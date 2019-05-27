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Все про:Порошенко (17555) суд (22160) Козьяков (81) Трепак (57) ВККСУ (376) Щотка (37)

 Порошенко начал пожинать плоды своей судебной реформы, - Трепак о запрете суда Козьякову и Щотке выполнять полномочия членов ВККСУ

Против руководства Высшей квалификационной комиссии судей Украины пошел фактически поднадзорный ему орган - Окружной административный суд г. Киева. Это опасна для правосудия ситуация, поскольку поставлена под сомнение легитимность процедуры формирования судейского корпуса и осуществление дисциплинарной практики в отношении судей.

Об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак, передает Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд г. Киева признал отсутствие у председателя ВККСУ С. Козьякова и его заместителя С. Щотки полномочий членов ВККСУ и запретил им выполнять полномочия членов ВККСУ. Случай - экстраординарный. Ведь против руководства ВККСУ пошел фактически поднадзорный ему орган. Такую ситуацию можно рассматривать и оценивать по-разному. Как по мне, то, кроме прочего, она свидетельствует о том, что Порошенко начал пожинать плоды своей судебной реформы. Точнее – так называемой реформы. Ибо то, что с большой помпой бывшим президентом подавалось как судебная реформа, на самом деле было подчинением судебной власти президенту, образованием судебной вертикали с центром на Банковой. Собственно, в этой сфере, кстати, как и многих других, Порошенко целенаправленно шел по стопам Януковича", - написал экс-замглавы СБУ.

"Путем сложных конституционных и законодательных манипуляций (конструктором и главным исполнителем которых был Алексей Филатов) под Порошенко "свели" два ключевых органа в сфере правосудия - Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Высший совет юстиции (который стал Высшим советом правосудия). Образно говоря, эти два органа стали руками президента. После этого нужные дела в судебной власти можно было делать "чужими руками". Собственно, в этом была главная "фишка" судебной реформы от Порошенко-Филатова. В целом (в частности, зарубеж) реформа подавалась как деполитизация судебной власти (лишение парламента каких-либо полномочий в отношении судей) и усиление ее независимости (путем расширения полномочий ВККСУ и ОРУ). На самом же деле делалось все, чтобы при формально-показном дистанцировании главы государства от судебной власти он получил всю полноту реальных рычагов влияния на нее. Чтобы контролировать судебную систему Порошенко достаточно было контролировать только эти два органа. И этого было успешно достигнуто путем наполнения этих органов "своими" людьми. Возглавлять новую ВККСУ "выпало" партнеру Филатова по адвокатскому бизнесу - С. Козьякову, которого назначили членом ВККСУ сразу в 2014 г.  Тогда же в ВККСУ "зашли" новые члены, в основном сориентированные на Банковую. И с их помощью началось формирование "новой" судебной власти", - отметил Трепак.

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"С. Козьяков и его команда в ВККСУ полностью удовлетворяли П. Порошенко, а потому последний был кровно заинтересован в ее сохранении. Членов ВККСУ было "задобрено" непомерными зарплатами (более 250 тысяч гривен в месяц), а изменениями в закон о судоустройстве и статусе постоянно пытались пролонгировать пребывание этой команды в ВККСУ. Но, похоже, Порошенко-Филатов перехитрили в этом сами себя. Дело в том, что восемь из действующих (или не действующих?!) членов ВККСУ были назначены в сентябре-декабре 2014 г. - С.Козьяков, С. Щотка, Т.Весельская, А.Зарицкая, М. Макарчук, М. Мишин, Ю.Титов, В.Устименко. В феврале 2015 г. был принят Закон "Об обеспечении права на справедливый суд" (вступил в силу 28 февраля 2015 г.), которым срок полномочий членов ВККСУ было определено 4 года. В 2016 г. Законом "О судоустройстве и статусе судей" установлено, что члены ВККСУ, избранные (назначенные) на должности до вступления в силу настоящего Закона, продолжают исполнять свои полномочия до истечения срока, на который они избраны (назначены). Итак, если следовать обычной логике и букве закона, то простые подсчеты показывают, что полномочия указанных членов ВККСУ уже давно закончились. Следовательно, их пребывание на должностях членов ВККСУ (С. Козьякова и С. Щотки на должностях председателя и заместителя ВККСУ) по меньшей мере сомнительным с точки зрения закона, а как указал суд - такое пребывание является неправомерным. Следовательно, указанная ситуация опасна для правосудия, ведь поставлена под сомнение легитимность процедуры формирования судейского корпуса и осуществления дисциплинарной практики в отношении судей. Указанная ситуация должна быть решена безотлагательно исключительно в правовой способ. Понятно, что предыдущая власть как можно дольше хотела бы сохранять свое влияние на судебную систему. Но их интерес является частным, а преимущество должно быть предоставлено интересам государственным и общественным", - резюмировал Трепак.

Напомним, 15 мая Окружной админсуд рассмотрел заявления об обеспечении иска, которые поступили от Сергея Остапца и Александра Кротюка, и принял решение их удовлетворить.

Суд запретил Козьякову выполнять полномочия члена ВККС, а также обязал другого члена комиссии, который будет исполнять обязанности председателя, ввести Остапца в состав ВККС.

Остапец 6 мая был назначен членом комиссии вместо Станислава Щотки приказом главы Государственной судебной администрации Зеновия Холоднюка.

Окружной админсуд считает, что у Козьякова и Щотки истек четырехлетний срок полномочий, так как они были назначены на должности в 2014 году. В то же время, в момент их назначения действующее законодательство устанавливало срок полномочий членов ВККС - шесть лет.

