 Избирательный кодекс готов к рассмотрению, - Сидорович

Об этом он заявил на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я прошу не говорить с трибуны, что вы за открытые списки, а разблокировать работу комитета и принять Избирательный кодекс", - заявил он.
Сидорович продемонстрировал документ, заявив, что с помощью представителей гражданского общества удалось поставить кодекс, который максимально лишён политических спекуляций.
А во вторых...даже если принять...зебеня не подпишет....
Виртуальной партии "слуга урода"...открытые списки как кость в горле.....