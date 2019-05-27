EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  3273  65
Все про:акция (1915) пикет (582) Ривне (284)

 "Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского

16-летняя Дарья Коцюруба вышла на центральную площадь Ривного с акцией за импичмент президента Владимира Зеленского. Впоследствии ее пригласили в отделение полиции, а на мать составили административный протокол за ненадлежащее воспитание.

Как передает Цензор.НЕТ, в комментарии "Громадському", Дарья рассказала, в частности, о том, что именно ее не устраивает в политике Зеленского.

Она рассказала, что, рисуя плакаты с надписями "Импичмент президенту", "Украина - вне закона", "Не кумовство, а по-братски", она вообще не ожидала реакции со стороны прохожих или полиции.

"Я думала, мы там максимум часок простоим, и пойдем. Что люди в Ривном и так понимают, что Зеленский нам не президент", - сказала Дарья.

Как отмечается, на несогласованную акцию она вышла со своим 20-летним другом Романом. К ним подходили прохожие: кто-то называл их "порохоботами" и говорили, что протестующие стоят за деньги, другие - выражали поддержку. Одна женщина вызвала полицию.

В полиции "Громадському" сообщили, что участников акции не задерживали, а лишь пригласили в участок. Но Дарья действия полиции оценивает как "абсолютно неправильные и ужасные".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проверит действия сотрудников, доставивших в отделение в Ривном участников пикета за отставку Зеленского

Из отделения Дарью уже забирала мать. По словам девушки, она ее полностью поддерживает.

Причиной организации акции за импичмент Дарья называет недовольство речью Зеленского и его первыми шагами в должности.

"Мне не нравится русскоязычность, назначение кварталовцев на руководящие должности, возможность мирного примирения с Россией", - сказала организатор акции.

И добавила, что за политической ситуацией следит "очень активно", в этом году поступает на политологию.

После акции полиция составила административный протокол на Дарью и ее друга по статье "Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций", а также на ее мать по статье "Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ні" поліцейській державі, - под зданием МВД прошла акция из-за инцидента с активистами в Ривном. ВИДЕО

Правозащитница, исполнительная директор "Восток-SOS" Александра Дворецкая указывает, что причины останавливать акцию в Киеве не было, ведь не было запрета суда на проведение акции, а то, что участники не уведомили об акции местные власти заранее, не делает ее незаконной.

Статья 39 Конституции Украины позволяет проводить мирные митинги при заблаговременном оповещении органов исполнительной власти или местного самоуправления (если на это нет запрета суда).

Конституционный суд решил, что статью надо трактовать так: организаторы собраний должны известить о мероприятии заранее, но отсутствие извещения не делает акцию незаконной. А собственно это оповещение для местной власти является гарантией того, что власть обеспечит его беспрепятственное проведение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок", - Зеленский о задержании пикетчиков в Ривном

Источник: https://censor.net.ua/n3129022
 
 
 Топ комментарии
 
Ми теж не чекали що репресії розпочнуться настільки швидко
 показать весь комментарий
 
скоро как на рассее будет - запрет это высшая степень свободы "Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского - Цензор.НЕТ 6559
 показать весь комментарий
 
Нечем ожидать бьіло. У порохобесов вместо мозга вата
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не переживай!! Скоро к ней активно присоединятся те..73 процента .... И стесняясь будут говорить..что за Зе не голосовали... )))) Процент дурачков уже начал уверенное снижение. А прошла всего лишь неделя!!!)))))) Ты смотри...не задерживайся.....
 показать весь комментарий
 
 
Мог бы воспользоваться практикой Порошенко.
Объявить врагами народа ...
 показать весь комментарий
 
 
Ти нормальний?
Рибка Гуппі?
Забув що витворяли «протєстующіє» проти Порошенка, хочаб під час передвиборчої кампанії
 показать весь комментарий
 
 
Та не, рукой кремля. И вообще напомнить, что путин нападет.
 показать весь комментарий
 
чего не во весь рост?
там такие шикарные татухи на ляжках в виде трезубов
сегодня утром в новостях показали
... хвора дитина "Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского - Цензор.НЕТ 8089
 показать весь комментарий
 
 
Ми теж не чекали що репресії розпочнуться настільки швидко
 показать весь комментарий
 
 
какие репресии ты знаеш что это слово означает - ее же не вывезли на воронке в Быковню или Бабий Яр не отправили на Соловки - не порохоботь это плохо и не правильно
 показать весь комментарий
 
