 БПП поддержит анонсированные Парубием законопроекты о ВСК и выборах по открытым спискам, - Герасимов

Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также, по его словам, БПП поддержит законопроекты по обороне. В частности о капелланской службе.

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