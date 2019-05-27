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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:дефолт (356) Зеленский (1493) Коломойский (1053) Герасимов (196)

 Зеленский должен отреагировать на слова Коломойского о том, что дефолт является хорошим решением для Украины, - Герасимов

Председатель фракции БПП Артур Герасимов считает, что президент Владимир Зеленский должен отреагировать на слова олигарха Игоря Коломойского о том, что дефолт является хорошим решением для Украины.

Об этом он заявил на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Герасимов назвал Коломойского спонсором действующего президента, что обязывает Зеленского реагировать на скандальные высказывания олигарха.

Также Герасимов заявил, что в предыдущие 5 лет Украина сделала все возможное, чтобы избежать дефолта.

Ранее олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что дефолт - это малоэффективный путь и "вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах

Источник: https://censor.net.ua/n3129031
 
   
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Вони так рішили... за президента.При баризі сопів у дві дірочки і не хрюхкав.
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Может в твиттере жена чего набьет, или теща, и то радость...
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вовка должен сначала со словарем проконсультироваться, потом у бени разрешение спросить можно ли ответить и как ответить)) а может и от узеленского выскажутся))
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Передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського і їх подальша реалізація

Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.

Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закритими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент Президента - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - законопроект не внесений.
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Ну для объективности расскажите, что выполнено: "Передвиборчі обіцянки Поршенко"?
Зниження тарифів?

Швидке завершення війни?

Обіцяв закон про імпічмент Президента?

Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності?

кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - отменил))))



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убрали его,уже нет)) но Новые лица почему-то всем Знакомы начало хорошее положено))
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зеленский занят он на гастролях с кошевым целуется
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это был спор о президенстве)) теперь постоянно на публике в камеру должен 5 лет целовать лысого)) прикольная фишечка))
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ну да, бпп накрало, денег набрало, отдавать должен простой народ, но флот не позволим опозорить. греции давали по 40 млрд, а нам тычут по 1 --чисто на дерибан и проедание.
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Тимошенці вже видали 25 млрд в 2008 і Азірову 15 млрд. в 2012. Тепер вже не довіряє. Подякуйте зубожілій бабі і ригам, які розікрали стільки грошей.
А казочки про бпп розікрало залиште при собі. Позика йде виключно в золотовалютний запас на укріплення гривні. Ніхто не проїдає.
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Он не знает что такое "дефолт"
А обиженный назначением Данилюк спрятался в кабинете и наверное читает сводки ЧС

22 мая страна обрела секретаря РНБО в лице Данилюка.
Фигура на этой должности просто трагикомичная. Человек прекрасно знающий все нюансы финансовых приливов и отливов, но видевший реальное наводнение только в своей шестикомнатной квартире после затопления . Сводки ГСЧС кучкой лежали у него но прочитаны не были.
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Цитаты великих людей:
Куля в лоб, так куля в лоб!
Стадион, так стадион!
Дефолт, так дефолт!
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які високі ідеї державотворення витають в головах зебілів - дефолт,референдум-капітуляція,приват...
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А если я назову Порошенко спонсором Артура Герасимова , то Герасимов должен реагировать на все слова Порошенко? Лихо загнул! Не зря по отношению к этому персонажу вертятся на языке слова "Артур Пирожков".
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Повинен відреагувати??? Про що ту..ий пучеокий вил....ок може відреагувати, коли ніц небище, що таке технічний дефолт....
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Них...вига Герасиму из Будки ПП Зеленский не должен, а коломойские, новинские, пинчуки, ахметовы, порошенки и прочие косюки могут говорить, что хотят - лишь бы в рамках закона держались.
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В сложившихся условиях дефолт лучше БППшного "рая".
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Навіщо ви їм. Вони прийшли забрати ті гроші, які побачили, що там десь зберігаються. А ви вірте. Що їх тут тримає? Дім - ні, він в іншому місті. Бізнес- ні, він в іншому місці. Ідеали-ні, вони в іншому місті. То на що ви маєте надію?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский должен отреагировать на слова Коломойского о том, что дефолт является хорошим решением для Украины, - Герасимов
 
 
 
 
 
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