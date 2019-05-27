 Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко

информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко на пресс-конференции.
"Мы хотели бы не обращаться к другим партиям для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы", - сказал он.
Напомним, партию "Слуга народа" возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Вы ж не знаете, возможно он из собранных на вашей мусорке продуктов варит какой-нибудь вкусный борщ, и несёт его в детский дом.
Ни одного нет не урода!
Там украинцев тоже нет
Атменит тарифы савсем! И налоги все нахрен!!!
https://timeze.livejournal.com/1498.html
Президент Зеленский банально ленивый и не приученный к регулярному распорядку человек, появляющийся на рабочем месте к десяти утра. Регулярные, рутинные обязанности вызывают у него отвращение. Он был занят другим. "Мы хотим сделать страну в смартфоне",. Конечно это ему ближе. В смартфоне не бывает наводнений. И даже это не страшно. Страной правит не президент. Страной правит созданная им структура. Вот только беда состоит в том, что структура созданная Зеленским - его точная копия.
Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.
Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закритими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент Президента - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - законопроект не внесений.
Новые честные лица, маладые команды.....
Летай иль ползай - конец известен!
Планируем сделать "Слугу урода" направляющей и руководящей силой украинского народа ( не путать с КПСС)."
Сук@! Такие молодые, а уже маразьма. Или они с детства особо одаренные?