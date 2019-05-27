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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  2021  83
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 В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах

Бизнесмен Игорь Коломойский считает, что на президентских выборах все олигархи "в душе" поддерживали Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Украинской правде" в рамках видеопроекта "Чітко інтерв'ю".

"В душе все – Зеленского. А публично тоже многие Зеленского", - заявил олигарх.

На уточняющий вопрос, поддерживал ли Зеленского Ринат Ахметов, Коломойский ответил: "Да. Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК – да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше".

По его словам, Ахметов сказал ему о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016 году, после первого выпуска сериала "Слуга народа", когда сам Зеленский не говорил о своем намерении баллотироваться на эту должность.

В то же время, Коломойский заявил, что "консенсуса олигархов" относительно поддержки Зеленского не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На предстоящих выборах в Раду буду симпатизировать "всем, кроме БПП", - Коломойский

"Не было такого, что олигархи между собой как-то договорились. Очень многие, Фирташ, например, свою позицию никогда публично не выражал", - сказал он.

Виктор Пинчук, по словам Коломойского, тоже не выражал свою позицию.

"Но я знаю точно, что он хотел, чтобы был Зеленский", - уверяет он.

По мнению Коломойского, у Зеленского и сейчас, и раньше с Пинчуком были "нормальные отношения".

"Зеленский – публичный человек. У него не могут быть с кем-то нормальные отношения, а с кем-то ненормальные. Он же артист. Артисты – они же все со всеми имеют… (нормальные отношения. – Ред.). Они только плохие отношения могут иметь внутри своей артистической среды из-за конкуренции. А так, во внешнем мире они со всеми милашки", - добавил олигарх.

В то же время, он выразил мнение, что кум президента РФ Виктор Медведчук не поддерживал Зеленского.

"Я думаю, нет. Хотя, кстати, я считаю, что в последние несколько месяцев он достаточно положительно отзывался. Надо понять, что Петя (Порошенко. – Ред.) уже всем надоел", - сказал Коломойский.

Источник: https://censor.net.ua/n3129016
 
   
 Топ комментарии
 
Боротьба з олігархами від Зелі В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах - Цензор.НЕТ 9947
В когось ще залишились рожеві окуляри?
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Красиво беня возит по губам зебилам... Тут нужно отдать должное. Шо есть, то есть... В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах - Цензор.НЕТ 7359
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"Сотрудничать с олигархами это не коррупция" © Узеленский избранные цитаты
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да успокойся зедебил канечно шобла олигархи обрадовались когда еще такое пи...ста выберут в Президенты.. В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах - Цензор.НЕТ 5348
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"yes, calm down, of course, the gang of the oligarchs was delighted when another such homosexual would be elected to the Presidents» (C)

Kergoodoo?
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Спасибо, Беня ты окончательно разъяснил зебеням какому народу служит ЗЕля - олигархическому.

Порох, получается выпал из клуба олигархов?

Голосуем за партию "Слуга ународа" !!!
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Ви б спочатку поцікавились що має на увазі «простой народ» під словом «олігарх»...
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Опять ты "патриот" вылез, ты же за Зелю топило! Как говорит коломойша Зеля = Олигархи. Так чего ты? Ты же за олигархов голосовал, победили! РАдуйса украинофоб
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..*Рускоче.... * !?
Коли вже ці *ряжені поцріоти * мову вивчать .!? У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори - Цензор.НЕТ 6519