Порошенко начал пожинать плоды своей судебной реформы, - Трепак о запрете суда Козьякову и Щотке выполнять полномочия членов ВККСУ 01
Порошенко начал пожинать плоды своей судебной реформы, - Трепак о запрете суда Козьякову и Щотке выполнять полномочия членов ВККСУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3129042
 
   
 Топ комментарии
 
Это тот самый суд, судьи которого всё время болеют и на аттестацию не ходят ?

Легендарный суд,

покруче Басманного уже )))
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так никакой реформы судов и не было там побегали молодые мальчики и девочки порисовались в залах перед камерами а все старые судьи остались на своих местах. Это был развод от команды Пороха
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хорошо что не путина я думаю этот вброс профинансировал именно он - включите логику откуда шведы могу знать кто такой Медведчук и нахера он им? логика отсутствует
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все понятно! - ПАПИРЕДНИКИ ВИНОВАТЫ!!!
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Это тот самый суд, судьи которого всё время болеют и на аттестацию не ходят ?

Легендарный суд,

покруче Басманного уже )))
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парашенко не папиредник ...
главное не дать ему смотать в Ростов...
СЛАВА УКРАИНЕ....
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Он как неделю президент,какие вы быстрые, всё будет путём!!!!
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и шо, шо неделю ?

с каких это пор ты начал обращать внимание на объективные обстоятельства ?

шо-то раньше ты требовал выполнить всё, что обещал президент
и тебя не интересовало, что повлияло на невыполнение или задержку выполнения.

ВЕСНА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ 4 ДНЯ

НИКТО НЕ ПОСАЖЕН

ЗЕ - БАЛАБОЛ
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Команда Владимира Зеленского активно использует идеи Виктора Медведчука, пишет шведское издание.
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационного выступления в Верховной Раде дословно процитировал главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом сообщает шведский новостной портал Nyheter.life.
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хорошо что не путина я думаю этот вброс профинансировал именно он - включите логику откуда шведы могу знать кто такой Медведчук и нахера он им? логика отсутствует
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Нет такого новостного портала. Усохни, троль!
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Нет такого сайта говоришь вот читай про зе и медведчука https://nyheter.life/plagiat-president-zelensky-isittinledandetal-citeradebokstavligensloganerna-hos-hanshuvud-rival/
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Это что за язык такой???
"Viharförloratintebaraterritorier, vi harförloratdetviktigaste - människor. Ochidagmåstevibara (de ärsäkerpåatt de höross) förattåterfåsittmedvetande … vi förloradedetmedvetandet. Under årenharmyndigheternaintegjortnågotförattfådemattkänna sig ukrainare, sadehan."
Соевые кацаботы, вы уже даже фейк нормальный сделать не можете. Что никто со знанием шведского не купился на ваши грошИ?
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Какие говорящие фамилии....
"Трепак, как много в этом звуке
Для сердца рюцького... " (с)
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"рехформу" треба починати знову, але краще без "перевірених" кадрів!
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підтримую, головне шо би)) виконавці))) були по закону і без суда! Порошенко начал пожинать плоды своей судебной реформы, - Трепак о запрете суда Козьякову и Щетке выполнять полномочия членов ВККСУ - Цензор.НЕТ 8208
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Виконавци-народ. Что бы понятно стало, кто действительно слуга.
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так це як в Америці, на дикому Заході...
або шаріат на сході...
так тоді і держава не потрібна!
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так никакой реформы судов и не было там побегали молодые мальчики и девочки порисовались в залах перед камерами а все старые судьи остались на своих местах. Это был развод от команды Пороха
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тоизть то, что все знают, что до нижшего звена судей реформа согласно плану её проведения, пока не дошла - на это тебе вообще пох.

ты оцениваешь так, будто она там уже не только началась, а уже и завершилась ?

Это, как отвести шестилетнего ребёнка в первый класс, а через неделю возмущаться, что он к ЗНО не готов
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маладєц Трєпак! прінят члєном в слугі-зачіслєн на довольствіє!
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Скока щас беня за такой БАЛЬШОЙ коментарий слюнявит ?
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Смотрел.Появилось желание помыть с мылом монитор.
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Понимаешь ли, Клава, то, что твой работодатель Портнов послал какой-то запрос в США, совсем не значит, что все США станут на цырла перед этим Портновым и начнут хоть какое-то движение.

А ты, засранка, так пишешь, будто там действительно "США взялись за активы Порошенко"
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Забудь про Порошенка у него все будет хорошо! Думай лучше о дефолте от президента Коломойского!
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Портнов - однопартієць і спільник Порошенка . Підозрюю , що він починає цей рух , щоб саботувати і виправдати Баригу . Щоб віддячити його генплокулолу за аналогічні справи , які врешті розвалились через саботаж "правоохоронних" органів.
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если кто не знает - бывший руководитель,самого денежного и коррумпированного управленя СБУ - управления "К" - преподает вот пусть и преподает дальше
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К сведению, до судов низшего звена, к которым относится этот суд, реформа еще не дошла. начали сверху. А судьи именно этого суда игнорируют вызовы в ВККСУ.
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якщо за чотири роки "нє дашла" то скільки ще чекати пропонуєш ?
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Петруха знатный, потомственный аферист, но попал в свой же капкан.
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мнений сотни, а правда одна. И если ее докажет простой суд, то в этом и сила. А элитные суды при этом идут лесом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко начал пожинать плоды своей судебной реформы, - Трепак о запрете суда Козьякову и Щотке выполнять полномочия членов ВККСУ
 
 
 
 
 
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