 Не Зеленский распустил Раду, она сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет, - Тимошенко

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на Согласительном совете в Раде.

"Это не Президент распустил парламент, а Рада сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет. Рада не принимала законы, которые нужны людям. Она голосовала лоббистские законы. Так и на этой неделе вынесен десяток лоббистских законов. В частности, хотят переводить пенсионные отчисления в частные фонды без гарантии потери этих средств", - сказала она.

Тимошенко заявила, что у парламента был выбор: уйти с честью или нет. По ее словам, с честью он мог уйти, если бы принял новый закон о выборах, отменяющий мажоритарную систему.

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Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.