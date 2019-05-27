EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1426  37
Все про:ВР (22946) Геращенко Ирина (1390) неприкосновенность (898)

 Ирина Геращенко: У парламента на этой неделе есть шанс отменить депутатскую неприкосновенность

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что у парламента на этой неделе есть шанс отменить депутатскую неприкосновенность.

Об этом она сказала во время согласительного совета ВР, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что об этом в частности говорилось на консультации президента с главами фракций.

Также Геращенко заявила, что парламент имеет долг перед армией. Рада должна на этой неделе принять ряд законов касательно развития Вооруженных сил.

Кроме того, Геращенко сказала, что в повестке дня парламента будет вопрос урегулирования газового рынка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Изменение избирательной системы и отмена депутатской неприкосновенности - единственное, ради чего этот состав Рады должен работать, - Сыроид

Источник: https://censor.net.ua/n3129010
 
 
 Топ комментарии
 
не прошло и пяти лет как очнулась ирка...
грядут выборы значит...
корыто уплывает...
 показать весь комментарий
 
😀
Шанс！Это не получка, не аванс
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Здохнуть,сядуть на вила,але недоторканність не відмінять. Регламент не дозволить.
 показать весь комментарий
 
 
не, низя
как вилкул и шуфрич без недоторканости?
 показать весь комментарий
 
А при чём здесь "петя"? Решение о снятии неприкосновенности с депутатов, принимал-бы, не "петя", а Верховная Рада, и ему это, лично, ничем не грозило... Его, больше, закон об импичменте, касался...
А-а-а... понял... У тебя так в "методичке" написано...
 показать весь комментарий
 
 
не, БПП (блок патриотов панамы) - сплошь свинарчуки ну 90%...
поэтому барыге закон про надоторканисть свыней - серпрм по яйцам был и есть...
 показать весь комментарий
 
 
"Для тех, кто в танке": Что ЛИЧНО грозило Порошенко? Его что, сильно взволновало-бы, что кого-то из депутатов его блока, привлекли-бы к уголовной ответственности за совершение преступления? Ведь именно в ЭТО вопрос и упирается!.... Хоть бы немного в вопросе разобрался, прежде, чем "херню пороть"!!!!
 показать весь комментарий
 
не прошло и пяти лет как очнулась ирка...
грядут выборы значит...
корыто уплывает...
 показать весь комментарий
 
 
она не проснулась,Владимир на презентации сказал что обязаны сделать депутаты.
 показать весь комментарий
 
Ну нафига им это надо при старом законе о выборах?
 показать весь комментарий
 
У Парламента появилась уникальная возможность "уйти, громко хлопнув дверью...".
 показать весь комментарий
 
 
А вот и проголосуют Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 5713. Все равно большинству из нынешних депутатов место в следующей Раде не светит Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 4108.

 показать весь комментарий
 
 
Ваши бы слова да богу в уши!!!!
А то куча этих ур-в уже лыжи смазывает.....
 показать весь комментарий
 
 
и в основном в рошенковской партейке им. життя по-новому для ********...ей Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 276 Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 276
 показать весь комментарий
 
 
Ты ба, даже ни разу #овно на вентилятор не кинула. Ведь может нормально говорить😷
 показать весь комментарий
 
 
Так с Мосийчука уже снимали. (2 смысла в одном слове)
 показать весь комментарий
 
 
себе - нет (неспромоглись...бо не сильно и хотелось)
другим...последующим - обязательно! (а шиш им такое "счастье")))))
 показать весь комментарий
 
 
заговорять і не приймуть. Ірка в тому числі.
 показать весь комментарий
 
 
А слабо в едином "порыве" проголосовать закон об отмене неприкосновенности для депутатов, судей и президента. Принять за кон об импичменте президента. Об отмене мажоритарки и введение закона о новом избирательном кодексе по открытым партийным спискам ( Пусть и для следующего раза). введения уголовной статьи за голосование чужой карточкой, лишение мандата за три пропуска работы Рыды закон об незаконном обогащении ( только не выхолощенный) , введение следственных органов для разбора высшего властного политикума в коррупции и гос измене Ну давайте как в "едином порыве". И будет с чем уйти или идти на следующие выборы. Только куда вам. чмушники.
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы хвостами вертят и рыльцами подкидывают, а до корыта ни как не дорвутся? Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 3221
 показать весь комментарий
 
С такими судами только непрекосновенность отменять.
 показать весь комментарий
 
 
Браслетик видать хороший был.....Сразу к законотворчеству потянуло!
 показать весь комментарий
 
 
Ирка в очередной раз испортила воздух и толька...
 показать весь комментарий
 
 
Хотя на слово свинотным верить нельзя, главный обосранный свин это 5 лет обещал)))
 показать весь комментарий
 
Гггг... А школота то и невкурсе, скоко всяких неприкосновенностей наснимала распущенная Ющенком рада.

Только оно так не работает - полномочий после указа нет.

Но пиариться будут, ещё и как Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 5060
 показать весь комментарий
 
"зняття недоторканості" ---та ніколи такого не було....і ось знову
 показать весь комментарий
 
Договорятся: говоруны (те которые на каналах выступают) будут "за" (чтобы потом на каналах об этом заявлять), а скромные "против". В результате голосов не хватит, как всегда. Бо "зрада".
 показать весь комментарий
 
Депутатская неприкосновенность - защита законодательной власти от исполнительной! А вовсе не от гопников в подворотне как лохторат Зебобы считает. Ірина Геращенко: Парламент цього тижня має шанс скасувати депутатську недоторканність - Цензор.НЕТ 750
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИрина Геращенко: У парламента на этой неделе есть шанс отменить депутатскую неприкосновенность
 
 
 
 
 
 вверх