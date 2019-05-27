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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:ВР (22946) КС (1291) роспуск (185)

 Конституционный Суд получил представление относительно указа о роспуске ВР и распределил его судье-докладчику

В Конституционный Суд поступило представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Соответствующая информация обнародована на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

"Представление о соответствии Конституции Украины Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 г. № 303/2019", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представление №3/3426(19) поступило 24 мая и уже распределено судье-докладчику.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады

Источник: https://censor.net.ua/n3129002
 
   
 Топ комментарии
 
Сейчас Володю мокнут в реальность.
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Собачка-портнов спеціально приїхав для цього з Мацкви.
Але тут тема не про те, покищо виріщується питання про порушення закону недоімператором-Зельцманом.
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Новий президент Зеленський розпочав свою діяльність з помилок при чому з грубих і ці помилки в кінцевому результаті досить скоро найсильніше вдарять по ньому самому. Для їх виправлення ще є час - не багато але є і все залежить тільки від нього особисто чи він ним скористається але це при умові що він сам собі належить.(Не шокобот і не зебот так що "бригади" і перших і других прошу даремно не "хвилюватись").
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Поражаюсь нашим (народным) избраникам -- неотгонишь от кормушки зубами руками ногами вцепились Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 6076
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Отже Богдан з Портновим тепер будуть днювати і ночувати біля КС. А Коломойський збиратиме бабло.
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Сейчас Володю мокнут в реальность.
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А хто подасть тепер про зловживання службовим становищем на парубія та порошенка,за порушення закону,та не розпуск ВР ще 2 роки тому
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Собачка-портнов спеціально приїхав для цього з Мацкви.
Але тут тема не про те, покищо виріщується питання про порушення закону недоімператором-Зельцманом.
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Ти погано слідкуєш за новинами,нічого нового від КСУ ти не почуєш і це вже було озвучено,вибори відбудуться за будь якої погоди і н еважливо яка і коли клепка випаде у порошенка в голові
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для сведения, Портнов приехал с Европы!
хоть "гавкай" правду.
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кремлядь, какие основания для роспуска были 2 года назад?
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А ну ж, розумнику, і яку ж статтю якого закону порушив порошенко?
Та й парубій, якщо ти його згадав? Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 9562
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Владимир Зеленский провел встречу с руководством фракций Верховной Рады, во время которой было констатировано отсутствие коалиции в парламенте.
Коалиция развалилась не в прошлую пятницу, когда из нее вышел «Народный фронт», а еще в 2016 году. Об этом заявил журналистам по итогам переговоров сопредседатель партии «Видродження» Виталий Хомутинник
Был подтвержден факт того, что коалиции не существовало почти два года. Фракции большинства - «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» - признали то, что в коалиции всего 216 нардепов,
Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 9934
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Бла, бла, бла ....
Ще раз:

яку ж статтю якого закону порушив порошенко?
яку ж статтю якого закону порушив парубій?
А малюнки, та умствовання залиш для своїх одноплемінників зебілів.
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Буде суд і буде перелік всіх статей,там їх не мало наберется,так ,що трішки почекай,а бла,бла бла,почуєш коли опублікують стенограму зустрічі та відео,тоді продовжимо
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Та я ж не проти почекати, та ВИ (зеблазні) не бажаєте дочекатися суду, а репетуєте - злочинці порушили....
Втім, розумію, то ВИ а то МИ. Вам можна, а нам зась, почекати треба. Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 4290
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та порохоботам хоть в глаза сцы они будут говорить шо это божья роса!
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Однозначно,тому вони нічим не відрізняются від кацатролів і співають в унісон з ними,брати все таки
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Преступники, которым грозит долгосрочное лишение свободы, просто так не сдаются. Они без тени сомнения могут принести в жертву 24% поддерживающих их населения, если потребуется.
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Уже принесли. У людей начисто отключили способность адекватно воспринимать реальность.
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24% - это блеф. 5%, а остальное сетки и подкуп.
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Пусть КС сегодня найдет в раде бпп. Нету же бпп. А где же коалиция？ что делает в раде партия ЕС, если за нее не голосовали？
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Новий президент Зеленський розпочав свою діяльність з помилок при чому з грубих і ці помилки в кінцевому результаті досить скоро найсильніше вдарять по ньому самому. Для їх виправлення ще є час - не багато але є і все залежить тільки від нього особисто чи він ним скористається але це при умові що він сам собі належить.(Не шокобот і не зебот так що "бригади" і перших і других прошу даремно не "хвилюватись").
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ЛАТЕНТНЫЙ ПОРОХОБОТ ТЫ ЗАБЫЛ НАПИСАТЬ КАКИХ ИМЕННО ПОМИЛОК УЖЕ УСПЕЛ НАДЕЛАТЬ ЗЕЛЕНСКИЙ?