Мені що Бе. що ПО -..пофіг !..Закликав відразу не голосувати за олігархічні воровиті кодла ! У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори - Цензор.НЕТ 5775
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Подсос олигархов, та вся хрень что сейчас происходит, это ТВОЯ винаи вина твоих тупеньких друзей! Радуйся вата!
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Наверное потому что он обещал их побороть?
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Зесептиконы ваш выход. Давайте про борьбу с олигархами Зевовы, про то как их устраивал Порох и прочии басни.
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Наш Зеля был на всё гаразд
Он пианист и преЗЕдент!
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Народ,он настолько обнаглел от безнаказанности вместе с рыгами что смеется прям в лицо
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73% зелибоб у кого угодно вызовут эйфорию. Теперь он может безнаказанно говорить как оно есть на самом деле, до сектантов все равно не дойдет, а умные люди и без этого знали.
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Боротьба з олігархами від Зелі В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах - Цензор.НЕТ 9947
В когось ще залишились рожеві окуляри?
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по ходу да. Даже пэтька поддерживал, иначе я обьяснить такой его провалище на выборах не могу.
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Провалище на выборах - это заслуга зрителей канала Г+Г, то есть ваша, господа. У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори - Цензор.НЕТ 3502
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А чего ему бояться? Для быдла по телевизору покажут очередную сказочку. А сами будут делать что хотят.
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Може досить беню скрізь липити?
Ну сказавҐ і що. Краще пишіть що він доручив зеній шмарклі.
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Пока ему приходится много делать самому...не могут правильно даже простое поручение выполнить... В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах - Цензор.НЕТ 5535
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І то правда, але ж слова до діла не пришиєш.
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Красиво беня возит по губам зебилам... Тут нужно отдать должное. Шо есть, то есть... В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах - Цензор.НЕТ 7359
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Звісно.
Бо Петя їм хвости прикрутмв.
Ви хочете торгувати з рашкою в мирі і злаголі як колись...
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ляг поспи. Ты уже мелишь несуразицу
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воровитее презэк дента как питро не было за всю историю. янек не в счет он зэк с рождения
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Та ні. Він просто розстібнув ширінку і насцяв лохторату просто у відкриті в захваті після перегляду ;Сгага народа; ротики.
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у него абонемент
ну прямо через новость - высказывания "великого и ужасного волшебника ИЗЯмрудного города"
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"Сотрудничать с олигархами это не коррупция" © Узеленский избранные цитаты
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не паліть контору, а то основна обіцянка боротьба з олігархами є пунктом передвиборчої програми Зе
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ЗЄ обіцяв боротися з олігархами...Олігархи всі були за ЗЄ...ЗЄбіли не так зрозуміли слово "боротися"
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А де він це обіцяв? З корупцією - так. З олігархами я не бачив та не чув таких його обіцянок.
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Так Зеро обещал страну без олигархов! А, теперь понятно, все СМИ называют Коломойского бизнесменом - минус 1 олигарх есть.
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Наивные как дети олигархи поддерживали Зелю и не подозревали, что он сразу же начнет с ними сурово бороться.
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думаю, Ахметов не испытывает радости по поводу избрания каломойской марионетки
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Ага ,Березовский тоже путина поддерживал ... В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах - Цензор.НЕТ 3061Беню та же ждёт судьба...
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Получается Петро тоже поддерживал ))
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богатая страна - 73% олигархов. Это конец эпохи бедности.
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мой антисемитизм вскипал-вскипал, и весь выкипел
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"Где то в глубине души" - это уже звучало в одном из выступлений 95 -го.
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Арестуйте уже этого Коломойского ,как главаря бандитской организации .
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арест ничего не даст
тут нужна такая акция, чтобы все олигархи и их марионетки усрались в буквальном смысле этого замечательного народного слова
Степан Бандера мог бы что-то придумать, а вот его многочисленные потомки....
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Будь ласка, конкретизуйте наголос.
Бо "в душé" - це одне... хоча на думку одразу спадає "в душе не е*у"...
А ось "в дýше все олигархи поддерживали Зеленского" - якесь гей-порно.
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Ну походу Порох так с нимми "дружил", шо олигархи из трусов стали выпрыгивать, шоб ЗЕ сними начал "бороться". У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори - Цензор.НЕТ 498
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Не надо путать свое мнение и общественное; своих баранов и общественных
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Так это ж президент Украины, почему его не цитировать?
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лень читать, че там в душе все олигархи с коломойским делали? мыло никто не ронял?
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В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах.

Это все, что надо знать о "борце с олигархами" ЗЕ и "другом" олигархов ПАП.
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Уверен, любой порохобот тоже в душе поддерживал Зеленского. Ведь вера в честность и справедливость, живет в душе каждого украинца.
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Word Replacer: робимо новини чесними! (...і перетворюємо їх на gay politicum)

У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори - Цензор.НЕТ 2061
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Петя надоел? А вы все вместе взятые не надоели?
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Олигархи у нас какие-то странные и склонные к суициду. Оказывается, что они в душЕ поддерживали того, кто пришёл с ними бороться. Все-таки в дУше они его поддерживали, Беня знает что говорит.
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"У него поддерживали" (див. вище - Word Replacer перетворює новини на gay politicum) У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори - Цензор.НЕТ 8297
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Каламойша опустил 73% плинтусов ни же уровня пола! Ликуйте зебилы, вы выбрали борца с олигархами!!! У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори - Цензор.НЕТ 1972
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Звичайно, що всі.
Як там - "без лоха жизнь плоха" У душі всі олігархи підтримували Зеленського, - Коломойський про президентські вибори - Цензор.НЕТ 4237
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах
 
 
 
 
 
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