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Все про:Зеленский (1493) США (14998) Трамп (2257) Джулиани (17)

 Америка будет поддерживать Украину, это наш курс, - Джулиани

Личный юрист Президента Трампа Руди Джулиани признался, что есть несколько стран, к которым у него сильная привязанность. И Украина – одна из них.

Об этом он сообщил в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ.

"Америка будет поддерживать Украину, это наш курс. Моя миссия – содействовать демократическим реформам в Украине, поддерживать настоящих реформаторов, молодых людей, способных мыслить и работать современно. Поэтому я обязательно приеду в Украину – здесь у меня есть друзья, есть контакты, каждый день я общаюсь, и мы укрепляем эти контакты", - заверил Джулиани.

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"Америка должна знать правду о ситуации в Украине. И мы должны построить реалистичную политику – политику настоящих быстрых изменений. Я вижу, как много друзей Америки есть в Украине. Желаю успехов украинским политикам и новому президенту Владимиру Зеленскому. Считаю, что для Украины и Америки важно еще более укрепить наши отношения в ближайшие годы. Мы должны помочь Украине защитить себя от агрессии", - подчеркнул личный юрист Президента США.

Полную версию интервью Руди Джулиани: "Месседж для Зеленского: окружать себя врагами Трампа - не самая лучшая затея" читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3129008
 
   
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Если адвокат Кернеса так сказал, значит так и будет.
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Ну так давай, поддерживай! Пока гадишь только...
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Все имеет свою цену. Ну за "сирию", конечно нет. А вот за "венесуэлу" можно и сменяться. Джулиани
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ну да, надеется дружить и втюхивать свой дорогой газ
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Дякуємо, Америка. Ваша підтримка для нас важлива
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмерика будет поддерживать Украину, это наш курс, - Джулиани
 
 
 
 
 
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