EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  153  1
Все про:суд (22160) судебная реформа (1202)

 Запуск Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы сорван из-за кадрового давления предыдущей АП, - Холоднюк

Глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк заявляет, что своевременному запуску единой судебной информационно-телекоммуникационной системы препятствовало давление со стороны АПУ бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Введение Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС, - ред.) сейчас действительно приостановлено. Ее запуск отложен из-за неконструктивной позиции прежних чиновников Администрации экс-президента, которые настойчиво "рекомендовали" своего человека на должность руководителя директора Государственного предприятия "Информационные судебные системы" (ГП "ИСС")", - сообщил Холоднюк.

По его словам, вывод "ИСС" из-под контроля ГСА был обусловлен кадровыми назначениями, рекомендованными Администрацией.

"Именно чиновники АПУ настаивали на увольнении предыдущего генерального директора ГП и моя ошибка в том, что я выполнил это требование. И я это признаю. В результате политически мотивированных назначений, введением системы занимались люди, которые не имеют никакого отношения к информационным технологиям. Именно поэтому сорваны сроки внедрения ЕСИТС, а в декабре прошлого года состоялся масштабный сбой системы из-за несанкционированного вмешательства в ее работу. Не исключено, что хакерам способствовали изнутри ГП "ИСС", - отметил глава ГСА.

Он добавил, что на данный момент этим делом занимается СБУ и правоохранители.

Холоднюк подчеркнул, что ГСА намерена вернуть контроль над госпредприятием "Информационные судебные системы", исправить грубые ошибки и внедрить систему в ближайшем будущем.

Как сообщали Українські Новини, глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк раскритиковал методы внедрения судебной реформы.

Холоднюк считает недавние обыски в Государственной судебной администрацииполитически мотивированными.

Национальное антикоррупционное бюро проводило обыск в здании Государственной судебной администрации.

Источник: https://censor.net.ua/n3129028
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ха-ха-ха, поки жодного драного порохобота під новиною))))))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗапуск Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы сорван из-за кадрового давления предыдущей АП, - Холоднюк
 
 
 
 
 
 вверх