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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:ВР (22946) выборы (22413) Коломойский (1053) Тимошенко (24326)

 Раз Тимошенко назвала меня другом, значит, мы с ней друзья. Будем помогать ей на выборах, - Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский считает Юлию Тимошенко другом и намерен "помогать" ей на парламентских выборах путем установления невысоких цен на рекламу на "1+1".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Украинской правде" в рамках видеопроекта "Чітко інтерв'ю".

"Мы с ней в нормальных отношениях… Мы с ней друзья, хорошо. Раз она назвала меня другом, значит, мы с ней друзья", - сказал Коломойский, комментируя известную аудиозапись, на которой Тимошенко поздравляет его с днем рождения и называет другом.

В то же время, Коломойский считает, что эту аудиозапись "СБУ, наверно, записало или кто-то там", потому что звонок был по открытой связи.

Отвечая на вопрос, нормально ли он общается с Тимошенко после президентских выборов, олигарх сказал: "Да, и будем помогать ей на парламентских выборах".

На уточняющий вопрос, каким образом он будет помогать Тимошенко, Коломойский пояснил: "Тем, что цены на рекламу будем стараться делать приемлемые для всех. Потому что их партия не очень богатая".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На предстоящих выборах в Раду буду симпатизировать "всем, кроме БПП", - Коломойский

Он также предположил, что у Олега Ляшко после президентских выборов будет "не очень богатая" партия, потому что "от него ушел главный спонсор" (бывший топ-менеджер холдинга СКМ Юрий Зинченко. - Ред.).

"И если у него материальное положение пошатнется, мы будем стараться тоже…", - сказал Коломойский.

Он заявил, что перед президентскими выборами "1+1" снизил цены на рекламу, "чтобы все имели возможность попасть на телеэкран в том же объеме, в котором и Петр Алексеевич (Порошенко. – Ред.)".

Напомним, Игорь Коломойский прилетел в Украину из Израиля 16 мая. Он не был в Украине с июня 2017 года.

После этого журналисты фиксировали, как кортеж Коломойского трижды приезжал к дому Юлии Тимошенко в Козине, Киевской области. В то же время Тимошенко отрицает, что виделась с олигархом, а он утверждает, что посылал свои автомобили к Тимошенко, чтобы отвлечь от себя внимание журналистов.