ШО НЕ УВОЛИЛ ДО СИХ ПОР СТЕЦЯ ПОЭТОМУ ВЫ ПОРОХОБОТЫ ПРОДОЛЖАЕТЕ ГАДИТЬ В СЕТИ ПРОТИВ ЗЕЛЕНСКОГО ЗА СРЕДСТВА ГОСБЮДЖЕТА.
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Надеюсь, в КС смогут решить нехитрый пример "135+80 ? 226. Поставьте вместо ? знак >, < или равно".
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С того момента, как в Конституции написали:

"У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України."

"Стаття 76. Конституційний склад Верховної Ради України - чотириста п'ятдесят народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років."

Большинство в случае 450 - это 226 и больше.
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Повторю вопрос - с какого момента официально не стало парламентского большинства?
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С момента выхода из коалиции, состоявшей из 5 фракций, трех. В 2016 году.
Кстати, каким образом вопрос "С какого момента стало 226?" эквивалентен "с какого момента официально не стало парламентского большинства?"?
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Закон обязательный для всех. Как для "порохоботов", так и для "зеофилов"
Президент Закон нарушающий подает плохой пример и сигнал обществу.
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отсутствие коалиции имеет документальное подтверждение с 17 мая 2019 года
только с этого момента пошел месяц на создание новой
Все остальное про 2016 год - це балачки
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ЕЩЕ РАЗ ДЛЯ ПОРОХОБОТА Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 9964 С ОДНОГО РАЗА ОНИ НЕ ПОНИМАЮТ

ГДЕ ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛ?
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ПРИЧЕНМ ТУТ кОНСТУТИЦИЯ УКРАИНЫ КОГДА РЕЧЬ О ДАТЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ КАЛОЛИЦИИ ВР

ЕСЛИ ТЫ НЕ В сОСТОЯНИИ ТОГДА Я ПРЕДОСТАВЛЯЮ ССЫЛКУ НА ФАКТ пРКРАЩЕНИЯ КАОЛИЦИИ ВР с 17 февраля 2016 г.

16 февраля 2016 года Верховная рада Украины, заслушав отчет главы правительства Арсения Яценюка о деятельности Кабинета Министров в 2015 году, приняла постановление № 4063[41] о признании неудовлетворительной работы правительства 247 голосами[42]. За несколько часов до этого президент Порошенко призвал премьера Яценюка и генпрокурора Шокина уйти в отставку[43]. В тот же день Шокин подал в отставку[44]. Однако за отставку правительства проголосовало 194 народных депутата при минимально необходимых 226[45][46]. 17 февраля фракция «Батькивщина» вышла из коалиции[47]. Михаил Саакашвили назвал происшедшее «олигархическим переворотом» и призвал БПП покинуть коалицию вслед за «Батькивщиной»[48]. 18 февраля «Самопомощь» вышла из коалиции «Европейская Украина», что означало её распад, так как в коалиции осталось 215 депутатов при минимально необходимых 226[49].

