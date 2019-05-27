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 Политика Украины
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Все про:ВР (22946) консультации (38) Парубий (1930)

 На консультациях с Зеленским компромисса по избирательному законодательству не было, нужно опубликовать стенограмму, - Парубий

Фракции Верховной Рады во время консультаций с президентом Владимиром Зеленским не смогли найти консенсус по новой редакции избирательного законодательства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время заседания согласительного совета в понедельник, 27 мая, сообщает "112".

"На сайте президента был размещен ваш комментарий, что на консультациях президента Украины с главами фракций, я процитирую, "участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения к действующему закону, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%". И к сожалению, эта цитата использована для того, чтобы в очередной раз дискредитировать украинский парламент. И далее говорится, "вопросы, по которым накануне был консенсус об их включении в повестку дня, не получили поддержки народных депутатов". Я хочу заявить, как участник этой встречи, а я напомню, я ее начал, что должна вестись стенограмма и видеозапись нашей встречи, ни компромисс, ни тем более консенсус, не были достигнуты относительно закрытых списков", - заявил Парубий.

Он выразил убеждение, что стенограмма переговоров должна быть опубликована, ведь "обсуждали не частные моменты".

"И я надеюсь, что в ближайшие дни на мой запрос, я уверен, это будет поддержано всеми главами фракций, чтобы общество могло видеть, как происходили переговоры", - добавил Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы опубликуем не только стенограмму, но и видео встречи Зеленского с лидерами фракций Рады, - Богдан

Источник: https://censor.net.ua/n3129039
 
   
 Топ комментарии
 
Еще в четверг кажется у У-Зе-бени громко обещали, что опубликуют не только стенограмму, но и видео......... И заткнулись, что собственно и не удивляет уже. Очеретная брехня.
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Перевожу для зебилов, все что сказала ЗЕкоманда ложь....
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Да ты шо?? Они брешут и они же требуют стенограмму опубликовать....

А те которые особо честные ее не публикуют....
Вот такая она логика зебеней......
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чистарошеновский разводняк, мародер еще перед выборами 14-го обещал убрать мажоритарку янековоща, развел котят же
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Я шото не вьехал, а шо ж пять лет аленю мешало принять закон в идеальной редакции ???
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Парубий- законник )) что- то новое ))
А коалиция, которой нет? Куда ты смотрел, Парубийо? Когда лгал всем, что не знаешь ? Когда прятал под сукно нужные законы?
Стал позорным кушать подано при банковой.
Что ж ты свою партию не организуешь? Партию брехунов, например, или партию продажных тупиц?
Парубий требует! Новый анекдот.
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а коалиции нет потому что ты сказала? почему твоя богиня молчала с 16 года и не подавала в суды?
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В какие суды? Полностью отрехыормированные пэтей?
А коалиции не было. И хватит уже комедию ломать. Все уже по горло сыты ложью , придурками и ворами.
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в какие подают все люди, предприятия и т.д. только для вас они плохие)))) если неббыло коалиции то где брали 226 голосов? я понимаю что ты очень молодо но есть же логика
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У зекоманды новый стиль работы - НЕ ДНЯ БЕЗ КОСЯКА!!! Эдакий разрыв шаблона. На консультаціях із Зеленським компромісу щодо виборчого законодавства не було, потрібно опублікувати стенограму, - Парубій - Цензор.НЕТ 6082
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как не было? зе жопу рвал что было и обещал еще дня 3 назад опубликовать стенограмму))))
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Этот ущербный не только плохо говорит, а ещё и плохо слышит.
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Вот чем занималась эта суперрада 5 лет? Мовный закон принят в "свинячий голос",закон о выборах-вообще не приняли!Куда ни тктни-нет закона!
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на фоні того всього Саакашвілі ніякий не шатун
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Папередники соивые хотять риваншу!!До свиданья ,наши ласкавые Андрюша и Петя!!.Передачи носить не буду!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа консультациях с Зеленским компромисса по избирательному законодательству не было, нужно опубликовать стенограмму, - Парубий
 
 
 
 
 
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