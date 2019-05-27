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 Полиция проверяет сообщение о минировании ряда вузов в Житомире

Полиция Житомира проверяет сообщение о минировании нескольких учебных заведений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Житомирской области.

"Около 8:35 27 мая в полицию поступили анонимные сообщения о закладке взрывчатки в помещении нескольких учебных заведений областного центра", - сказано в сообщении.

Отмечается, сейчас на местах происшествий работают полицейские и другие экстренные службы: "Сразу же после получения тревожных сообщений по указанным адресам выехали следственно-оперативные группы Главного управления Нацполиции в области и Житомирского отдела полиции, работники взрывотехнической службы и представители других правоохранительных ведомств и экстренных служб".

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В настоящее время, правоохранители ограничивают доступ к потенциально опасным территориям. Патрульные полицейские обеспечивают безопасность движения транспорта.

Работники взрывотехнической службы ГУНП, применяя специальные технические средства, проводят тщательный осмотр помещений и окружающих территорий.

Информация о событиях должным образом зарегистрирована. В то же время начаты мероприятия по установлению лиц, сообщивших о минировании.

Источник: https://censor.net.ua/n3128999
 
 
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ЗНАЧИТ В ЭТИХ ВУЗАХ МНОГО ДОЛБО#БОВ УЧИТСЯ )))
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чего там проверять, кроме того сколько бездельников и тунеядцев сидят на шее предков, свесив ноги!? Поліція перевіряє повідомлення про мінування низки вишів у Житомирі - Цензор.НЕТ 7847
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