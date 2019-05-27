 На консультациях с Зеленским компромисса по избирательному законодательству не было, нужно опубликовать стенограмму, - Парубий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время заседания согласительного совета в понедельник, 27 мая, сообщает "112".

"На сайте президента был размещен ваш комментарий, что на консультациях президента Украины с главами фракций, я процитирую, "участники встречи согласовали компромиссное решение поддержать изменения к действующему закону, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%". И к сожалению, эта цитата использована для того, чтобы в очередной раз дискредитировать украинский парламент. И далее говорится, "вопросы, по которым накануне был консенсус об их включении в повестку дня, не получили поддержки народных депутатов". Я хочу заявить, как участник этой встречи, а я напомню, я ее начал, что должна вестись стенограмма и видеозапись нашей встречи, ни компромисс, ни тем более консенсус, не были достигнуты относительно закрытых списков", - заявил Парубий.

Он выразил убеждение, что стенограмма переговоров должна быть опубликована, ведь "обсуждали не частные моменты".

"И я надеюсь, что в ближайшие дни на мой запрос, я уверен, это будет поддержано всеми главами фракций, чтобы общество могло видеть, как происходили переговоры", - добавил Парубий.

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