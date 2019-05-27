 "Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии "Громадському", Дарья рассказала, в частности, о том, что именно ее не устраивает в политике Зеленского.
Она рассказала, что, рисуя плакаты с надписями "Импичмент президенту", "Украина - вне закона", "Не кумовство, а по-братски", она вообще не ожидала реакции со стороны прохожих или полиции.
"Я думала, мы там максимум часок простоим, и пойдем. Что люди в Ривном и так понимают, что Зеленский нам не президент", - сказала Дарья.
Как отмечается, на несогласованную акцию она вышла со своим 20-летним другом Романом. К ним подходили прохожие: кто-то называл их "порохоботами" и говорили, что протестующие стоят за деньги, другие - выражали поддержку. Одна женщина вызвала полицию.
В полиции "Громадському" сообщили, что участников акции не задерживали, а лишь пригласили в участок. Но Дарья действия полиции оценивает как "абсолютно неправильные и ужасные".
Из отделения Дарью уже забирала мать. По словам девушки, она ее полностью поддерживает.
Причиной организации акции за импичмент Дарья называет недовольство речью Зеленского и его первыми шагами в должности.
"Мне не нравится русскоязычность, назначение кварталовцев на руководящие должности, возможность мирного примирения с Россией", - сказала организатор акции.
И добавила, что за политической ситуацией следит "очень активно", в этом году поступает на политологию.
После акции полиция составила административный протокол на Дарью и ее друга по статье "Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", а также на ее мать по статье "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей".
Правозащитница, исполнительная директор "Восток-SOS" Александра Дворецкая указывает, что причины останавливать акцию в Киеве не было, ведь не было запрета суда на проведение акции, а то, что участники не уведомили об акции местные власти заранее, не делает ее незаконной.
Статья 39 Конституции Украины позволяет проводить мирные митинги при заблаговременном оповещении органов исполнительной власти или местного самоуправления (если на это нет запрета суда).
Конституционный суд решил, что статью надо трактовать так: организаторы собраний должны известить о мероприятии заранее, но отсутствие извещения не делает акцию незаконной. А собственно это оповещение для местной власти является гарантией того, что власть обеспечит его беспрепятственное проведение.
Объявить врагами народа ...
Рибка Гуппі?
Забув що витворяли «протєстующіє» проти Порошенка, хочаб під час передвиборчої кампанії
там такие шикарные татухи на ляжках в виде трезубов
сегодня утром в новостях показали
... хвора дитина
https://pbs.twimg.com/media/D7WlvJ_XYAY0NtZ.jpg
Потому что теперь заинтересованности путина в ней нет.
Украина это братская страна по всем необходимым параметрам.
Постановлением Пресненского суда Москвы стул, которым Александр Кокорин бил чиновника Пака в столичном кафе, должен быть уничтожен, ---убийство стула
А теперь видно зебилы дали ц.у. - отлавливать и задерживать. Вот она демократия от клоунов!!!!
И это только начало.....
Что это вообще за русизм - незаконный митинг?
Конституційний Суд: для мирних зібрань дозвіл влади не потрібен
Он еще во время второго тура голосования показал свое полное принебрежение к Закону.
🤣
вбаковский "менталитет" (от слова "мент"), а реакция большинства адекватная (с результатами выборов нужно ознакомится) и чтоб требовать отставки нужны серьезные просчеты и промахи (о чем судить пока рано, мало времени прошло), а эмоции и"хотелки" некоторых недовольных в этом деле неважны!
Зобов'язати Верховну Раду невідкладно прийняти закон про імпічмент президента
Станом на 12 год. 15 хвилин 27 травня вона набрала вже 10260 голосів з необхідних для її розгляду парламентом 25 тисяч.
Даааа, все как в дружеской Зе стране, там тоже когда-то пришел к власти такой же вовочка и все его любили и рейтинги у него тоже высокие
Тупица безмозглая.
Кто ты такая, соплячка.
Его избрало большинство избирателей Украины, и не тебе решать.
Тем более, малолетка, которая не имеет права участвовать в выборах.
Раньше бы батя ремнем выпорол, а сейчас мама "не может приехать".
Там надо посмотреть, кто этим занимается, ибо это не школьников дело.
Скорее всего порохоботы продолжают свое.
Никак не уймутся, не могут пережить, что потеряли кормушку,
и теперь все могут не давать им взятки.
пазванила! Учитесь кака нада делать PR!
🤣🤣🤣