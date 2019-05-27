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 Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследование

Среднегодовой темп роста аптечного рынка лекарств в Украине за последние три года составил 11%.

Об этом говорится в инфографическом справочнике "Фармацевтика Украины 2019", подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической фирмы "Дарница", юридической фирмы Aequo и Торгово-промышленной палаты Украины.

"Четвертый год подряд наблюдается рост аптечного сегмента как в физическом, так и в денежном выражении", - отмечают авторы исследования.

В 2014 году через украинские аптеки было продано 973 млн упаковок лекарств, в 2016-м – 1,115 млрд, а в 2018-м – 1,144 млрд. В денежном выражении эти показатели составили соответственно $2,5, $2,0 и $2,7 млрд.

В справочнике подчеркивается, что аптечный сектор составляет основу рынка лекарственных средств в Украине: через него продается 87% всех лекарств в денежном выражении.

На госпитальном рынке лекарственных средств в Украине среднегодовой темп роста за последние три года – 7%.

В 2014 году госпитальные закупки лекарств составили 132 млн упаковок, в 2016-м – 50 млн, а в 2018-м – 134 млн. В денежном выражении эти показатели составили соответственно $400, $300 и $400 млн.

Авторы справочника отмечают, что рост продаж фармпродукции является мировым трендом. Если 10 лет назад глобальные продажи лекарственных средств росли примерно на 15% в год, то теперь показатель роста удвоился. В 2016 году мировой объём продаж фармацевтических препаратов составил $804 млрд, а в 2019 году ожидается его рост до $911 млрд.

"По прогнозам, глобальный годовой объем продаж лекарственных средств до 2024 года вырастет с нынешних $911 млрд до $ 1,25 трлн. Украина станет частью этого роста" - прокомментировал председатель исполнительного совета управляющей компании ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" Дмитрий Шимкив.

Источник: https://censor.net.ua/n3129017
 
 
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Жизнь такая... Везде враги... Фармацепты в плюсе 😜 💰
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Гройсманы и Порошенки просто имеют свой откат с каждой пилюли - вот и весь секрет ! Продажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследование - Цензор.НЕТ 6590
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Кладбища тоже растут, а рождаемость падает. Раньше возле ЗАГСа очереди стояли, теперь тишина. На завод раньше взятку требовали, чтобы трудоустроиться, теперь берут всех подряд без медосмотра. Все батрачат в Польше. Достижение петиного безвиза.
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за то теперь тебе готовы приплачивать , что бы тебя на работу приняли ... хотя ты кацапчик по энерции привык всем взятки давать ..
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эх ... помню брежневские времена .. аптека у нас в центре города была всего одна .. да и то туда если кто и заходил, то за звёздочкой , чтоб от комаров помазаться ... сейчас аптеки через каждые 3 метра .. и очереди в каждой как до мавзолея .. что это происходит ?
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Безумное самолечение.
И абсолютно бессмысленное. Ни продолжительность, ни качество жизни со времён "звездочек в аптеке" не поменялось)
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПродажи лекарств в Украине растут на 11% ежегодно, – исследование
 
 
 
 
 
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