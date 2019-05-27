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Все про:импичмент (325) Парубий (1930)

 Парубий: Вопрос импичмента президента предусмотрен в законопроекте о временных следственных комиссиях

Глава Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что вопрос импичмента президента предусмотрен в законопроекте о временных следственных комиссиях, который находится на рассмотрении парламента.

Об этом сказал Парубий на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Парубий подчеркнул, что в отдельных положениях данного законопроекта предусмотрена процедура импичмента президента.

Это Парубий заявил в ответ депутатам, требующим принять закон об импичменте.

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Ранее представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук назвал приоритетные законодательные инициативы главы государства, среди которых, в частности, законопроект об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.

Источник: https://censor.net.ua/n3129021
 
 
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Хорошо если так. Может и в самом деле ситуацию можно разрулить без военного переворота.
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за свинью пойдешь подыхать? за его оффшоры? за мертвечука? за Ахметку? да ты настоящий ылитный интыллектуал
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Мародеру нужно было импичмент объявить еще в 2015 за Иловайск и Дебальцево.
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даже Иосиф Виссарионович Сталин!!! За котлы мог снять командующего, даже если были большие жертвы!!! Это опыт!!! Вот и все! Да кровавый!!! А другого нет не было и не может быть!!!
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А Парубия можно выпихнуть из Верховной Рады по закону ? Или только под зад с носака ?
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Наконец-то!!! Все законодательство уже!!! есть для импичмента!!! кроме закона о временных следственных комиссиях!!! А желание написать закон о импичменте это оттяжка по времени!!!! На полгода минимум! тем более что друзьям Коломойского которые попадут в Раду это не нужно!!! Поэтому реально через 5 лет!!!
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Как этому плебсу нравится красивое заграничное слово "импичмент"!
А что за зверь, чем питается, как работает - да похрен!
В их понимании "импичмент" это когда собрались на форуме, насрали дружно большую кучу с вывеской "далой призидента!" - и президент же сей секунд рыдая уходит.
Лепота!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий: Вопрос импичмента президента предусмотрен в законопроекте о временных следственных комиссиях
 
 
 
 
 
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