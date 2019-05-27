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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:дефолт (356) Коломойский (1053) Разумков Дмитрий (49)

 Это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти, - Разумков о предложении Коломойского объявить дефолт

Встреча президента Владимира Зеленского с представителями Международного валютного фонда расставит все точки над "i".

Об этом во время пресс-конференции заявил глава "Слуги народа" Дмитрий Разумков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление олигарха Игоря Коломойского о возможности объявления дефолта, передает Цензор.НЕТ.

"У нас плюрализм мнений. Демократия в стране. Журналисты могут говорить, то что они считают нужным, и бизнесмены, и представители политических сил. Завтра будет встреча МВФ с президентом, на которой будут расставлены многие точки над "i". Относительно моей позиции, я думаю, что в сегодняшних условиях это (объявление дефолта. – Ред.) малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти", - заявил Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Для украинцев кризисов уже достаточно, - Гройсман о возможном дефолте. ВИДЕО

Ранее олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта.

Источник: https://censor.net.ua/n3129025
 
 
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а Андрей Богдан думает что эффективный
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Нарешті в оточенні Президента знайшлись адекватні люди, які будуть протидіяти ідіотським напівкриміальним ідеям Коломойського!
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Разумков страдает потерей памяти
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"адекватні люди" (c), это юрист Бени Бодя и лидер молодых Регионов Разумков?

Я всегда говорил, что ты подсос бандюковский, рад что ты наконецто это не скрываешь
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Украине не придётся выбирать ,дефолт неизбежен или увидим власть большевиков с наганами для голосования ... Это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти, - Разумков о предложении Коломойского объявить дефолт - Цензор.НЕТ 9339
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Ага, в 2014-м с нулем в бюджете и войной в стране Порох за дефолт и разговоров не вёл. А сейчас да, самое время, боджетные деньги помыть и лохторату карманы вывернуть. Это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти, - Разумков о предложении Коломойского объявить дефолт - Цензор.НЕТ 2019
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Потому что Зе с хозяином пришли к власти и им нужен дефолт
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бджоли проти меду?😉 зараз Станіславський би заплакав
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Говорящая голова вдруг осознала что Беня унесёт в клювике $ 6 лярдов и свалит в Герцлию, а Разумков будет за Беню шконку давить в Лукьяновском.

