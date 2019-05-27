 Ирина Геращенко: У парламента на этой неделе есть шанс отменить депутатскую неприкосновенность

Об этом она сказала во время согласительного совета ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что об этом в частности говорилось на консультации президента с главами фракций.

Также Геращенко заявила, что парламент имеет долг перед армией. Рада должна на этой неделе принять ряд законов касательно развития Вооруженных сил.

Кроме того, Геращенко сказала, что в повестке дня парламента будет вопрос урегулирования газового рынка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное, ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид