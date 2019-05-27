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Все про:бунт (112) колония (316) Одесса (5446)

 В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Южной исправительной колонии общего режима №51, что на Люстдорфской дороге в Одессе вспыхнули беспорядки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".

По информации издания, в здании пенитенциарного учреждения произошел пожар.

Как отмечает издание, появилась непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных, а также взятии заложников.

В сети появились кадры, которые сняли бунтующие заключенные.

В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 01

Также, со слов очевидцев, сообщается о массовом побеге - не менее 15 заключенных скрылись в частном секторе.

Около 11:47, по данным издания, задержали шестерых беглецов. Позже стало известно, что задержаны не беглецы, а "сочувствующие", пришедшие к колонии поддержать сидельцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Черкасской колонии после нападения группы осужденных на сотрудников введен спецрежим. ФОТО

В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 02

По непроверенным данным, заключенные подняли бунт "из-за плохих условий содержания" и питания. Больше ста человек забаррикадировались внутри.

В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 03

Сейчас к учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.

Заключенные из колонии сообщили, что сейчас спецназ крайне жестко расправляется со взбунтовавшимися.

В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 04

Возле учреждения много пожарных машин, кареты скорой помощи, спецназ.

Как сообщает издание, часть беглецов все-таки удалось поймать. Кого-то вывезли из колонии в автозаке.

В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 05
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 06
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 07
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 08
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 09
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 10
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 11
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 12
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 13
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 14
В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных 15
Фото: Думская

Источник: https://censor.net.ua/n3129040
 
 
 Топ комментарии
 
Зеки-втікачі в нову партію до Труханова і Гєші помчалися.
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Избиратели Зе решили что они тоже презеденты
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а на Привозе говорят - к зеленскому - кто прав - кто не прав))))
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Зеки-втікачі в нову партію до Труханова і Гєші помчалися.
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а на Привозе говорят - к зеленскому - кто прав - кто не прав))))
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Разве заключенные лишены избирательного права?
Избирать и быть избранными?
Если зеки не повреждены в гражданских правах, то в партию "слуга народа" они и за решеткой могли вступать, целыми колониями.
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поражены. Но вы правы, повреждённые туда и вступают
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Ровно через три недели после инаугурации Пети были освобождены от оккупантов Славянск и Краматорск. Посмотрим, что сумеет освободить за три недели ЗЕ.
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Ого! 15! Интересно, где мы о них потом услышим? В списках чьей партии на выборах они окажутся?
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Там два кандидата: "Слуга народа" и "Партия мэров" Труханова-Кернеса.
Открылась новая страница борьбы за лохторат, в дело пошли зеки.
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Избиратели Зе решили что они тоже презеденты
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А при парашєнку такого не було, правда анальні гниди стецька??
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Такое только при клоуне происходит.
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при пАрАшенко только склады взрывались...чтобы списать побольше денег..)))
он так мелко, с зэками не "играл"...
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неужели ты думаешь, что они совсем тупые?
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смех смехом а приднестровье рядом, ЗК намного умней тебя
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приднестровье та же клоака что и лугандон.а ты я смотрю вообще тут самый умный
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загалом то ні, придністров'я - далеко не така клоака, як лугандон.
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Не обижайте лохторат "слуги народа".
Может, их в колонии за Труханова-Кернеса голосовать склоняли.
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зеля когда наведешь порядок, в местах заключения ,украинцев - это же зоны какие то - а не европейские учреждения перевоспитания, оступившихся граждан Украины - позор)))
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А может мальчики хотели посмотреть ЛИГУ СМЕХА? А вы их так жестоко ловите.
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Как низко вы пали. Даже читать противно.
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А вы не читайте - всё равно патриотами Украины не будете . Отдали Украину на растерзание ЗЕленым БИллам
Получайте удовольствие
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Любопытно наблюдать как порохоботы, далдоня мантры о "зедебилах", сами в законченных дебилов превратились) "нейролингвистическое програмирование", - так это называется В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу ув'язнених - Цензор.НЕТ 4870
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ой, тока не надо отето вот все. оттого, что ты крикнешь "сам дурак" - зебилом быть не перестанешь. это клеймо.
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...люди, и так обижены судьбой...
Он с кукушкой своей дружит вообще?
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Даже заключенные бунтуют, последствия БППшного "рая" в Украине.
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Проснісь.
Зараз в Україні ера «Сватів»....
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Предлагаете выпусть на волю зеков, как в 53?
Чтобы было кому население терроризировать?
А что, это идея.
мои поздравления ЗЕбилам.
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На последнем фото лежащий на асфальте на Наема похож....надеюсь это Знак... В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных - Цензор.НЕТ 2153
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Беглецы на выборах голосовали за шоколадного идола. Теперь убежали, бо боятся репрессий со стороны клована. Так что они не быдло, а 24% элита. Отакое от.
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Только почему-то быдло на зонах ждало пять лет, пока шоколадный уйдёт... А пришёл клоун - и забастовало.
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Им шоколад в пайку добавляли, а теперь всё- "Рошен" перестал быть спонсором тюрем и колоний. В одеській виправній колонії спалахнули заворушення: ЗМІ повідомляють про пожежу і масову втечу ув'язнених - Цензор.НЕТ 6987
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С одесского кичмана..по Утесову все получилось.
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От Клована даже зеки бегутВ одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных - Цензор.НЕТ 3482 Петя, вернись
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Президент Украины Зеленский !
Ответьте нам, ГДЕ МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АВАКОВ ????
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Позже стало известно, что задержаны не беглецы, а "сочувствующие", пришедшие к колонии поддержать сидельцев.

