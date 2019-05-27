 Порошенко начал пожинать плоды своей судебной реформы, - Трепак о запрете суда Козьякову и Щотке выполнять полномочия членов ВККСУ

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак, передает Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд г. Киева признал отсутствие у председателя ВККСУ С. Козьякова и его заместителя С. Щотки полномочий членов ВККСУ и запретил им выполнять полномочия членов ВККСУ. Случай - экстраординарный. Ведь против руководства ВККСУ пошел фактически поднадзорный ему орган. Такую ситуацию можно рассматривать и оценивать по-разному. Как по мне, то, кроме прочего, она свидетельствует о том, что Порошенко начал пожинать плоды своей судебной реформы. Точнее – так называемой реформы. Ибо то, что с большой помпой бывшим президентом подавалось как судебная реформа, на самом деле было подчинением судебной власти президенту, образованием судебной вертикали с центром на Банковой. Собственно, в этой сфере, кстати, как и многих других, Порошенко целенаправленно шел по стопам Януковича", - написал экс-замглавы СБУ.

"Путем сложных конституционных и законодательных манипуляций (конструктором и главным исполнителем которых был Алексей Филатов) под Порошенко "свели" два ключевых органа в сфере правосудия - Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Высший совет юстиции (который стал Высшим советом правосудия). Образно говоря, эти два органа стали руками президента. После этого нужные дела в судебной власти можно было делать "чужими руками". Собственно, в этом была главная "фишка" судебной реформы от Порошенко-Филатова. В целом (в частности, зарубеж) реформа подавалась как деполитизация судебной власти (лишение парламента каких-либо полномочий в отношении судей) и усиление ее независимости (путем расширения полномочий ВККСУ и ОРУ). На самом же деле делалось все, чтобы при формально-показном дистанцировании главы государства от судебной власти он получил всю полноту реальных рычагов влияния на нее. Чтобы контролировать судебную систему Порошенко достаточно было контролировать только эти два органа. И этого было успешно достигнуто путем наполнения этих органов "своими" людьми. Возглавлять новую ВККСУ "выпало" партнеру Филатова по адвокатскому бизнесу - С. Козьякову, которого назначили членом ВККСУ сразу в 2014 г. Тогда же в ВККСУ "зашли" новые члены, в основном сориентированные на Банковую. И с их помощью началось формирование "новой" судебной власти", - отметил Трепак.

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"С. Козьяков и его команда в ВККСУ полностью удовлетворяли П. Порошенко, а потому последний был кровно заинтересован в ее сохранении. Членов ВККСУ было "задобрено" непомерными зарплатами (более 250 тысяч гривен в месяц), а изменениями в закон о судоустройстве и статусе постоянно пытались пролонгировать пребывание этой команды в ВККСУ. Но, похоже, Порошенко-Филатов перехитрили в этом сами себя. Дело в том, что восемь из действующих (или не действующих?!) членов ВККСУ были назначены в сентябре-декабре 2014 г. - С.Козьяков, С. Щотка, Т.Весельская, А.Зарицкая, М. Макарчук, М. Мишин, Ю.Титов, В.Устименко. В феврале 2015 г. был принят Закон "Об обеспечении права на справедливый суд" (вступил в силу 28 февраля 2015 г.), которым срок полномочий членов ВККСУ было определено 4 года. В 2016 г. Законом "О судоустройстве и статусе судей" установлено, что члены ВККСУ, избранные (назначенные) на должности до вступления в силу настоящего Закона, продолжают исполнять свои полномочия до истечения срока, на который они избраны (назначены). Итак, если следовать обычной логике и букве закона, то простые подсчеты показывают, что полномочия указанных членов ВККСУ уже давно закончились. Следовательно, их пребывание на должностях членов ВККСУ (С. Козьякова и С. Щотки на должностях председателя и заместителя ВККСУ) по меньшей мере сомнительным с точки зрения закона, а как указал суд - такое пребывание является неправомерным. Следовательно, указанная ситуация опасна для правосудия, ведь поставлена под сомнение легитимность процедуры формирования судейского корпуса и осуществления дисциплинарной практики в отношении судей. Указанная ситуация должна быть решена безотлагательно исключительно в правовой способ. Понятно, что предыдущая власть как можно дольше хотела бы сохранять свое влияние на судебную систему. Но их интерес является частным, а преимущество должно быть предоставлено интересам государственным и общественным", - резюмировал Трепак.

Напомним, 15 мая Окружной админсуд рассмотрел заявления об обеспечении иска, которые поступили от Сергея Остапца и Александра Кротюка, и принял решение их удовлетворить.

Суд запретил Козьякову выполнять полномочия члена ВККС, а также обязал другого члена комиссии, который будет исполнять обязанности председателя, ввести Остапца в состав ВККС.

Остапец 6 мая был назначен членом комиссии вместо Станислава Щотки приказом главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

Окружной админсуд считает, что у Козьякова и Щотки истек четырехлетний срок полномочий, так как они были назначены на должности в 2014 году. В то же время, в момент их назначения действующее законодательство устанавливало срок полномочий членов ВККС - шесть лет.



