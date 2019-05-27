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Все про:выборы (22413) Разумков Дмитрий (49) Слуга народа (9)

 Разумков возглавил партию "Слуга народа"

Партию "Слуга народа" возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Татьяна Циба, передает Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что на недавно состоявшемся съезде партии был избран ее главой вместо Ивана Баканова, который 22 мая указом Зеленского был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ, Дмитрий Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков возглавит список партии "Слуга народа" на парламентских выборах, - Рябошапка

Руководителем избирательного штаба стал Александр Корниенко. Руководителем цифрового направления стал Михаил Федоров.

"Недавно произошел съезд партии "Слуга народа". Состоялись изменения в руководстве партии. Иван Баканов, в связи с тем, что он ушел на государственную службу, не мог дальше занимать эту должность (главы партии. – Ред.). Партия доверила выполнять эти функции мне", - заявил Разумков, отметив, что партия готовится к предстоящим парламентским выборам.

Источник: https://censor.net.ua/n3129005
 
   
 Топ комментарии
 
Браво!
Украинофоб и русофил во главе "слуги урода"!
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То, что человек, который ПРИНЦИПИАЛЬНО не разговаривает на государственном языке возглвыил партию президента - нейтральная новасть? Ну-ну...
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а ты своего Зеленого спроси. почему он по украински говорит также как Бимба Азарович
Разумков возглавил партию "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 794
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Браво!
Украинофоб и русофил во главе "слуги урода"!
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Ничего, его усыновил Гриценко, который будет изображать из себя поцреота.
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Новость, прямо сказать, нейтральная. Но порохоскот щас навангует апокалипсиса!
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То, что человек, который ПРИНЦИПИАЛЬНО не разговаривает на государственном языке возглвыил партию президента - нейтральная новасть? Ну-ну...
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ты чего паруски говоришь？
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Потому что ты не говоришь на украинском...
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а ты своего Зеленого спроси. почему он по украински говорит также как Бимба Азарович
Разумков возглавил партию "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 794
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Как Вам не стыдно?Да если хотите знать,наш зепрезент вообще полиглот.Он учит зразу 9 или 10 языков.Правда он немножко запутался и даже свой родной руЦЦкий начал забывать.
Отрицательная селекция,плять,налицо.))
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Главное, что он "по "фене" ботает", и разбирается в "уличном молодёжном сленге"... Быдлу нравится... "Свой чувак!", " Свой, в доску, парень!!!".
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Та да..Факинг президент.))
Это слово уже стало неподцензурным после произнесения его нашим солнцеликим презом?)
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Щоб зрозуміло було навіть останньому зелебобіку.
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Твою тупість видно, навіть коли ти мовчиш
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А конкретніше? Ти не бачиш нічого поганого в тому, що найбільш популярну політичну силу на сьогодні в Україні очолювала людина, яка ненавидить Українську мовута все Українське?
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интересно где это написано кроме ваших высеров неуважаемый конспиратор Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2180 Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2180
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Конкретно, наведите пример о не нависти к украинскому.
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зебилам что-то объяснять БЕСПОЛЕЗНО.
Разумков возглавил партию "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 4675
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Да, сколько можно делить людей по языковому принципу, надо смотреть на их выполнение обьязаностей. А грабить бюджет можно в вышиванках ?
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Как раз по языковому принципу делит народ разумков младший, который принципиально не говорит на Украинском. В раде он тоже будет на кацапском гутарить?
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че заслужили - то получили.

