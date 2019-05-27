 Это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти, - Разумков о предложении Коломойского объявить дефолт

Об этом во время пресс-конференции заявил глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление олигарха Игоря Коломойского о возможности объявления дефолта, передает Цензор.НЕТ.
"У нас плюрализм мнений. Демократия в стране. Журналисты могут говорить, то что они считают нужным, и бизнесмены, и представители политических сил. Завтра будет встреча МВФ с президентом, на которой будут расставлены многие точки над "i". Относительно моей позиции, я думаю, что в сегодняшних условиях это (объявление дефолта. – Ред.) малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти", - заявил Разумков.
Ранее олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.
Я всегда говорил, что ты подсос бандюковский, рад что ты наконецто это не скрываешь
Какой сообразительный хлопец.
беня и прЗЕдент - близнецы братья
говорим беня - подразумеваем президент
говрим прЗЕдент - подразумеваем президент беня
- так, Разумков, я тут маленько быдло попугаю "дефолтом" - мне не привыкать, в случае чего, в Израиль уеду... А ты тут "прояви несогласие" - и покажешь, что ты, со своей будущей партией, самостоятельный и не находишься у меня "на откупе"... Заработаешь у быдла дополнительную поддержку...Выборы в Раду, впереди...Позже, "сочтёмся"...
Шо нєпонятно?
говорит о "весе" бени
КоломойськийЗеленський їм такий - «Я вам ничего не должен»
Правильно, встреча расставит все точки над "i", если МВФ будет и дальше быковать, требуя поднимать тарифы, тогда пусть Зеленский объявляет дефолт.
Кроме того, долги нужно списать или реструктуризировать, потому, что с одной стороны Украины идет война, а с другой, так называемые "друзья, союзники" принялись усиленно доить Украину.
Так дальше продолжаться не может.
Мені цікаво, а пенсіонери які виживають за 50 доларів у місяць, як будуть жити на 5-ть??