Источник: https://censor.net.ua/n3128996
 
   
 Топ комментарии
 
олігарх тупо знущається над охлосом, який обрав його маріонетку перЗЕдентом )))
подаруйте йому ще і парламент і кожний отримає ошийник з ланцюгом у подарунок Раз Тимошенко назвала меня другом, значит, мы с ней друзья. Будем помогать ей на выборах, - Коломойский - Цензор.НЕТ 7015
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Борьба с олигархами, как ее видят зелебобцы. Раз Тимошенко назвала меня другом, значит, мы с ней друзья. Будем помогать ей на выборах, - Коломойский - Цензор.НЕТ 5755
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Бени стало везде слишком много. А как хвост то поджимал при Порошенко))) Скоро там уже обиженному олигарху будут отдавать миллиарды из бюджета Украины?!! Заплатить должны ВСЕ!! А там и дефолт, и здравствуйте гнилые объятия кровавой рашки!
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лучший способ преодолеть коррупцию и прочие безобразие - это их возглавить
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неизвестно, выграет от этого Юля или нет.
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А Юля це добре розуміє і тому вимагає всю повноту влади.
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А когда он ее проституткой называл кем они были?
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Бэня решил слить Тимошенко? Или это он для американского суда метит своих подельников?
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Беня не только Юлю сливает, но и Зелепутина.
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баба Юля обведет вокруг пальца....останется Коломоич в одних труселях....
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Не називайте Вальцмана Порошенком. Раз Тимошенко назвала меня другом, значит, мы с ней друзья. Будем помогать ей на выборах, - Коломойский - Цензор.НЕТ 9416
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Если честно, то этот расклад был ясен с самого начала. Было ясно ( еще по опросам до выборов) что президентом будет Зеленский, а вторым на финиш придет Порошенко.. А потом парламентские выборы. " Слуга народа" ( тем паче с мажоритаркой, большинства не наберет), а значит нужна коалиция. И с кем из 4 х 100% проходящих объединяться. ( Медведчук и Порошенко отпадают) Значит с "Батькивщиной", Юля меньше чем на премьера не согласится, да и Володе сбросить груз повседневных забот так будет спокойнее и удобнее ( чего скрывать). Такой расклад просматривался с самого начала, и видимо такой и будет. Вопрос только в одном. Хватит ли им "штыков" в Раде Будет ли Юля с "золотой акцией", или придется "третьего искать" ( если кто то из основных игроков пробьется, скажем " Голос", " Гражданская позиция" , " Сила и честь" Вот в этом и вопрос. ( Хотя Юля со своими связями в полит кругах мажоритарщиков может под себя подтянуть, опыт у нее в комбинациях есть, политик до мозга костей)
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олігарх тупо знущається над охлосом, який обрав його маріонетку перЗЕдентом )))
подаруйте йому ще і парламент і кожний отримає ошийник з ланцюгом у подарунок Раз Тимошенко назвала меня другом, значит, мы с ней друзья. Будем помогать ей на выборах, - Коломойский - Цензор.НЕТ 7015
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Три роки тому " Олігарх (порошенко) тупо знущається над охлосом, який обрав його порохзидентом )))
подарували йому ще і парламент і кожний отримав ошийник з ланцюгом у подарунок
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Українці вимагають дефолту! При дефолті за один долар можна в кілька разів більше купити гривень. Україну врятує дефолт.
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Ты *******? а машину ты за доллары заправлять будешь?
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Бени стало везде слишком много. А как хвост то поджимал при Порошенко))) Скоро там уже обиженному олигарху будут отдавать миллиарды из бюджета Украины?!! Заплатить должны ВСЕ!! А там и дефолт, и здравствуйте гнилые объятия кровавой рашки!
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ну с коксом лучше петя великорошеновский Якщо Тимошенко назвала мене другом, отже, ми з нею друзі. Допомагатимемо їй на виборах, - Коломойський - Цензор.НЕТ 3943
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С%ка, до слез! Как мило, олигарх обещает свою помощь кандидату на выборах..... Якщо Тимошенко назвала мене другом, отже, ми з нею друзі. Допомагатимемо їй на виборах, - Коломойський - Цензор.НЕТ 6197 Так и проголосуют же!
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И? Чем всё это тактически отличается от событий пятилетней давности, кроме того факта что этот олигарх занимался другим - спасал юг и центр Украины (может быть и для себя) но всё же для Украины. Пока другой олигарх сидел в засаде и вкладывал бабки в собственное избрание президентом. И если бы Беня тогда вкладывал бабаки не в защиту страны а в избрание себя или кого-то в президенты, то страна была бы в два раза меньше. Может кто ответит, а сделал ли нечто подобное для страны олигарх порошенко лично своим баблом, лично своим участием? Лично своим, а не в качестве президента. Вы, ***, орали тут "дякую". Вы Бене хоть раз, хоть за что-то сказали спасибо? Ни хрена! Облили грязью, забрали банк, выгнали из страны. Пусть теперь порох пожинает то что посеял. То ли ещё будет.
