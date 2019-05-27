 Жаль, что Медведчук не будет посредником в переговорах, он неоднократно показывал свою эффективность, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается Медведчука, то здесь можно только выразить сожаление, потому что он неоднократно доказывал и показывал свою эффективность на том поприще, на котором он был задействован в последние годы", - сказал он журналистам.
Песков напомнил, что Медведчук "имел контакты и в Киеве, и в Москве, и использовал их для продвижения ситуации в гуманитарной области".
Одновременно он заметил, что в Кремле пока не знают, кого власти Украины назначат в качестве преемника Медведчука.
Песков также назвал слухами появившиеся на интернет-ресурсах сообщения о том, что помощник президента Владислав Сурков написал заявление об отставке, и отказался их комментировать.
"Вы знаете, что мы традиционно никакие кадровые слухи не комментируем", - сказал Песков.
При этом, отвечая на уточняющий вопрос, можно ли, исходя из вышесказанного, сделать вывод, что указа об отставке Суркова не было, Песков сказал: "Указы мы выпускаем, пока исходите из того, что никаких указов мы не выпускали".
(Или тебе "методичка" велит "бочку катить" на "Пэтю"? Так обнови, пора уже...).
Пленных освобождали только под условием чтобы кум ***** был в процессе.
На Петю катили бочку из-за этого 5 лет.
А теперь можно его еще раз использовать, отозвав из процесса - чтобы показать, какая ЗЕсопля сильная и независимая, не то что Петя.
А ЗЕсопля за это референдум проведет, как в Донецке в 14-м ))
Вот так вышивату и разводят. Тьфу мля, хИхлы малороссейские.
УЖЕ ЖТО С СДПУО ПРОХОДИЛИ
А я то думаю... що це над вашими коментами кражляє.. а то перегар
Мабуть день міста вчора відзначали ))
Это уже сиквел "Мертвечук. Перезагрузка".
на ліхтарі.
хоча можна й на березі, так йому буде ближче до рідного "руццкага міра"