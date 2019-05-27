 В одесской исправительной колонии вспыхнули беспорядки: СМИ сообщают о пожаре и массовом побеге заключенных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Думская".
По информации издания, в здании пенитенциарного учреждения произошел пожар.
Как отмечает издание, появилась непроверенная информация о гибели одного или нескольких заключенных, а также взятии заложников.
В сети появились кадры, которые сняли бунтующие заключенные.
Также, со слов очевидцев, сообщается о массовом побеге - не менее 15 заключенных скрылись в частном секторе.
Около 11:47, по данным издания, задержали шестерых беглецов. Позже стало известно, что задержаны не беглецы, а "сочувствующие", пришедшие к колонии поддержать сидельцев.
По непроверенным данным, заключенные подняли бунт "из-за плохих условий содержания" и питания. Больше ста человек забаррикадировались внутри.
Сейчас к учреждению стянуты дополнительные силы полиции и Нацгвардии.
Заключенные из колонии сообщили, что сейчас спецназ крайне жестко расправляется со взбунтовавшимися.
Возле учреждения много пожарных машин, кареты скорой помощи, спецназ.
Как сообщает издание, часть беглецов все-таки удалось поймать. Кого-то вывезли из колонии в автозаке.
Избирать и быть избранными?
Если зеки не повреждены в гражданских правах, то в партию "слуга народа" они и за решеткой могли вступать, целыми колониями.
Открылась новая страница борьбы за лохторат, в дело пошли зеки.
он так мелко, с зэками не "играл"...
Может, их в колонии за Труханова-Кернеса голосовать склоняли.
Получайте удовольствие
Он с кукушкой своей дружит вообще?
Зараз в Україні ера «Сватів»....
Чтобы было кому население терроризировать?
А что, это идея.
мои поздравления ЗЕбилам.
Ответьте нам, ГДЕ МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ АВАКОВ ????
в лом.
ага Теперь "сочувствующие" досидят за сидельцев.
15 убежало 15 словили и пох что не тех.
.....
менты никого не подставляют же
Жестокость к заключенным - норма в наших колониях. Отсутствие элементарных гигиеническим норм, полнейшее рабское положение, ежедневные унижения, отсутствие даже минимального питания - это их повседневность. Выходят худые, туберкулезные, беззубые с впавшими грудными клетками и отбитыми почками.
бесчеловечная система порождает бесчеловечное отношение друг к другу - и зэков и надсмотрщиков. обое рябое.
вообще-то, это лишение СВОБОДЫ, а стало быть и многих смачностей.., и
иначе, тогда мы все в тюрьме сидим...
Речь идет не о "смачностях", а об элементарных человеческих условиях - воде, душе, чистой одежде, уважительном отношении. Отсутствии физических наказаний. Равных условиях для всех. Пусть еда без мяса - но хотя бы не баланда как для свиней.
Лишение свободы не означает опускание человека до уровня животных.
Ты так уверен, что тебе или твоим близким никогда тюрьма не светит? Ой, не зарекайся.
совком потянуло. эти лозунги о народах, фабриках и пароходах..... народ заслуживает то что имеет.
ишь, человеческих отношений им захотелось...
нефиг нарушать!!!
Ситуация бы поменялась , если бы власть имущие понимали, что от тюрьмы не откупиться , тогда бы , может , и улучшили бы условия содержания заключённых, понимая, что и сами могут оказаться в тюрьме.
если даже в америке нигер отсидел 15, или 20 лет ибо копам впадлу было собирать доказательства......
Мысль одна, как бы ни было обидно патриотам, нет на них российского ОМОНа.
Да, в СССР при попытке к бегству часовой стрелял на поражение.
Если попадал, получал отпуск.
Сейчас дожились до того, что уже _ука солдат не может выстрелить на поражение.