 Парубий: Вопрос импичмента президента предусмотрен в законопроекте о временных следственных комиссиях

Об этом сказал Парубий на согласительном совете, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Парубий подчеркнул, что в отдельных положениях данного законопроекта предусмотрена процедура импичмента президента.

Это Парубий заявил в ответ депутатам, требующим принять закон об импичменте.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности уже готовы, - Рябошапка

Ранее представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук назвал приоритетные законодательные инициативы главы государства, среди которых, в частности, законопроект об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.