команчера, команчера !
Нагадую!
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 59306 Громадянина України!
Також дуже важливо!
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?fbclid=IwAR2SgR_g480Ar7u7uf-AqYBlV0iSlB3aXWN_r6CdUh0KwNgpW9fAM2Xzq8o
Петиція до ВР з вимогою прийняти закон про імпічмент.
- Зе зробить вам дефолт. Це буде цікаво, і точно для людей.
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ЗЕЛЕНСЬКИЙ САМОСТІЙНИЙ ПОЛІТИК. НЕ СМІЙТЕ ЗВЯЗУВАТИ ЙОГО З КОЛОМОЙСЬКИМ!! ПОРОХОБОТИ ПАГАНІ!! ВИ БРЕШЕТЕ!11
// Коломойський сказав, що Зеленський має замутити дефолт //
ДЕФОЛТ - ЦЕ ПРЕКРАСНО! ПОРОХОБОТИ ПАГАНІ!! ВИ БРЕШЕТЕ!11