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 Политика Украины, Общество
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Все про:судебная реформа (1202) ГСАУ (4)

 Судебную реформу нельзя реализовывать старыми методами, путем телефонного права, - глава ГСА Холоднюк

Глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк раскритиковал методы внедрения судебной реформы.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Сама идея судебной реформы - отличная. Как председатель Государственной судебной администрации Украины я полностью поддерживаю европейскую реформу в системе судопроизводства. Но реформу нельзя воплощать старыми методами, путем телефонного права, расставляя кадры и оркестрируя принятием решений в собственных интересах. По этой причине многие направления реформ тормозятся. Также кадровый дефицит судей достиг критической отметки", - сообщил он.

По его словам, многие судьи освобождены, а назначение новых судей не происходит по независящим от них причинам.

"Иллюстративная цифра - за 5 месяцев текущего года из Государственного бюджета Украины выплачено почти 76 млн гривен судейских вознаграждений судьям апелляционных судов, которые сегодня не отправляют правосудие. Кстати, для информации - в судебной системе Украины ежегодно рассматривается около 3,5 млн дел. Один судья в месяц рассматривает около 60 дел. Это - огромная нагрузка, и судьи физически просто не успевают в разумные сроки рассматривать дела", - отметил глава ГСА.

Он сообщил, что некоторые чиновники из бывшей Администрации президента пытались воспользоваться судебной реформой для продвижения собственных интересов.

"Настаивая на назначении не профессионалов, а лояльных к себе исполнителей, они провалили ключевые направления реформирования, посеяли сомнения относительно истинных целей реформы и подорвали, увы, доверие к самой власти", - уверен он.

Холоднюк убежден, что европейские преобразования в системе правосудия должны стать необратимыми, а для этого все участники процесса, включая чиновников, должны подчиняться единым правилам игры, чего, к сожалению, не произошло.

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский считает, что решение Окружного административного суда Киева от отмене национализации Приватбанка свидетельствует о провале судебной реформы.

Порошенко уволил куратора судебной реформы Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации Президента.

Профессиональное юридическое сообщество считает ответственными за провал судебной реформы президента Петра Порошенко и заместителя главы Администрации Алексея Филатова.

Источник: https://censor.net.ua/n3129023
 
 
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Судебную реформу нельзя реализовывать старыми методами, путем телефонного права...может ПЕЙДЖЕРЫ вернуть? Судебную реформу нельзя реализовывать старыми методами, путем телефонного права, - глава ГСА Холоднюк - Цензор.НЕТ 970
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Надо по большевистски ,тройка в кожанках,пять минут заседание и люстрацмя ... Судебную реформу нельзя реализовывать старыми методами, путем телефонного права, - глава ГСА Холоднюк - Цензор.НЕТ 6070
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Ключевая фраза для порохлботов: "Он сообщил, что некоторые чиновники из бывшей Администрации президента пытались воспользоваться судебной реформой для продвижения собственных интересов."
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АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІДМОВИВ У ВИЗНАННІ ФАКТУ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ - вот вам пецина реформа судов в действии.
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Он сообщил, что некоторые чиновники из бывшей Администрации президента пытались воспользоваться судебной реформой для продвижения собственных интересов..... Когда мы вот этих НЕКОТОРЫЕ будем называть и САДИТЬ ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудебную реформу нельзя реализовывать старыми методами, путем телефонного права, - глава ГСА Холоднюк
 
 
 
 
 
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