 
Дружище... ты теорию подучи... а то больно "умный".
 показать весь комментарий
 
 
У порохоботов только барыга должен правиить вечно,как на Раше
 показать весь комментарий
 
 
Вы бы сначала поинтересовались значением слова "репрессии".
 показать весь комментарий
 
 
Хотелось бы услышать определение из толкового словаря. Спасибо.
 показать весь комментарий
 
 
А зачем,ведь этой братии нужен толькоо барыга и других не признают мнений
 показать весь комментарий
 
Нечем ожидать бьіло. У порохобесов вместо мозга вата
 показать весь комментарий
 
 
скоро как на рассее будет - запрет это высшая степень свободы
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Извиняюсь, этому точно 16 лет？
 показать весь комментарий
 
 
Авакова в отставку.! Эта такая же мразь как беглый министр ВД Захарченко
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
та лиш бы не всралася от неожиданности а все остальное ерунда а то что порохобот это ужасное клеймо то это правда - товарищи не порохоботе это плохо
 показать весь комментарий
 
Ну с таким личиком надо дома сидеть а не шляться по площадям ...
 показать весь комментарий
 
 
Если Украина теперь совсем ничем не отличается от раши,то позвольте поиетересоваться у адептов секты Зе: Когда вы закончите войну?
Потому что теперь заинтересованности путина в ней нет.
Украина это братская страна по всем необходимым параметрам.
 показать весь комментарий
 
 
Когда соевые на сайте дружно шеренгой пойдут на войну.
 показать весь комментарий
 
У нас акции СОГЛАСОВЫВАТЬ надо??? Мы что - уже в РФ??? Внесите исправление в текст сатьи!
 показать весь комментарий
 
 
Кончелыга тупая . Для импичмента должны быть основания , а не желание пороха иже с ним .
 показать весь комментарий
 
 
У несовершеннолетних нет права участвовать в полит. мероприятиях. Как нет права голосовать.
 показать весь комментарий
 
 
В УК должна быть статья за политическое развращение несовершеннолетних.
 показать весь комментарий
 
 
Суд постановил уничтожить стул, фигурировавший в деле Кокорина и Мамаева "Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского - Цензор.НЕТ 633 "Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского - Цензор.НЕТ 5023

Постановлением Пресненского суда Москвы стул, которым Александр Кокорин бил чиновника Пака в столичном кафе, должен быть уничтожен, ---убийство стула
 показать весь комментарий
 
 
Там ще й свідок самоунічтожился.... із вікна 8-го поверху...
 показать весь комментарий
 
 
да......, при Порохе такого не было! Стой с плакатом, гуляй ним. Демократия была!

А теперь видно зебилы дали ц.у. - отлавливать и задерживать. Вот она демократия от клоунов!!!!

И это только начало.....
 показать весь комментарий
 
 
Аваков старается... теперь у него руки развязаны, готовьте свои попки лашары и телепузики !

"Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского - Цензор.НЕТ 9183
 показать весь комментарий
 
 
Смотрю как Коломойский гадид Зеленскому такими вот заявлениями, и думаю: а Зеленский точно человек Коломойского? Очень сомневаюсь.
 показать весь комментарий
 
Если мусорской беспредел не остановить сразу, потом придётся опять выходить на Майдан.
Что это вообще за русизм - незаконный митинг?
 показать весь комментарий
 
 
Конституція України гарантує право на мирні зібрання і протести. А Конституційний суд своїм рішенням це підтвердив.

Конституційний Суд: для мирних зібрань дозвіл влади не потрібен
 показать весь комментарий
 
 
А если КС решит что роспуск Рады не конституционен думаете это будет иметь какое то значение для Зе?
Он еще во время второго тура голосования показал свое полное принебрежение к Закону.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, в этом эпизоде нет тонкой интриги. Просто быдло после известных событий воспрянуло духом. А в ментовке и так быдлячества запасено немерено... "Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского - Цензор.НЕТ 2494
 показать весь комментарий
 
 
Такие люди, как Дарья нужны украинской политике, как противовес пророссийским силам и как предостережение Зеленскому от непродуманных действий.
 показать весь комментарий
 
 
такие люди как дарья - это просто малолетние долбоебы. ты еще напиши что нам в политику детсадовцы нужны. пусть пту для начала закончит, а потом уже взрослым людям свои пмс-ные идеи доводит
 показать весь комментарий
 
