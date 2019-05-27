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 Политика Украины
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Все про:ВСК (164) Парубий (1930) Блок Петра Порошенко (1633) Герасимов (196)

 БПП поддержит анонсированные Парубием законопроекты о ВСК и выборах по открытым спискам, - Герасимов

Фракция БПП поддержит анонсированные спикером Рады Андреем Парубием законопроекты о временно-следственных комиссиях и выборах по открытым спискам.

Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Также, по его словам, БПП поддержит законопроекты по обороне. В частности о капелланской службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парубий: Вопрос импичмента президента предусмотрен в законопроекте о временных следственных комиссиях

Источник: https://censor.net.ua/n3129027
 
 
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Вони б так на війну перлись ,як у Верховну Раду
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Краматорськ - передова лінія фронту для бариг. А про відкриті списки вірю БПП - проголосоють, щоб ввести їх в 2119 році.
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умничка! а сколько будет семью восемь знаешь? БПП поддержит анонсированные Парубием законопроекты о ВСК и выборах по открытым спискам, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8983
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ага...
в который раз уже "поддерживает"...
держатель дайте...
может на голосование порубий поставит...
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Ну это просто праздник какой то.....
ВР пытается (или декларирует) за недели сделать то, на что х-й ложила 5 лет!
Ню-ню....
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Рыло дебильное у этого Герасимова. Далеко не Энштейн. Но в сравнении с Палубием просто профессор.
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БПП сменила название и теперь сторонники мародерства, гордо называют себя «Европейская солидарность».
Руководителем «Европейской солидарности» станет Ирина Геращенко, верная подруга одного из главных идеологов "русского мира" в Украине Вадима Новинского.

..БПП поддержит анонсированные Парубием законопроекты о ВСК и выборах за открытыми списками, - Герасимов - Цензор.НЕТ 4977
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ГЕРАЩЕНКО ВЕРНАЯ ПОДРУГА ВСЕХ КТО БЛИЖЕ К КОРМУШКЕ.

БПП поддержит анонсированные Парубием законопроекты о ВСК и выборах по открытым спискам, - Герасимов - Цензор.НЕТ 8020


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БПП поддержит анонсированные Парубием законопроекты о ВСК и выборах за открытыми списками, - Герасимов

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ВСЕГДА члены БПП и ПОРОШЕНКО, ДЛЯ СМИ ГОВОРЯТ: БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ А НА САМОМ ДЕЛЕ ГОЛОСУЮТ НАОБОРОТ.
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Поддержит, но закидает кучей поправок, затормозит в комитете, не пересмотрят бюджет в части выборов, а Палубий поставит на голосование в пятницу во второй половине дня в разгар отпусков ))).
Они отмену неприкосновенности тоже "поддерживали".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБПП поддержит анонсированные Парубием законопроекты о ВСК и выборах по открытым спискам, - Герасимов
 
 
 
 
 
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