а Авакян че - украинолюб шоле? гепко, допко, таруты разные и прочие. мне например - смешно Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 1879
и я горд - шо такого позора нигде больше нету. А, еще за черноземы горд, и за самых выносливых моряков.
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Сибирь горит...пока Вьі здесь публику озеленяете😆
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Зебил, вы кацапские клички каждый месяц меняете, т.к. ваши оскорбления тают в вашем же дерьме.... А вот ЗЕбилы кличка для вас раз и навсегда, это как путин *****, как вата, как свинособака...
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ЗЕбилы или ЗЕлёные клоЗЕтные мухи сидящие на навоЗЕ
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это явно любитель партии рошенок - объелся ими видимо
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а то петек наверно - и одет правильно )))) Разумков возглавил партию "Слуга народа" - Цензор.НЕТ 1449
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Хотелось бьі усльішать про политический курс данной партии. Про ее наполнение новьіми лицами...большевики, слуги народа, в истории нашей страньі уже бьівали.
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Ви неграмотний! Кожному в поштову скриньку кидали Програму ЗЕ.Мабуть Ви її скурили?
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***
- Сема, вы только посмотрите...вот были фараоны и были евреи.. фараонов нет, а евреи остались... потом были там всякие императоры и были евреи, императоров мало - евреи в полном составе... были цари и были евреи, где те цари? а евреи остались.. погодите делать глаза.!.. идем дальше - был фюрер и были евреи, фюрер подох - евреи остались... были коммунисты и евреи... коммунисты уже....
- погодите...хватит! и чито вы хотите этим сказать?
- не будьте идиётом, Сема...выводы жеж на поверхности...)))))
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"слуга народа" как название киношки - пойдет. а назвать так партию - это комедия. все равно их будут называть "партия зеленых"...
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а у петька партия рошенок Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3573 Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 3573
кстати что она в вр делает? - её не выбирали Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 4988
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Нормально. Не из барыжного кодла. Его отец был настоящим толковым государственником. Дмитрий очень похож на отца. Дай бог, у него всё получится.
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Государственником, но не украинским.

Стоит отметить, что Дмитрий Разумков в 2006 году являлся членом Союза молодежи регионов Украины - «молодежки» Партии регионов.

«Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к России, а не к Западу.
Я могу с уверенностью сказать, что я сын пророссийского отца, - заявлял Дмитрий, который также поддерживал предоставление русскому языку статуса второго государственного.

http://www.zp-inform.com.ua/vladimira-zelenskogo-vedut-na-vybory/
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Один чувак був засновником ПР, міністром в Азірова... І нічого, прозрів, і таким патіотом став , більшим за Тягнибока і Білецького.
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І чому чувак-государствєннік Разумков говорить виключно російською мовою?
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Хронічно не спрацьовувся із цими хлопцями.
І там, і там був по пів року.
Разумков не розривав із ними зв'язків.
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А Билецкий что, патриот? Он как и его хозяин собаков на выборах лизали бздюлькину промежность, а сейчас начнут вылизыкать ваЗелину. Просто они - продажные сявки, кто им больше заплатит, тому они и лижут.
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...так порыдай, только говном не бросайся, как все порохоботы. Паскудить порядочных людей - ваше всё. Педро - ваш герой, но не страны. Успокойтесь и приобретите, наконец, человеческий облик.
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Сам ридай. Просиш же не смішити.

Що там із "государствєнніком" Разумковим, в чому проявлялась його "государствєнность"?
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Если ты не жил в Украине в то время и не знаешь, то не оплёвывай человека, которого любили и уважали все порядочные люди. Растекаться по древу, оправдывая действия человека, работающего в СНБОУ, под началом Горбулина, когда и одного этого достаточно, не собираюсь, тк.к. он в этом не нуждается. О его серьёзном конфликте с табачником - знают все, кто следил за событиями в Украине. Грязные инсинуации относительно его украинофобства - на вашей совести.
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Его сын заявил, что его отец тяготел к россии. Это не я придумала.
Я прошу показать примеры его поступков, действий как государственника Украины.
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а що саме може "получится " у відвертого українофоба? Для України точно нічого хорошого.
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Разумков возглавил партию "Слуга народа"-правильно : "Слуга народа Коломойского".
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Все верно, и этого быдла у нас в стране - 73%. Но не надо унывать. Бандюковича прогнали, прогоним и шимпанЗЕ. А те лошары, которых развел Беня и ваЗелин через пол года будут бить себя копытами в грудь, что они все порохоботы, и ваЗелина будут гнать в первых рядах.
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"Недавно произошел съезд партии "Слуга народа".Источник: https://censor.net.ua/n3129005

