 Парубий: Вопрос импичмента президента предусмотрен в законопроекте о временных следственных комиссиях

Об этом сказал Парубий на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Парубий подчеркнул, что в отдельных положениях данного законопроекта предусмотрена процедура импичмента президента.
Это Парубий заявил в ответ депутатам, требующим принять закон об импичменте.
Ранее представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук назвал приоритетные законодательные инициативы главы государства, среди которых, в частности, законопроект об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.
А что за зверь, чем питается, как работает - да похрен!
В их понимании "импичмент" это когда собрались на форуме, насрали дружно большую кучу с вывеской "далой призидента!" - и президент же сей секунд рыдая уходит.
Лепота!