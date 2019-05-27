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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Не Зеленский распустил Раду, она сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет, - Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский распустил парламент законно, так как коалиции давно не существует.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко на Согласительном совете в Раде.

"Это не Президент распустил парламент, а Рада сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет. Рада не принимала законы, которые нужны людям. Она голосовала лоббистские законы. Так и на этой неделе вынесен десяток лоббистских законов. В частности, хотят переводить пенсионные отчисления в частные фонды без гарантии потери этих средств", - сказала она.

Тимошенко заявила, что у парламента был выбор: уйти с честью или нет. По ее словам, с честью он мог уйти, если бы принял новый закон о выборах, отменяющий мажоритарную систему.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конституционный Суд получил представление относительно указа о роспуске ВР и распределил его судье-докладчику

Напомним, в ходе инаугурационной речи Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады.

21 мая прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Источник: https://censor.net.ua/n3129033
 
   
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Юля стала гавкующей собакой от коломойского?
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А вон з числа з паскудяк, чи вона нове обличчя нової команди?
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Как вошла жЮля в политику проституткой, так и вынесут ее таковой вперед ногами Не Зеленский распустил Раду, она сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6419
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Вже тепер можна просто, пьющая інтілігенція
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Баба йула зазеленела... От доброты, наверное... Не Зеленский распустил Раду, она сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5385
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просто мох уже начал расти на старушке Великобритании Йуле
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Так пускай Йулька зарплату за несколько лет вернёт в бюджет, раз такое дело! Не Зеленский распустил Раду, она сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5513
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Tot Totovich - Не Зеленский распустил Раду, она сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 8993 Самый лучший пиз@ун украинского политикума
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как же косатая хочет во власти остаться. кстати, она всегда была с большинством. четко нос по ветру держала. как только под ющом кресло зашаталось быстро ширку с рыгами замутить пыталась. и тут точно так же.. подстилка дешевая
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Бабушка молчала в Раде , молчала. А теперь решила взять большинство в Раде. И правильно. Взуй, старушка, зеленых БИЛЛОВ
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Ворюле пообещали должность в новом кабмине... То ли уборщицей, то ли секретаршей. Инсайд 100%.
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О... ЮЛЯ ДРУГ КОЛОМОЙСКОГО нарисовалась Швабра дешевая....
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Вопрос в Конституционном Суде.


Юлля ----------> лес там !
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Старая воровка-колясочная уже видит себя владычицей всея Украины - премьершей с беней у руля ЗеДауны, вы газовую принцессу - прокремлевскую
воровку хотели на трон?
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Ладно, пускай так, а каких тогда законов ждет ЗЕкоманда? Вы уж или крест снимите, или майку наденьте...
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С утра читаем что Коломойский будет поддерживать Тимошенко, теперь читаем что Тимошенко вдруг созрела и поддерживает Зе по поводу роспуска Рады.
Совпадение? Не думаю...
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*Блок панамських поцреотів * хоче залишити мажоритарку .. Не Зеленский распустил Раду, она сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3428
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..Не Зеленский распустил Раду, она сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 6510...
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эй люди когда подбираете коментарии учитывайте что она заняла третье место на выборах не превращайте цензор в помойку и сборище умственно отсталых геймеров
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Точно! Ради немаєі ніколи на було! Президентів немає і ніколи не було! Була тільки ВАНА, вічно правільна, вічно абсолютно чітко права у всіх питаннях. І ТІльки ВАНА має право на все в Україні! Тільки ВАНА сама правільна і абсолютно чітка! Всі решта - злачинна влада!
***** стара, коли ти вже випустиш Україну зі своіх смердючих пазурів, коли побачимо волю від твоєї перекошеної брехливої старої пики, котра остогидла ха останні 20 років???
Сатана косата, ти ж тепер заради своїх іпанутих амбіцій злигалася вже з такими чортами, котрі і тебе, і Україну проковтнуть і не згадають! Ну як так можна, га? Брехуха, на якій ніде клеймо ставити, злигалася з ще більшими брехунами і кагалом датентних злочинців! І це все підтримало 73% ЗЕбілів, освятили своїми голосами і волого чекають, коли їм теж перепаде! Не перепаде, навіть не сподівайтесь! Будемо усі харкати кров'ю, ось побачите! Цей час вже наблизився, він не десь там, а ось уже настає!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе Зеленский распустил Раду, она сама себя распустила. Коалиции нет уже несколько лет, - Тимошенко
 
 
 
 
 
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