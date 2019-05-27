 БПП поддержит анонсированные Парубием законопроекты о ВСК и выборах по открытым спискам, - Герасимов

Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Также, по его словам, БПП поддержит законопроекты по обороне. В частности о капелланской службе.
Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Также, по его словам, БПП поддержит законопроекты по обороне. В частности о капелланской службе.
в который раз уже "поддерживает"...
держатель дайте...
может на голосование порубий поставит...
ВР пытается (или декларирует) за недели сделать то, на что х-й ложила 5 лет!
Ню-ню....
Руководителем «Европейской солидарности» станет Ирина Геращенко, верная подруга одного из главных идеологов "русского мира" в Украине Вадима Новинского.
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ВСЕГДА члены БПП и ПОРОШЕНКО, ДЛЯ СМИ ГОВОРЯТ: БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ А НА САМОМ ДЕЛЕ ГОЛОСУЮТ НАОБОРОТ.
Они отмену неприкосновенности тоже "поддерживали".
В пустом зале?