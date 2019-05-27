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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко

Партия "Слуга народа" ставит себе задачу получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по итогам досрочных парламентских выборов.

информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил руководитель избирательного штаба партии Александр Корниенко на пресс-конференции.

"Мы хотели бы не обращаться к другим партиям для формирования коалиции. У нас есть такая программа максимум - сформировать коалицию из одной политической силы", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Добавили булаву, - партия "Слуга народа" обновила свой логотип. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, партию "Слуга народа" возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Источник: https://censor.net.ua/n3129024
 
 
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А вот вам на всю морду то...чем чувак с ксивой презЕдента на рояле играет.... Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 5943
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Это наверное от полвареничка так разнесло беднягу...
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Это стефанчук... Зелёный борец с свинарчуками. Тут главное не перпутать... Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 5380
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Якщо Президент Зеленський почне НЕГАЙНО та АКТИВНО діяти непопулярними але дуже потрібними для країни методами, то партія Слуга народу набере 0%!
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Да, да, и дефолт обязательно! Добить Порошенко!
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из одной полит силы партии Батьківщина
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Субботнее видео со съезда партии **Слуга народа**. Присутствовал сам Президент с кратким выступлением. https://www.bbc.com/ukrainian/news-48412371
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А кто же вам даст это сделать. Вы же страну окончательно "покращите".
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Это единственный шанс для Неньки..... Все остальные варианты перепробовали....
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Как пафосно! Скрепами запахло.... и лаптями... Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 7779
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Себе подмышку понюхал? Дурак, да?
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Офигеть! Гарвард кончал, или Оксфорд? До такого блестящего ответа мог додуматься только глубоко образованный человек.
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Панове, вы меня простите, но на фото бомж, который каждое утро роется в наших мусорных ящиках.
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Вы ему пищевые отходы пургеном посыпьте... Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 4503
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Нельзя осуждать человека по отдельным поступкам, нужно рассматривать все поступки комплексно.
Вы ж не знаете, возможно он из собранных на вашей мусорке продуктов варит какой-нибудь вкусный борщ, и несёт его в детский дом.
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Правильно - выбить табуретку из-под ног - пусть теперь висит.
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В партеечке "Слуга народа"
Ни одного нет не урода!
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Открою вам большой секрет
Там украинцев тоже нет
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Хотелось бы, чтобы так
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кпсс - нет? страна советов - нет? в Европе популисты проиграли - там живут жители Европы - шо будет у нас ,не знаю - может хватит ошибаться и верить вранью
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Шо воно меле? Шмаркли хоть бы в Википедию иногда заглядывали ...
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Это будет возможно если за два месяца Зеленский отменит повышение тарифов минимум вдвое и инициирует повышение минимальных зарплат и пенсий минимум вдвое а если нет то всё будет очень непросто ,будет много Юли,много Рыгов и даже пэтя будет ...
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****, хозяин зЕ!лебобы говорит открытым текстом о дефолте, а ты веришь в повышение, снижение и бла-бла-бла?
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Да, да!
Атменит тарифы савсем! И налоги все нахрен!!!
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Судя по его роже, он не из тайги вылез, а из двухнедельного запоя...
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хреновая у них защита, примитив..... Видно, что зебилы ограниченные люди.
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если на фото к статье посмотреть - бомж бомжара, ой сорри, бомж народа, ой сорри, шлюга харода.
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Да куда вам) из 74% за неделю 30% осталось... Так беня еще сегодня рассказал как они с зелей, на днях, нажрались и звонили Вакарчуку, чтоб потроллить... Где у вас дно, зебилы?
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порохоботы работают аж клавы горят даже в понедельник когда все на работах значит Порошенко начал трусить офошоры на финансирование
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Господа, порохоботов уже нет...кончились, потому как Петр уже не при делах и выплаты прекратились)......Есть нормальные люди, которым не нравится Зюзя_Зе
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а на что эти нормальные люди кормятся? варианты ответа: бюджет, пенсия, офшор Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 3170
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А вы достойные представители своего президента
https://timeze.livejournal.com/1498.html

Президент Зеленский банально ленивый и не приученный к регулярному распорядку человек, появляющийся на рабочем месте к десяти утра. Регулярные, рутинные обязанности вызывают у него отвращение. Он был занят другим. "Мы хотим сделать страну в смартфоне",. Конечно это ему ближе. В смартфоне не бывает наводнений. И даже это не страшно. Страной правит не президент. Страной правит созданная им структура. Вот только беда состоит в том, что структура созданная Зеленским - его точная копия.
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Какие порохоботи ЗЕ!бот? Забудь! Всех разогнали и повесили, кто с барИгой сбежать в Ростоб не успел.
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Коалиция из одной политсилы! Да они там все просто гении! IQ у зебилов в голове не помещается! Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко - Цензор.НЕТ 1983
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Передвиборчі обіцянки Володимира Зеленського і їх подальша реалізація


Зниження тарифів https://timeze.livejournal.com/530.html
Висновок: Ми маємо справу з цинічною і розумною маніпуляцією надіями електорату. Виборців просто ввели в оману.
Швидке завершення війни та Мінські угоди https://timeze.livejournal.com/827.html
Висновок: Маніпуляція з метою заохочення певного кола виборців, які після виборів вже не потрібні.
"Представимо команду", "Будуть нові люди", "Нові кадрові підходи до вібору на державні посади"
https://timeze.livejournal.com/1147.html
Висновок: В роботі з кадрами нічого не змінилось. Серед призначених є відверто непідготовлені люди.

Обіцяв внести законопроект про пропорційні вибори по відкритим спискам - вніс законопроект з закритими списками. Відхилено Верховною радою України.
Обіцяв закон про імпічмент Президента - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про зняття з депутатів недоторканності - законопроект не внесений.
Обіцяв внести закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення - законопроект не внесений.
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блин...такое впечатление, что всех криворожских бомжей начинают стаскивать... в партию
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Почему впечатление?? Так оно и есть на самом деле.....
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единый слуга народа ....нафига нам много слуг?
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Единственный честный человек в этой команде брехунов, как есть, так и сказал, без всяких там "новые лица, открытые списки, без кумовства" и пр. фигни. Респект!
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Нда....
Новые честные лица, маладые команды.....
Летай иль ползай - конец известен!
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Ета чё за рыло? У зелебобки одни уроды алкоголического вида😂
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"Мы сам в коалицию войдем! Одним политсилом!
Планируем сделать "Слугу урода" направляющей и руководящей силой украинского народа ( не путать с КПСС)."

Сук@! Такие молодые, а уже маразьма. Или они с детства особо одаренные?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрограмма максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко
 
 
 
 
 
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