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 Политика Украины
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 Жаль, что Медведчук не будет посредником в переговорах, он неоднократно показывал свою эффективность, - Песков

В Кремле сожалеют, что Виктор Медведчук больше не будет представлять Киев на переговорах с Москвой, так как ранее он неоднократно доказывал свою эффективность.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается Медведчука, то здесь можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность на том поприще, на котором он был задействован в последние годы", - сказал он журналистам.

Песков напомнил, что Медведчук "имел контакты и в Киеве, и в Москве, и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области".

Одновременно он заметил, что в Кремле пока не знают, кого власти Украины назначат в качестве преемника Медведчука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук заявил, что сам "не хочет представлять интересы команды Зеленского"

Песков также назвал слухами появившиеся на интернет-ресурсах сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков написал заявление об отставке, и отказался их комментировать.

"Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем", - сказал Песков.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли, исходя из вышесказанного, сделать вывод, что указа об отставке Суркова не было, Песков сказал: "Указы мы выпускаем, пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали".

Источник: https://censor.net.ua/n3129044
 
 
 Топ комментарии
 
Что в переводе значит, мол жаль что агент Лолита больше не през
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Не может быть! Ведь порошенко создал мощную коалицию, наложил калечащие санкции, храбро размахивал паспортами и тд и тп. А вот переговорщиком держал кума хуйла. И наверное это было правильно, патриотично, вышиванисто. А Зеленский конечно подонок и провокатор. Убрал такого человека! Агент кремля, зебил, сопля, наркоман и гопник. Все верно?
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Что ж ты своих агентов палишь, Письков? Жаль, что Медведчук не будет посредником в переговорах, он неоднократно показывал свою эффективность, - Песков - Цензор.НЕТ 4923
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Что в переводе значит, мол жаль что агент Лолита больше не през
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И что ТАКОЙ эффективной работы на благо кремлЯдей больше не будет
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да нет просто с кем етперь вырдалакам России и ОРЛДО сценарий согласовывать реплики вопрос -ответ... теперь все в натуре будет без сценариев и дублей...
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Очень жаль... "Свой среди чужих, чужой, среди своих....", "кремлёвским" очень был нужен...
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А при чём здесь "Пэтя"? Он "пост сдал", сейчас будет заниматься другими делами... Пусть теперь у "Блазня" с "блазнючатами" "голова болит"...
(Или тебе "методичка" велит "бочку катить" на "Пэтю"? Так обнови, пора уже...).
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Пэтиными "делами" уже занимается генпрокуратура и фбр.Так-шо пусть пока отдохнёт у себя в стеклянной буде
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А "фактуру" дашь? Или так, для "трындежа" ляпнуто?...
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https://elise.com.ua/2019/05/26/nu-vot-i-vse-ssha-vzyalis-za-aktivy-poroshenko-u-oligarha-nachalas-dikaya-panika/
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https://akcenty.com.ua/politics/19018-nachalos-ssha-zazhali-poroshenko-v-tiski-u-oligarha-dikaya-panika
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Кончно жаль, Медведчук был дружбаном Пети, так хорошо на него влиял.
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Не может быть! Ведь порошенко создал мощную коалицию, наложил калечащие санкции, храбро размахивал паспортами и тд и тп. А вот переговорщиком держал кума *****. И наверное это было правильно, патриотично, вышиванисто. А Зеленский конечно подонок и провокатор. Убрал такого человека! Агент кремля, зебил, сопля, наркоман и гопник. Все верно?
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Не,не,не. Вальцман-же! Ой, вам ведь счас низзя так, бо Зеленский, Коломойский.
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Зєля типу відсторонив мертвечука-і зразу народний герой.. а те-що в Раду його заведе-так це ж фігня..
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давно я чекав від тебе цієї гіфки-я там десь в себе її підкоротив і стиснув разів в 4 Жаль, что Медведчук не будет посредником в переговорах, он неоднократно показывал свою эффективность, - Песков - Цензор.НЕТ 9717
