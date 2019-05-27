 В действиях судей Апелляционного суда прокуратура Херсона выявила массовые нарушения

Об этом говорится в обращении прокурора области Виталия Тригубенко в Верховный Суд, пишет УНИАН.

В тексте документа говорится о рассмотрении апелляционной жалобы прокурора в уголовном производстве на постановление Херсонского городского суда о возвращении обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению Гагика Шагеновича Галустяна в подготовке заказного убийства и покушении на уничтожение чужого имущества.

Так, 18 марта Галустяну была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, то есть до 17 мая. На это судебное решение прокурор Павел Мошковский 25 марта подал апелляционную жалобу. Согласно протоколу автоматизированного распределения судебных дел между судьями от 1 апреля, рассматривать уголовное производство должны были судьи Херсонского апелляционного суда Игорь Калиниченко, Ольга Калинина и Наталья Коломиец.

12 апреля судья Калиниченко назначила апелляционное разбирательство на 7 мая, то есть более чем за месяц со времени распределения производства и только за 10 суток до истечения срока меры пресечения, избранной Галустяну. И рассмотрение не состоялось, потому что судьи Калинина и Коломиец заявили самоотвод на основании того, что принимали участие в производстве во время досудебного расследования. Прокурор Херсонской прокуратуры в комментарии "Главкому" отметил: получается, Апелляционный суд почему-то заранее не проверил и не установил, что эти судьи принимали участие в досудебном расследовании. "Но ведь сами судьи об этом знали! И ничто не мешало им раньше, еще до 7 мая сделать самоотвод". Впрочем, по словам прокурора, странные вещи продолжали происходить и в дальнейшем. 10 мая уголовное производство было распределено между второй коллегией судей: Игорем Калиниченко (судья – докладчик), Ольгой Поликарповой и Владимиром Бугриком. Тогда обвиняемый, который является гражданином Армении, заявил, что не знает украинского языка и требует переводчика. "При том, что он более 10 лет живет в Украине, свободно владеет украинским и русским языками", - рассказал "Главкому" прокурор. Коллегия судей предоставила этих переводчиков, однако во время того же заседания удовлетворила заявление обвиняемого об отводе переводчикам – по словам прокурора, с нарушением законодательства. В постановлении об отводе говорится, что переводчики не являются компетентными, а это противоречит предыдущему решению этой же коллегии, которая дала добро именно этим переводчикам работать во время рассмотрения производства. Апелляционное рассмотрение было отложено на 15 мая, однако за день до этого Херсонский апелляционный суд удовлетворил заявления судей Бугрика и Поликарповой о самоотводе по основаниям того, что близкий родственник потерпевшего работал помощником судьи в гражданской палате апелляционного суда Херсонской области, а также они не имеют достаточной судебной практики для рассмотрения уголовного производства.

"Указанное постановление является безосновательным и необоснованным, поскольку в материалах производства отсутствуют какие-либо подтверждения того, что именно близкий родственник потерпевшего работал помощником судей Бугрика и Поликарповой, а ссылка на отсутствие достаточной судебной практики вообще противоречит требованиям п. 1 ч. 1 ст. 27 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей", - настаивают в прокуратуре. Прокурор Павел Мошковский подчеркивает, что судьи Бугрик и Поликарпова могли заявить о эти обстоятельства еще до 10 мая. Распределить производство среди других судей 14 мая не удалось, поскольку не хватает в Херсонском апелляционном судье нужного количества судей для распределения дела. Тем временем уже 17 мая истекли 60 суток меры пресечения, а поскольку удлиненного его не было, то обвиняемого освободили из СИЗО.

Пока же прокуратура ожидает, пока Верховный Суд назначит новый суд для рассмотрения дела, а следовательно, и новых судей. Прокурор области попросил у Верховного Суда привлечь судей Херсонского апелляционного суда Калиниченко, Бугрика и Поликарпову к дисциплинарной ответственности.