Где? Когда прошел? Кто присутствовал? Есть видео со съезда? Хочется хоть глянуть на членов этой партии
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Некогда им показываться, члены заняты игрой на рояле.
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В субботу была **Лига смеха**... Там был Зе ..и даже в зале сидело. . Вот это и был съезд партейки **Слуга народа**....
Видео съезда!!! https://www.bbc.com/ukrainian/news-48412371
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А чо на них смотреть? Члены как члены...
Все до одного. Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2223 Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2223 Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2223
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Ну що ж.................. вже саме те як скаженіють та істерикують ублюдки - вселяє надію. Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 6930
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Коломойский -холуй БО и Зе!.Вспомните судьбу Березовського.Где Моська плешиво -ботоксний ,продвинутій Березовським,и где Березовський!!
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Слугою можешь ты не стать, а вот зебилом быть обязан (с) 73%
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Ничесе))) А Пшонка вернется? Очень актуальная тема, Азаров кстати тоже был неплох, экономику отлично подымал
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Может азаров что-то там и подымал, но не экономику Украины.
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А экономику можно поднять? Это разве вещь или предмет?
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Азиров капусту любил. а она ЗЕленая. Так выходит, что он тоже любит членов.
Партии Зебилов. Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9964 Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9964 Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 9964
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Зачем впадать в крайности веселый экономист был)))
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Пані та панове, хвилинка зловісної етимології - звідки походить цей вираз?
СЛУГА НАРОДА

Выражение восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Сократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей власти, (...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.
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Так вот где собака порылась! :D
Да, сралин был ещё отцом всех народов. Теперь у нас будет партия, название которой ассоциируется с самым кровавым диктатором за всю историю человечества.
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До того ж я чомусь сумніваюся, що в цій партії хтось читав Сократа... і взагалі знають, хто це такий...
"Какой-то древний мужик, который при фараоне Калигуле в бочке сидел и книги писал, пока другие за мамонтами гонялись" Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 2514
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Зегенераты угрожают девчёнке, которая вышла с плакатом за импичмент зелёной сопле.
Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 72
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Ещё не распяли? Кремлядей партнёры - чудят не по-децки...
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Какое же это дно? Это только начало --- у саааааамой поверхности...
"И ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!"
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сучий потрох і на англійській говорив, і це не заважало красти, красти, і красти. і самому і подельнікам його.
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Вор - сын вора, вот и вся биография порошенка, самого мерзкого президента нашей страны. Как говорится: не прибавить, не отнять...
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...интересно Ваше мнение о Овоще!!!????.....
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В советские времена был популярным анекдот: "Выбрали чукчу депутатом Верховного Совета. Поехал он на сессию. Вернулся. Собрались чукчи в яранге. Рассказывает: "Как там красиво! везде лозунги: "Всё во имя человека!", "Всё на благо человека!"... И я видел ЭТОГО человека!!!"
Ту - то же самое... Скоро мы увидим тот "народ", "слугой" которого будет эта партия...
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"Это просто праздник какой-то" (с)
С такими "назначениями" пойдут на дно еще быстрее Разумков очолив партію "Слуга народу" - Цензор.НЕТ 545
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З'їзд де проходив? В цирку на площі Перемоги?
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А вот мне интересно, когда и где этот съезд проходил? Я так понимаю, после 22 мая, после назначения Баканова... Сколько присутствовало членов? Какие еще были кандидатуры кроме Разумкова? Обнародуйте постановление съезда, пжл....
Большие вы умельцы создавать параллельную реальность! Кол-во членов партии = штатный состав 95 квартала, и тот не пригласили на "съезд" . Собралось 3-5 человек, между собой перетёрли, кому на какой поток садиться и втюхивают нам про "съезд".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазумков возглавил партию "Слуга народа"
 
 
 
 
 
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