ага Теперь "сочувствующие" досидят за сидельцев.

15 убежало 15 словили и пох что не тех.
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Зечье разгулялось..нихерасебе!...пожожче там с ними !...
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Там все 100% "за дело" сидят?
.....

менты никого не подставляют же
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обе рябое.

Жестокость к заключенным - норма в наших колониях. Отсутствие элементарных гигиеническим норм, полнейшее рабское положение, ежедневные унижения, отсутствие даже минимального питания - это их повседневность. Выходят худые, туберкулезные, беззубые с впавшими грудными клетками и отбитыми почками.

бесчеловечная система порождает бесчеловечное отношение друг к другу - и зэков и надсмотрщиков. обое рябое.
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а может им еще и бабу в камеру за то, что нарушил закон?
вообще-то, это лишение СВОБОДЫ, а стало быть и многих смачностей.., и
иначе, тогда мы все в тюрьме сидим...
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не в камеру. Им полагаются свидания в отдельной камере, согласно закону.

Речь идет не о "смачностях", а об элементарных человеческих условиях - воде, душе, чистой одежде, уважительном отношении. Отсутствии физических наказаний. Равных условиях для всех. Пусть еда без мяса - но хотя бы не баланда как для свиней.

Лишение свободы не означает опускание человека до уровня животных.

Ты так уверен, что тебе или твоим близким никогда тюрьма не светит? Ой, не зарекайся.
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Все в Одесі- Ліга смеху, бунт в зоні, а саме головне об*єднання з Харковом, йдучи разом двох патріотичних мера на вибори. І ці два мери великі українці, вони дуже вболівають за все українське. Їм не всерівно - мова та віра. Вони постійно на передовій, куди завозячть продукти і куплену за свої кошти зброю, щоб бійці не пропустили ворога і дали їм можливість вибиратися.
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Да задовбали вы этой мовой и верой в 21 веке . Настоящие воры в тюрьмах НЕ сидят а строят каплички где молятся самим себе изображенным на стенах вместо Святых и Христа .Вот ваша порохоботская вера . Ложь за _Бабло_ за ложь. А мова народу вместо хлеба , работы будет. Вместо новых фабрик , новых заводов , вместо уровня жизни и благосостояния .Туда за решётку вашего Рошеновского хозяина нужно поместить вместе с его выводком и крашеной ******
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народу вместо хлеба , работы будет. Вместо новых фабрик , новых заводов\\\\\\\\

совком потянуло. эти лозунги о народах, фабриках и пароходах..... народ заслуживает то что имеет.
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ввалить по полной нужно..
ишь, человеческих отношений им захотелось...
нефиг нарушать!!!
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Наші тюрми майже такі,як у московитів.Всі порядки також такі самі.Та й самі в'язні теж подібно себе поводять до московитів.
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Нужно, конечно, улучшать содержание зэков.
Ситуация бы поменялась , если бы власть имущие понимали, что от тюрьмы не откупиться , тогда бы , может , и улучшили бы условия содержания заключённых, понимая, что и сами могут оказаться в тюрьме.
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После того как увидел в каких условиях содержатся заключенные в Киевском СИЗО, - удивляться нечему, разве только тому что мусаров не убивают ежедневно.
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А сизо курорт или наказание! Все правильно, еще жесче надо с ними.
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вот бы тебя ни за хер собачий там промариновал годик-другой, а потом даже не извинились, ты бы по иному сказал.
если даже в америке нигер отсидел 15, или 20 лет ибо копам впадлу было собирать доказательства......
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Во до чего довела банда ЗЕ людей в тюрьме .
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Порохобты даже из тюрем бегут-не хотя сидеть при Зеленском.
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А почему зэки одеты не форму заключенных?
Мысль одна, как бы ни было обидно патриотам, нет на них российского ОМОНа.
Да, в СССР при попытке к бегству часовой стрелял на поражение.
Если попадал, получал отпуск.
Сейчас дожились до того, что уже _ука солдат не может выстрелить на поражение.
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Открывайте огонь на поражение по зекам при попытки побега. Жестко нужно такое пресекать очень жестко.
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Нужно депутатов посадить в общие тюрьмы, тогда условия содержания улучшатся!
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Вже давно писав, що кацапи будуть розкачувати бунти в колоніях. Не дарма ж стільки сепарської вати свідомо лізло в наші тюрми, сумніваюсь, що через муки совісті.
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Пора некоторым писателям не забывать и не издеваться - они тоже люди и от тюрьмы и сумы никто не застрахован.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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