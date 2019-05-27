 Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко

информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко на пресс-конференции.

"Мы хотели бы не обращаться к другим партиям для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы", - сказал он.

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Напомним, партию "Слуга народа" возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.