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Ну що ж, маємо Януковича-2. Тих, хто в цьому сумнівається, навіть переконувати не буду. Всі маркери кричать про це. Повернення Портнова. Неприхована радість та оплески регіоналів в Раді. Судячи з перших дій узєлєнского, головне для них - це кремлівський псевдореферендум про капітуляцію України перед росією. Інше практично не цікавить. Не виходить референдум - то хоч соцопитування, прикриваючись яким можна буде здати державу. Ця теза № 1 звучала на інавгурації, №1 в першому виступі Богдана (голови АП), №1 в усій політиці. №2 це контроль над ВР, терміново і з порушенням всіх законів і конституції. №3 - призначення «своїх» на всі ключові посади.
Отже, маємо Януковича-2. Тільки на порядок гіршого. Тому що Янукович був хоч трохи самостійною фігурою, мав почуття самозбереження, вів хоч якусь самостійну політику. Зеленський, як показав перший тиждень його діяльності, вміє лише більш-менш прийнятно озвучити написаний йому текст. В іншому він нікому не потрібен і їм пожертвують в першу-ліпшу хвилину.
З іншого боку, суспільство вже не те, що у 2010-му. Кожен рух команди узєлєнского розглядається під мікроскопом, викликає миттєву реакцію. Тому діяти зможуть не так поступово, підготовлено та ґрунтовно, як в 2010-14-х. Діяти мусять швидко, доки суспільство не встигло оговтатись.
Дії будуть (і вже є) приблизно тими ж, які були у «команди Януковича». Тільки більш стрімкими.
1.Встановлення контролю за всіма гілками влади: виконавча, законодавча (ВР), судова, ЗМІ, місцева влада (мери ключових міст), НБУ, Кабмін. Впровадження контрольованих кремлем людей на всі ключові посади у всі силові структури. Руйнація силових структур та ЗСУ. Руйнація економіки України (Коломойський вже закликає до дефолту), в процесі якої «команда» не забуватиме і про власні кишені.
2. Легалізація кремлем вже здійснених ним захоплень. Бажано - зняття санкцій, впровадження Донбасу в Україну на умовах кремля. Розповсюдження проросійських бойовиків по всій території України. Для того й ведуться розмови про «мір», «пєрєстать стрєлять», референдуми та соцопитування.
Але не це є головне. Це лише проміжна мета. Головне завдання кремля:
3. Організація громадянської війни по всій території України. Як тільки завдання 1 і бажано 2 будуть виконані, миттєво почнуть переходити всі червоні лінії. Всі закони, правила та права будуть порушуватись жорстко і демонстративно. Державні інтереси будуть здаватись нахабно і беззастережно. З однією метою - викликати суспільний вибух і масові протести. Біда в тому, що в 2014-19-му влада прикладала всі зусилля, щоб пригасити протистояння, масові заворушення. Тепер все буде навпаки. Згадайте, як прокремлівське керівництво силових структур здійснювало провокації та навмисне роздмухувало конфлікт взимку 2013-го.
Яким має бути спротив українських патріотичних, державницьких сил?
Чітко організований, централізований, структурований політичний спротив. Суспільство повинно чітко зрозуміти цілі кремля №1,2 та 3, чинити максимальний спротив на етапах 1 та 2 і не піддатися на пункт 3. Спротив має бути координованим з єдиного центра. Не можна дати себе розколоти. Не можна довіряти провокаторам, зашквареним псевдо націоналістам та радикалам. І часу на розкачку немає. Кожен день відбувається руйнація української держави.
В цій ситуації надважливим є «просвітлення» наших співгромадян, які під впливом ворожих інформаційних технологій стали виборцями Зеленського чи противниками державницьких українських політиків. В зв'язку з цим хочу озвучити важливу думку: НЕ МОЖНА ОБРАЖАТИ ТА ЗНЕВАЖЛИВО СТАВИТИСЬ ДО ПРИХИЛЬНИКІВ ЗЕЛЕНСЬКОГО. Це - на руку кремлю. Це підґрунтя для майбутніх громадянських протистоянь. За моїми спостереженнями, кремлівські тролі навмисне підігрівають та роздмухують це протистояння. З одного боку вкидають заклики «вішати порохоботів». З іншого боку запевняють прихильників Зеленського в тому, що порохоботи вважають їх «ідіотами та бидлом», а себе - «елітою». І ми в гарячці політичних пристрастей втягуємось в цю кремлівську гру. В більшості своїй ці люди просто обмануті. Обмануті з одного боку тотальною інформаційною кампанією з дискредитації державницьких сил, зокрема Порошенка. З іншого боку - просуванням на посаду Президента Зеленського за допомогою ******** інформаційних технологій, алгоритмів які, оцінюючи вік, соціальний статус, уподобання користувача соцмереж, розсилали від імені Зеленського цільову рекламу з обіцянками, відповідними кожній цільовій аудиторії (часом цілком протилежні).
Перші дії командизєлєнского вже приводять до тями багатьох. Не потрібно продукувати агресію, яка викликає лише протидію. Потрібно пояснювати. Знаю, як це нелегко. Але маємо розуміти - узеленський сильний лише підтримкою обдурених людей. Більшість з громадян України зацікавлені в збережені миру та спокою, не зацікавлені в руйнівному громадянському конфлікті. Це є точка нашого дотику, нашої взаємодії, незалежно від мови чи політичних переконань.
Дуже важливими є вибори у ВР. Дуже важливим є розуміння ситуації серед рядового та середнього складу силовиків та ЗСУ. Дуже важливою є позиція великого та середнього бізнесу, власників центральних та регіональних ЗМІ.
Найкращим варіантом була б нейтралізація кремлівських сил, які прийшли до влади, без масових протистоянь. Тому потрібно створити правовий інструмент для такого усунення: Закон про імпічмент Президента. Верховна Рада нинішнього скликання ще здатна це зробити.