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Да, хороший агент для русни был.
Пленных освобождали только под условием чтобы кум ***** был в процессе.
На Петю катили бочку из-за этого 5 лет.
А теперь можно его еще раз использовать, отозвав из процесса - чтобы показать, какая ЗЕсопля сильная и независимая, не то что Петя.
А ЗЕсопля за это референдум проведет, как в Донецке в 14-м ))
Вот так вышивату и разводят. Тьфу мля, хИхлы малороссейские.
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Не надо прикидываться. Вы просто дали агенту мертветчуку щалание пройти в Раду и возглавить ее
УЖЕ ЖТО С СДПУО ПРОХОДИЛИ
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А вы разве имеете что-то против СДПУ(о), мадам? Ведь там замом Медведчука был сам спаситель Европы и создатель армии с нуля ваш Порошенко!
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А вы, кацапы, откуда вылезли? Идите разбираетесь с ЕДИНОЙ РОССИЕЙ. Бегом!
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Вы кацапы? Деушко, обратите внимание на свой флаг. Да и на перегар тоже
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На ваш перегар ?
А я то думаю... що це над вашими коментами кражляє.. а то перегар
Мабуть день міста вчора відзначали ))
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Вы, мендам, поставили плюсик этой заграничной сборщице словацкой черники. Значит согласны с ее алкогольным бредом. Значит ничем от нее не отличаетесь
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Письков с ****** - как девочки-целочки которые решают давать им или не давать? Какая нахер эффективность/неэффективность? Верните пленных, мрази! 2019 год на дворе, а вы застряли в агрессивном средневековье!
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Ершик, не надо грузить...
Это уже сиквел "Мертвечук. Перезагрузка".
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Письков, тебе скоро не до нас будет!!!!!
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Эпоха порошенок прошла, а вместе с ней, и мертвечуков. Украина не Россия, запомните, рашисты.
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Этот Медведчук был полезен только России.Нам он не то,что и "нах" не нужен,он ещё должен предстать перед судом.Уголовным судом.
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Скользкий, как мыло. Просто так его не возьмёшь, слишком завязан на бабле с порошенко и Ко, да и хитёр - ничего не нарушал, опираясь на наши недолугие законы, гадил профессионально. Просто нужно не голосовать за это "темне життя".
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еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу....
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мервечук повинен висіти.
на ліхтарі.
хоча можна й на березі, так йому буде ближче до рідного "руццкага міра"
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Якщо Москві жаль, то можна випити шампанського. Їй напевно ще більше жаль, що прокотили Порошенка.
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Коли обмін 20 за одного - то дуже єфективний
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А как Пітра Аліксєича нєхватаєт пескову, об етом и говоріть нє стоіт..
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Я чув колись що Робінович уже 5 років визволяє одного хлопця з рашинських застінок, а ефект нульовий. І кращий переговорщик і друг і кум не допоміг.
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Перевожу для зебилов: обмен пленными лично пуйло разрешал делать только мертвечуку, типа представителя Украины,ни с кем другим разговаривать в мордоре не будут. Цели пуйла понятны, а цель Пороха была - вернуть наших пленных бойцов. Теперь, когда клоун со своейственным ему стратегическим "остроумием" послал мертвечука, нашим пленным обмена точно жлать не стоит (на своих орков путлеру на.рать). Все это часть давления на куклу Бени, как и паспорта и запрет нефтепродуктов, чтобы побыстрее думали как "остановить гражданскую войну на Украине", то есть то, что клоун обещал во время выборов.
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пару раз порох озвучивал, что кум херла по поводу укрвоеннопленных учавствует по просьбе рашки , а не Украины
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А нам-то как жаль! Хафкин муж даже не представляет нашу печаль...
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Не понятно почему у Вити "подгорело", неужели кум запретил
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"...он неоднократно показывал свою эффективность..." - шо правда - то правда, може із за цєго "не будет посредником в переговорах")))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖаль, что Медведчук не будет посредником в переговорах, он неоднократно показывал свою эффективность, - Песков
 
 
 
 
 
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