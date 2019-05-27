 Ирина Геращенко: У парламента на этой неделе есть шанс отменить депутатскую неприкосновенность

Об этом она сказала во время согласительного совета ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Она подчеркнула, что об этом в частности говорилось на консультации президента с главами фракций.
Также Геращенко заявила, что парламент имеет долг перед армией. Рада должна на этой неделе принять ряд законов касательно развития Вооруженных сил.
Кроме того, Геращенко сказала, что в повестке дня парламента будет вопрос урегулирования газового рынка.
как вилкул и шуфрич без недоторканости?
А-а-а... понял... У тебя так в "методичке" написано...
поэтому барыге закон про надоторканисть свыней - серпрм по яйцам был и есть...
грядут выборы значит...
корыто уплывает...
Шанс！Это не получка, не аванс
А то куча этих ур-в уже лыжи смазывает.....
другим...последующим - обязательно! (а шиш им такое "счастье")))))
От корыта оторваться не могут....
Только оно так не работает - полномочий после указа нет.
Но пиариться будут, ещё и как