 
бери её в жены, будет о чем пообщатся "Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского - Цензор.НЕТ 1474
 показать весь комментарий
 
 
про брачный возраст тоже не в курсе. вот такой у зю лохторат. сколько будет семью восемь?
 показать весь комментарий
 
 
а при чем тут брачный возраст, если речь о праве голоса, которое прописано в конституции и начинается с 18 лет? типичный тупорылый порохобот
 показать весь комментарий
 
Теперя смело может баллотироватца в деПутаны-прропиарилася...
🤣
 показать весь комментарий
 
 
"не ожидала", потому что глупая еще (нет ни ума, ни опыта, чтоб спрогнозировать ситуацию). полицаи как "обычно" хотели выслужится перед "хозяином", и них такой сАвбаковский "менталитет" (от слова "мент"), а реакция большинства адекватная (с результатами выборов нужно ознакомится) и чтоб требовать отставки нужны серьезные просчеты и промахи (о чем судить пока рано, мало времени прошло), а эмоции и"хотелки" некоторых недовольных в этом деле неважны!
 показать весь комментарий
 
 
как кумарят эти малолетние долбоебы. у нее еще права голоса нету, зато она уже РЕШАЕТ что ей новый президент не нравится. сначала школу пусть закончит хотя бы, поработает. а потом уже свои мысли кому - то доносит
 показать весь комментарий
 
 
Когда ты прятал свою сраку за этим малолетними дол.обами они тебя не кумарили.
 показать весь комментарий
 
 
какая страшная самка порохобота. Наверно только в таких очках она смогла увидить реформы сывого мародера
 показать весь комментарий
 
 
Нагадайте ше раз , від якої коаліції аваков зараз займає пост МВС ? Чи не БПП+НФ ? То чи не їх відповідальність ? То може соєві , подзвоніть до БПП І НФ нехай знімають свого міністра нах.
 показать весь комментарий
 
 
Пипец такое ощущение что не украинский сайт читаешь а ЭХО Москвы, особенно с протоколом маме, ну точно кацапские расклады. там точно так полиция действует к одиночным пикетам. Но еще правда могут дать административный арест на 15 суток, но это уже в следующей серии Слуги народа, просто новые чуваки еще на оккупировали как следует АП.
 показать весь комментарий
 
 
Для забезпечення виконання Конституції України (розділV, статті 108, 111), про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, зобов'язати Верховну Раду України невідкладно прийняти закон "Про усунення з поста Президента в порядку імпічменту"
Зобов'язати Верховну Раду невідкладно прийняти закон про імпічмент президента
Станом на 12 год. 15 хвилин 27 травня вона набрала вже 10260 голосів з необхідних для її розгляду парламентом 25 тисяч.
 показать весь комментарий
 
Почитав коменти виборців Зеленського.
"Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского - Цензор.НЕТ 2200
 показать весь комментарий
 
 
Здесь уже русский дух, здесь русью пахнет (обзывали порохоботами, вызвали полицию).
Даааа, все как в дружеской Зе стране, там тоже когда-то пришел к власти такой же вовочка и все его любили и рейтинги у него тоже высокие
 показать весь комментарий
 
 
Маме выговор в личное дело,за растление молодого поколения😂
 показать весь комментарий
 
 
""Я думала, мы там максимум часок простоим, и пойдем. Что люди в Ривном и так понимают, что Зеленский нам не президент", - сказала Дарья"

Тупица безмозглая.
Кто ты такая, соплячка.
Его избрало большинство избирателей Украины, и не тебе решать.
Тем более, малолетка, которая не имеет права участвовать в выборах.
Раньше бы батя ремнем выпорол, а сейчас мама "не может приехать".
Там надо посмотреть, кто этим занимается, ибо это не школьников дело.
Скорее всего порохоботы продолжают свое.
Никак не уймутся, не могут пережить, что потеряли кормушку,
и теперь все могут не давать им взятки.
 показать весь комментарий
 
 
Мама нарисовала плакатик и вывела страховыще в "люди"и сама ментам
пазванила! Учитесь кака нада делать PR!
🤣🤣🤣
 показать весь комментарий
 
дарья коцюруба - да она же на вид даун... правильно говорят - не трогай дерьма, оно и вонять не будет... это ей 16 лет, а на вид будто баба лет 50...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Я не ожидала реакции вообще" - 16-летняя Дарья об акции в Ривном за импичмент Зеленского
 
 
 
 
 
 вверх