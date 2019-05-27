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 Избирательный кодекс готов к рассмотрению, - Сидорович

Представитель фракции "Самопомич" Руслан Сидорович заявил, что Избирательный кодекс готов к рассмотрению.

Об этом он заявил на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я прошу не говорить с трибуны, что вы за открытые списки, а разблокировать работу комитета и принять Избирательный кодекс", - заявил он.

Сидорович продемонстрировал документ, заявив, что с помощью представителей гражданского общества удалось поставить кодекс, который максимально лишён политических спекуляций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3129034
 
 
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Дуже сумнівно щоб підбарижники прийняли його.
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Принимать во первых уже не возможно...вернее принять можно но на этих выборах он действовать не сможет....избирательный процесс уже запущен...
А во вторых...даже если принять...зебеня не подпишет....
Виртуальной партии "слуга урода"...открытые списки как кость в горле.....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзбирательный кодекс готов к рассмотрению, - Сидорович
 
 
 
 
 
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