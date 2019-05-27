 Избирательный кодекс готов к рассмотрению, - Сидорович

Об этом он заявил на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я прошу не говорить с трибуны, что вы за открытые списки, а разблокировать работу комитета и принять Избирательный кодекс", - заявил он.

Сидорович продемонстрировал документ, заявив, что с помощью представителей гражданского общества удалось поставить кодекс, который максимально лишён политических спекуляций.

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