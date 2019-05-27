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 Политика Украины
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Все про:Россия (72879) Сыроид (237)

 Россия пыталась воспользоваться сменой власти в Украине, и это заметно по риторике некоторых фракций, - Сыроид

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид заявила, что Россия пыталась воспользоваться сменой власти в Украине, и это заметно по риторике некоторых фракций.

Об этом заявила Сыроид на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас нет временно неподконтрольных территорий. Законодательством определены временно оккупированные территории. Это части Донецкой, Луганской области и Крым. Это Россия оккупировала наши территории, и к ней нужно относиться как к оккупанту", - сказала она.

По ее словам, Россия будет нести ответственность в рамках международного права.

Также она призвала депутатов поддержать законопроект, позволяющий определить компенсацию со стороны России.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129047
 
   
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Это во все тяжкие, лишь бы корыто далеко не отходило, а там и враг друг, барыжный клан - все дело в цене
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Друзья навеки, ещё с подписания ющом меморандума с ПР. Патриоты до мозга костей...
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Пыталась???? Это юмор???? Да она во всю жар собирает!!!!
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Успешнее всего она всумела воспользоваться этим пять лет назад.
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Україна має звернутись до світового співтовариста з приводу заміни старою назви території "Росія", на нову "Брехалівка".
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Блин,эта "депутатша", за всю свою долгую каденцию, принесла хоть какую-то пользу стране?
Може она написала и протолкнула какой-то полезный закон, облегчающий или хотя бы нормализирующий жизнь украинцев?
Може она не голосовала за это правительство и за "пэтровские" законы?
Эта Сыроид или сильно тупая, или сильно счастливая женщина... Любит поболтать.
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раша доиграется и мы присоединим ее к себе, первой в мире дигитальной Росія намагалася скористатися зміною влади в Україні і це помітно за риторикою деяких фракцій, - Сироїд - Цензор.НЕТ 741 народной республике Украина. В месте с донбассом и Крымом. Росія намагалася скористатися зміною влади в Україні і це помітно за риторикою деяких фракцій, - Сироїд - Цензор.НЕТ 2214
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порохнявые! что там, рашка уже захватила Украину без сывочолого гетьмана?)))))) вы ж говорили, что без сывочолого гетьмана нас сразу захватят! )))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия пыталась воспользоваться сменой власти в Украине, и это заметно по риторике некоторых фракций, - Сыроид
 
 
 
 
 
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