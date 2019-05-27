 Разумков возглавил партию "Слуга народа"

Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила пресс-секретарь партии "Слуга народа" Татьяна Циба, передает Цензор.НЕТ.
Она сообщила, что на недавно состоявшемся съезде партии был избран ее главой вместо Ивана Баканова, который 22 мая указом Зеленского был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ, Дмитрий Разумков.
Руководителем избирательного штаба стал Александр Корниенко. Руководителем цифрового направления стал Михаил Федоров.
"Недавно произошел съезд партии "Слуга народа". Состоялись изменения в руководстве партии. Иван Баканов, в связи с тем, что он ушел на государственную службу, не мог дальше занимать эту должность (главы партии. – Ред.). Партия доверила выполнять эти функции мне", - заявил Разумков, отметив, что партия готовится к предстоящим парламентским выборам.
Украинофоб и русофил во главе "слуги урода"!
Отрицательная селекция,плять,налицо.))
Это слово уже стало неподцензурным после произнесения его нашим солнцеликим презом?)
а Авакян че - украинолюб шоле? гепко, допко, таруты разные и прочие. мне например - смешно
и я горд - шо такого позора нигде больше нету. А, еще за черноземы горд, и за самых выносливых моряков.
- Сема, вы только посмотрите...вот были фараоны и были евреи.. фараонов нет, а евреи остались... потом были там всякие императоры и были евреи, императоров мало - евреи в полном составе... были цари и были евреи, где те цари? а евреи остались.. погодите делать глаза.!.. идем дальше - был фюрер и были евреи, фюрер подох - евреи остались... были коммунисты и евреи... коммунисты уже....
- погодите...хватит! и чито вы хотите этим сказать?
- не будьте идиётом, Сема...выводы жеж на поверхности...)))))
кстати что она в вр делает? - её не выбирали
Стоит отметить, что Дмитрий Разумков в 2006 году являлся членом Союза молодежи регионов Украины - «молодежки» Партии регионов.
«Мой отец никогда не скрывал, что он больше тяготеет к России, а не к Западу.
Я могу с уверенностью сказать, что я сын пророссийского отца, - заявлял Дмитрий, который также поддерживал предоставление русскому языку статуса второго государственного.
http://www.zp-inform.com.ua/vladimira-zelenskogo-vedut-na-vybory/
І там, і там був по пів року.
Разумков не розривав із ними зв'язків.
Що там із "государствєнніком" Разумковим, в чому проявлялась його "государствєнность"?
Я прошу показать примеры его поступков, действий как государственника Украины.
Где? Когда прошел? Кто присутствовал? Есть видео со съезда? Хочется хоть глянуть на членов этой партии
Видео съезда!!! https://www.bbc.com/ukrainian/news-48412371
Все до одного.
Партии Зебилов.
СЛУГА НАРОДА
Выражение восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Сократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей власти, (...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.
Да, сралин был ещё отцом всех народов. Теперь у нас будет партия, название которой ассоциируется с самым кровавым диктатором за всю историю человечества.
"Какой-то древний мужик, который при фараоне Калигуле в бочке сидел и книги писал, пока другие за мамонтами гонялись"
"И ленин такой молодой, и юный октябрь впереди!"
Ту - то же самое... Скоро мы увидим тот "народ", "слугой" которого будет эта партия...
С такими "назначениями" пойдут на дно еще быстрее
Большие вы умельцы создавать параллельную реальность! Кол-во членов партии = штатный состав 95 квартала, и тот не пригласили на "съезд" . Собралось 3-5 человек, между собой перетёрли, кому на какой поток садиться и втюхивают нам про "съезд".