В душе все олигархи поддерживали Зеленского, - Коломойский о президентских выборах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Украинской правде" в рамках видеопроекта "Чітко інтерв'ю".

"В душе все – Зеленского. А публично тоже многие Зеленского", - заявил олигарх.

На уточняющий вопрос, поддерживал ли Зеленского Ринат Ахметов, Коломойский ответил: "Да. Материально он не поддерживал, естественно, и публично он ничего не сказал. Но учитывая, что он стал больше появляться на ТРК – да. Все начали поддерживать, но чуть позже, чуть раньше".

По его словам, Ахметов сказал ему о том, что Зеленский будет президентом, еще в 2016 году, после первого выпуска сериала "Слуга народа", когда сам Зеленский не говорил о своем намерении баллотироваться на эту должность.

В то же время, Коломойский заявил, что "консенсуса олигархов" относительно поддержки Зеленского не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На предстоящих выборах в Раду буду симпатизировать "всем, кроме БПП", - Коломойский

"Не было такого, что олигархи между собой как-то договорились. Очень многие, Фирташ, например, свою позицию никогда публично не выражал", - сказал он.

Виктор Пинчук, по словам Коломойского, тоже не выражал свою позицию.

"Но я знаю точно, что он хотел, чтобы был Зеленский", - уверяет он.

По мнению Коломойского, у Зеленского и сейчас, и раньше с Пинчуком были "нормальные отношения".

"Зеленский – публичный человек. У него не могут быть с кем-то нормальные отношения, а с кем-то ненормальные. Он же артист. Артисты – они же все со всеми имеют… (нормальные отношения. – Ред.). Они только плохие отношения могут иметь внутри своей артистической среды из-за конкуренции. А так, во внешнем мире они со всеми милашки", - добавил олигарх.

В то же время, он выразил мнение, что кум президента РФ Виктор Медведчук не поддерживал Зеленского.

"Я думаю, нет. Хотя, кстати, я считаю, что в последние несколько месяцев он достаточно положительно отзывался. Надо понять, что Петя (Порошенко. – Ред.) уже всем надоел", - сказал Коломойский.