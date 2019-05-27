 Не Зеленский распустил Раду, она сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет, - Тимошенко

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на Согласительном совете в Раде.
"Это не Президент распустил парламент, а Рада сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет. Рада не принимала законы, которые нужны людям. Она голосовала лоббистские законы. Так и на этой неделе вынесен десяток лоббистских законов. В частности, хотят переводить пенсионные отчисления в частные фонды без гарантии потери этих средств", - сказала она.
Тимошенко заявила, что у парламента был выбор: уйти с честью или нет. По ее словам, с честью он мог уйти, если бы принял новый закон о выборах, отменяющий мажоритарную систему.
Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.
21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.
23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.
ВеликобританииЙуле
Юлля ----------> лес там !
воровку хотели на трон?
Канцлериня!
Совпадение? Не думаю...
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***** стара, коли ти вже випустиш Україну зі своіх смердючих пазурів, коли побачимо волю від твоєї перекошеної брехливої старої пики, котра остогидла ха останні 20 років???
Сатана косата, ти ж тепер заради своїх іпанутих амбіцій злигалася вже з такими чортами, котрі і тебе, і Україну проковтнуть і не згадають! Ну як так можна, га? Брехуха, на якій ніде клеймо ставити, злигалася з ще більшими брехунами і кагалом датентних злочинців! І це все підтримало 73% ЗЕбілів, освятили своїми голосами і волого чекають, коли їм теж перепаде! Не перепаде, навіть не сподівайтесь! Будемо усі харкати кров'ю, ось побачите! Цей час вже наблизився, він не десь там, а ось уже настає!