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_(2016)
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Найден 3**** постящий высеры с вики которую может править кто угодно.
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ПОРОХОФИЛ Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 2217 НА ТЕБЕ ЕЩЕ

Коалиция "Европейская Украина" была создана в Верховной раде после парламентских выборов в 2014 году. Первоначально в ее состав входили фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомощи", "Батькивщины" и Радикальной партии. Через год из коалиции вышла фракция Радикальной партии Олега Ляшко, а в 2016 году коалицию покинули фракции "Батькивщины" и "Самопомощи".

https://www.bbc.com/russian/news-48307602
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У вересні 2015-го року з коаліції вийшла фракція "Радикальної партії", а у лютому - "Батьківщина" та "Самопоміч". Остання оголосила про свій вихід 19-го лютого 2016 року.


Зайшовши на офіційний сайт Верховної Ради України, на вкладки фракцій БПП та Народного фронту та прослідкувавши динаміку переходів депутатів кожної з них, можна легко порахувати, що станом на 19 лютого 2016 року до складу БПП входило 134 народних депутати, а Народного фронту - 81.
134+81=215!!!
Отже, юридично доконаним є факт відсутності існування коаліції "Європейська Україна", починаючи з 19-го лютого 2016 року. Спікер Парубій мав би тоді оголосити про припинення її існування, а Верховна Рада України мала б створити нову, або піти на перевибори.

Тому я вважаю рішення президента Володимира Зеленського розпустити Верховну Раду України абсолютно законним, таким, що відповідає Конституції, законам України та вимогам суспільства!

https://www.pravda.com.ua/rus/columns/2019/05/21/7215621/
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А зебіли скаженію і скаженіють Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 77
Ну ніяк їм не хочеться по закону, подавай по "поятіям".
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В Конституционный Суд поступило представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

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КОГДА ПОДАЕТСЯ ТАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ НУЖНО ПИСАТЬ И ФАМИЛИИ ЭТИХ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ТАК СТАРАТЕЛЬНО БОРЯЩИХСЯ, типа: ЗА СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ СВОИХ ХЕРОЕВ!! Конституційний Суд отримав подання щодо указу про розпуск ВР і розподілив його судді-доповідачу - Цензор.НЕТ 3112

ПОТОМУ ШО В СЕТИ ЕСТЬ ТОЛЬКО О ТОМ, ШО ЭТО ИНИЦИАТИВА членов НФ ЯЦЕНЮКА

КОТОРУЮ ПОДДЕРЖАЛИ члены БПП и ДРУГИЕ

НО КОНКРЕТНО ФАМИЛИЙ НИГДЕ НЕТ

ЕСЛИ ЭТИ ДЕПУТАНЫ УВЕРЕНЫ В СВОЕЙ ПРАВОТЕ ТОГДА ПОЧЕМУ СКРЫВАЮТСЯ ИХ ФАМИЛИИ?

ПОТОМУ ШО НЕ ХОТЯТ ПОТЕРЯТЬ РЕЙТИНГИ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ В НОВУЮ ВР?
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Ондрюша... Будет решение КС там все напишут.
Это будет список честных и смелых людей любящих закон и визга не убоявшихся
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А МЫ НАРОД УКРАИНЫ УЖЕ ЗНАЕМ, КАК ТЫ ПИШЕШЬ: ЭТИХ "ЧЕСТНЫХ СМЕЛЫХ" ЛЮДЕЙ из КС

ДОСТАТОЧНО ВСПОМНИТЬ ОТМЕНУ НЕЗАКОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ ПО КОТОРОЙ 41 ТОП КОРРУПЦИОНЕР ОПРАВДАН, ПРИЧЕМ ЭТО РЕШЕНИЕ, ДАЖЕ, НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЖАЛОВАНИЮ.
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А вы забыли КТО отменил этот закон?
Не тот ли суд кто под диктовку Коломойского шлепает дела против Порошенко?
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Что рейтинг чешется? Или 16- летних уже по МВД не терпится таскать?
ФИГ ВАМ !!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный Суд получил представление относительно указа о роспуске ВР и распределил его судье-докладчику
 
 
 
 
 
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