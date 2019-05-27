 Зеленский должен отреагировать на слова Коломойского о том, что дефолт является хорошим решением для Украины, - Герасимов

Об этом он заявил на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Герасимов назвал Коломойского спонсором действующего президента, что обязывает Зеленского реагировать на скандальные высказывания олигарха.
Также Герасимов заявил, что в предыдущие 5 лет Украина сделала все возможное, чтобы избежать дефолта.
Ранее олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".
Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.
Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закритими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент Президента - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - законопроект не внесений.
Зниження тарифів?
Швидке завершення війни?
Обіцяв закон про імпічмент Президента?
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності?
кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - отменил))))
А казочки про бпп розікрало залиште при собі. Позика йде виключно в золотовалютний запас на укріплення гривні. Ніхто не проїдає.
А обиженный назначением Данилюк спрятался в кабинете и наверное читает сводки ЧС
22 мая страна обрела секретаря РНБО в лице Данилюка.
Фигура на этой должности просто трагикомичная. Человек прекрасно знающий все нюансы финансовых приливов и отливов, но видевший реальное наводнение только в своей шестикомнатной квартире после затопления . Сводки ГСЧС кучкой лежали у него но прочитаны не были.
Куля в лоб, так куля в лоб!
Стадион, так стадион!
Дефолт, так дефолт!