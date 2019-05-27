 Россия пыталась воспользоваться сменой власти в Украине, и это заметно по риторике некоторых фракций, - Сыроид

Об этом заявила Сыроид на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"У нас нет временно неподконтрольных территорий. Законодательством определены временно оккупированные территории. Это части Донецкой, Луганской области и Крым. Это Россия оккупировала наши территории, и к ней нужно относиться как к оккупанту", - сказала она.
По ее словам, Россия будет нести ответственность в рамках международного права.
Также она призвала депутатов поддержать законопроект, позволяющий определить компенсацию со стороны России.
Така жалюгідна спроба..........
За пианиста-преЗЕдента.
Може она написала и протолкнула какой-то полезный закон, облегчающий или хотя бы нормализирующий жизнь украинцев?
Може она не голосовала за это правительство и за "пэтровские" законы?
Эта Сыроид или сильно тупая, или сильно счастливая женщина... Любит поболтать.