Какой сообразительный хлопец. Это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти, - Разумков о предложении Коломойского объявить дефолт - Цензор.НЕТ 975
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Читай ниже, моё... Там, по-видимому, немножко, "другой раскладец"...
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Разве мой расклад противоречит твоему ?
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Бунт в борделе! проститутки против клиентов!
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А Каламойша маладэц, знает как вывернуть карманы лохторату! Тем более если этот лохторат выбрал Зебила в преЗЕденты себе на голову, то и поделится бабосиками с олигархом не глядя и с радостным повизгиванием. Это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти, - Разумков о предложении Коломойского объявить дефолт - Цензор.НЕТ 2892
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сегодня ... вряд ли ... ну а завтра возможно ... а послезавтра - придётся ....
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выбирали зеленина, а постоянно слышим и читаем каломойца... Совпадение? Не думаю Это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти, - Разумков о предложении Коломойского объявить дефолт - Цензор.НЕТ 2896
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***
беня и прЗЕдент - близнецы братья
говорим беня - подразумеваем президент
говрим прЗЕдент - подразумеваем президент беня
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ему разрешили высказывать мнение, отличное от мнения работодателя/хозяина?
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9-порохоботов перепись дебилов прошли.
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Ну что зебилы дефолт подкрался незаметно? Петя был херовый во многом, но дефолта Украина избежала. А клоун и 10-ти дней не прошло, уже обгадился
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От ти дебіл. У Петра було 99,9% влади в Україні, лише маленька фракція Юлі не підкупалась. І українці дали йому 3%(22% він домахлював) і добрячий підсрачник. Але Петро вкрав тільки на аферах в нацбанку близько 70млрд. дол. І тепер купує тебе, щоб ти з Тамбова гадив на нову українську владу. Ти штані свої від лайна вимий!
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Разводят большевиков😁 Добрьій и злой следователь-сантехник...Классика немецкая.
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Не розумію я Кломойського, чесно. Ну любить він так дефолти, нехай з себе і почне. Нехай перший покаже приклад і оголосить себе банкрутом - це ж нікому ще не нашкодило!
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по своим проблемным предприятиям он так делает не первый год (даже при малейшем намеке, шо КТО ТО "положил глаз" на евойное, тут же топит, шо муму
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Він так пробував з Приватом вчинити, нахапатись грошенят і заспівати про дефолт. А далі хай держава розгрібає.
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Звісно прийнятна реструктуризація боргів і скасування кабального договору, що уклала з Фондом Яресько, але це все дивлячись на позицію з боку Фонду. Фонд видав у стабільному 2007му уряду Януковіча кредитів на суму, що становить 45% від ВВП України, і янек всі ці гроші тупо вкрав. Тепер українці мають за це платити. Вони що, малі діти? Фонд не знав, хто такий Януковіч? Навіщо вони це робили? Чи навмисно загоняли українців в залежність?
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Ты че с дубу рухнул? Дефолт это лучшее что может произойти с Украиной, да все страны мира о таком мечтают ЗУБ даю!
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Коломойский:
- так, Разумков, я тут маленько быдло попугаю "дефолтом" - мне не привыкать, в случае чего, в Израиль уеду... А ты тут "прояви несогласие" - и покажешь, что ты, со своей будущей партией, самостоятельный и не находишься у меня "на откупе"... Заработаешь у быдла дополнительную поддержку...Выборы в Раду, впереди...Позже, "сочтёмся"...
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Діма, Ігор Валерійович сказали: «Дефолт», значить - «Дефолт».
Шо нєпонятно?
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тишина, рынок не шелохнулся

говорит о "весе" бени
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Эти вопросы 0 вроде бы компетенция Правительства, а не Президента!
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Я ж так и говорил, шо беня захочет оттяпать приват и объявить дефолт
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При Порошенко Коломойский убежал даже из страны, а сейчас ведет себя как царь.И причина здесь не в спонсировании Зеленского, а в чем -то другом.ТАК В ЧЕМ ЖЕ?
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Приїжджає МВФ в Україну, а Коломойський Зеленський їм такий - «Я вам ничего не должен» Это малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти, - Разумков о предложении Коломойского объявить дефолт - Цензор.НЕТ 1330
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Коломойський хоче дефолту в Україні, щоб скупити все за обезцінення.
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Встреча президента Владимира Зеленского с представителями Международного валютного фонда расставит все точки над "i".

Правильно, встреча расставит все точки над "i", если МВФ будет и дальше быковать, требуя поднимать тарифы, тогда пусть Зеленский объявляет дефолт.

Кроме того, долги нужно списать или реструктуризировать, потому, что с одной стороны Украины идет война, а с другой, так называемые "друзья, союзники" принялись усиленно доить Украину.

Так дальше продолжаться не может.

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Сначала деньги от МВФ, а потом дефолт. Кто запретит?
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МВФ. Для початку ви отримайте від них кошти, а вже потім поговоримо.
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Коломойському кортить скупити країну за безцінь, у зубожілого в наслідок дефолту народу...
Мені цікаво, а пенсіонери які виживають за 50 доларів у місяць, як будуть жити на 5-ть??
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Землю хотят даром забрать. ОХРАНЯЮЩИХ ЗЕМЛЮ ОТ СКУПКИ ЗАКОНОВ ПАРЛАМЕНТ ДО СИХ ПОР НЕ ПРИНЯЛ
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Со взрослыми не спорят, Разумков 😀😀😀
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Это малоэффективный путь /Управление Украиной "профессионалами" методом проб и ошибок: вброс херни- негативная реакция народа-оправдания и извинения "профессионалов" - новый вброс херни.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто малоэффективный путь и вряд ли Украина сможет сегодня по нему пойти, - Разумков о предложении Коломойского объявить дефолт
 
 
 
 
 
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