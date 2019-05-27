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Все про:выборы (22413) Разумков Дмитрий (49) Слуга народа (9) Корниенко (1)

 О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов

Кандидатов от партии "Слуга народа" будут отбирать по заявкам на сайте политсилы. Претендентов будут проверять на соответствие требованиям партии, ценностям политсилы. Также претендентов будут проверять на возможную причастность к коррупции. Кроме того, они пройдут руководством партии и кадровиками.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Меня спрашивают, а где вы возьмете людей... Мы людей находим, очень много людей были задействованы в волонтерской кампании, у нас более 600 тысяч человек зарегистрировались во время президентской кампании, мы их подключаем. Мы запускаем проект "Лифт" - мы хотим сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали... На это у нас в дальнейшем направлен процесс коммуникации с людьми, которые могут быть депутатами от партии "Слуга народа". Мы запускаем процесс отбора. К сожалению, у нас короткий срок. Поэтому сейчас о классических американских праймериз речь не идет", - объяснил Корниенко.

Он добавил, что из-за ограниченности во времени "Слуга народа" введет трехстороннюю проверку кандидатов: документальная проверка, проверка доброчестности, профессиональная кадровая оценка и "постпраймериз", то есть открытая возможность комментировать каждого кандидата.

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По его словам, отбор будет проходить в 4 этапа:

  • Поиск кандидатов будет происходить с помощью сайта, на котором можно будет оставить заявку на участие в отборе.
  • Комплексная система безопасности проверка кандидатов на соответствие требованиям политической силы.
  • Интервью с HR-агентством и руководством партии.
  • Получение обратной связи о кандидатах.

Кандидаты должны будут подать анкету и концепции законопроектов, которые они хотят реализовать в Верховной Раде, также они имеют возможность обсудить свое видение работы в комитетах Рады.

Съезд, на котором "Слуга народа" представит своих кандидатов по мажоритарным округам, список партии из 225 человек и программу партии, должен состояться 8 июня.

"Портрет наших кандидатов: этот человек должен быть высокоморальным с глубокими принципами, с желанием и возможностью слышать и реализовывать те задачи, которые ему будет ставить украинское общество. Этот человек должен быть успешным в своей сфере деятельности. Это человек, обладающий безупречной репутацией. Это должен быть командный игрок", - заявил Разумков.

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Отвечая на уточняющий вопрос о возможности выдвижения от "Слуги народа" действующих народных депутатов Разумков ответил, что по мажоритарным округам это невозможно. Относительно партийных списков, то Корниенко уточнил, что несколько действующих депутатов могут попасть в партийный список.

Источник: https://censor.net.ua/n3129035
 
 
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Так, як і конкурсом відібрали всіх своїх друзів, кумів та сватів
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да у ЗЕБЕньского уже никто никуда не идет! О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов - Цензор.НЕТ 6159

выбрали лохи слугу олигархов, теперь хлебайте по полной !
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Они их на помойках собирают? Таких тусклых рож не очень-то увидишь если просто по городу ходить. О классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов - Цензор.НЕТ 319
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"Кроме того, они пройдут руководством партии и кадровиками."

переведите пожалуйста с зебильского
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Вам второй раз уже не поверят.Вы немножко заигрались.Теперь делайте все сами,а не з нами разом.
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хто більше заплатить, того і візьмуть.
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Тест на наркотики і алкоголь для кандидатів обов"язковий!
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Мы запускаем проект "Лифт" - мы хотим сделать ремонт социальных лифтов, чтобы они заработали... На это у нас в дальнейшем направлен процесс коммуникации с людьми, которые могут быть депутатами от партии "Слуга народа". Мы запускаем процесс отбора. К сожалению, у нас короткий срок. Поэтому сейчас о классических американских праймериз речь не идет", - объяснил Корниенко.

какой "ремонт" социальных лифтов? партия наркоманов каких то...
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надо сделать все, чтобы потрошенко сел и надолго. стране просто необходим прецедент.
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им бы сначала дезинфекцию пройти... а потом уже кастинги-тюнинги
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Диплом о высшем образовании нужен ? 😀😀😀
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Справка от нарколога ?
Декларация о имуществе с подтверждением ЗАРАБОТАННЫХ НА НЕГО СРЕДСТВ. Или копия дарственной от мамы 😀😀😀?
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Как вы говорите? ОБДИРАТЬ кандидатов? Или ОБИРАТЬ кандидатов? Впрочем разницы ни какой. ЗеДауны, вы именно те кандидаты которых будут и обдирать и обирать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныО классических американских праймериз речь не идет, - в партии "Слуга народа" рассказали, как будут отбирать кандидатов
 
 
 
 
 
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