Костюк Олександр
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2206794099651382&id=100009624405482&ref=bookmarks
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РОССИЙСКИЕ АГЕНТЫ В ТЫЛУ УКРАИНЫ!!!

Блогер из Донецка:

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https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/fashik-donetskij-insajd-iz-donetska-putin-delaet-stavku-na-grazhdanskuyu-vojnu.htm

Документы делают местным оркам с простой целью: пересечь линию разграничения и устроиться на работу на территории без русского быдла. В задачи этих людев входит устроиться на работу охранниками, дворниками, водителями и т д.

Но ! Самое интересное то, что конечная цель у тех, кого засылают к Хунте на территорию - это создание ячеек для участия в уличных акциях протеста вне оккупации. Такое мы видели в Донецке уже и в Луганске, стиль работы не меняется у русских "братьев".

Если информация по поводу засылки агентуры подтвердится, то вова полтораметровый ****лся окончательно. Ну, а русские мамы будут встречать гробы уже очень скоро.
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"Просвітлення" населення нічого не дасть, бо це триває місяцями та роками. Коли на якомусь етапі не вжити сили проти рейдерів-безпрєдєльщиків, то їх ніщо не зупинить.
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Брехун на брехуні і брехуном поганяє. Жодного слова правди. Жодного реального факту. Суцільні домисли і фантазії порошенківського штабу. Думаєте хтосбь дозволить вам, брехунам отак знущатись над реальністю? Кажете через рік повернетесь? Ну,ну. Через рік вся порошенківська шайка грабіжників буде сидіти у КПЗ і ждати суду - суорого, та справедливого. І ви продажні душі повтягуєте язики у відоме місце.
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Хабадская Мафия Коломойский-Капительман/Григян/Телегина/, позывной " Тимошенко".
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интересно, а про беню косатая тоже будет волать "злочины кланово-олигархичны кланы"?
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Нет, потому что тогда это будет антисемитизм и нацизм)))
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Вона погодиться з ним працювати при умові, що їй належитиме уся влада. Але у Коломойського недосвічений Зеленський, тому можливо дійдуть згоди.
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Ну шо зебилы, Тимошенко премьер это фейк ньюс и троллинг порохоботов ага?))
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Все Коломойский теперь будет править он уже в интервью сказал что авакян его устраивает подготавливает к дефолту ,,Ты говоришь, что я похож на киноактера,
И ты меня зовешь, а я иду домой,
Я знал, что будет плохо,
Но не знал, что так скоро"
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Скажи хто твій друг, і я скажу хто ти. Один одного коштують.
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То есть, карлику УЙЛУ тоже надо всего лишь назвать Беню "другом" и Беня тут же побежит к нему виляя хвостиком?

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Друзі у політиці? Вам смішно? Мені смішно чути слова Коломойського.

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а - так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош.
Тимошенко в горы тяни - рискни!
Не бросай ее одну,
Пусть она в связке в одной с тобой -
Там поймешь, кто такая.
Если Тимошенко в горах - не ах,
Если сразу раскисла и - вниз,
Шаг ступила на ледник и - сникла,
Оступилась - и в крик.
Значит, рядом с тобой - чужая,
Ты ее не брани - гони:
Вверх таких не берут, и тут
Про таких не поют.
Если ж она не скулила, не ныла,
Пусть она хмура была и зла, но - шла,
А когда ты упал со скал,
Она стонал, но - держала.
Если шла за тобой, как в бой,
На вершине стояла хмельная,-
Значит, как на себя самого,
Положись на нее.

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У каждой люляки есть свой кебаб😁 Опять сядет...ее посадкой и закончится борьба с коррупцией и тарифами. Если Вьі хотите посадить еще кого- нажмите кнопку 1.
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То есть ели Порошенко назовет его своим другом, то Коломойский им станет? Завидная логика!
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Похоже, що дійсно ціль Бені довести Україну до дефолту і скупити її всю на корню.
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а вы не знали? это именно то, что обиженному еврею и нужно, причем было видно с самого начала, когда он начал своих продвигать в президенты
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Та ну нах..., они ведь всегда были заклятыми врагами, хотя я уже ничему не удивляюсь...
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Когда всегда? !

На запрошення Юлії Тимошенко рішенням президії політради ВО «Батьківщина»
21 квітня 2010 призначений головою Харківської обласної організації партії.

За підсумками парламентських виборів 2012, обраний народним депутатом України за списками об'єднаної опозиції «Батьківщина». Заступник голови фракції.
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Посмотрим, не долго осталось! Хотя чего ему снова в депутаты захотелось!? Разве Беня не обещал за ним пост МВД? Боится, что старый жид не держит слово.
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Надеется что навая коалиция опять его назначит министром, нужна перезагрузка.
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Это инфа пошла от Царёва.
Он ещё сказал шо Зє с Гройсманом объединится.
Вполне вероятно шо эта информация возникла под влиянием некачественного алкоголя, разрушающего нейроны мозга мощнейшего аналитика Новороссии.
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Если коломойский в открытую теперь просто берёт и назначает своих фаворитов и ставленников, то Украина официально превратилась в банановую республику после последних выборов. Как этого и хотели гегемонные 73% процента, впрочем.
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Беня у ЗЕ с Бо в холуях ходит..На подхвате.Соивіе сопли и вопли продуцирует інтенсивно.
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Коломойский тролль ещё тот! Ткача из СХем в дауна превратил.Тот любитель за машинакми нишпорить.Беня свою машину с охраной не один тиждень по киевским подворотням гонял,а сам на другий вешталси.Ткач по самие вуха встрял.Ще й и надсміхався над Ткачом.ЮВТ вообще на Ткача ,як на пусте місце дивиться.На жодне запитання не відповідає.Развод наївно -беспардонного дослідника по повній.
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Не, я подписан на Схемы,и обрываю живот от Ткача.Мания беспардонного величия у молодого человека.И это не лечится.Сосёт сенсации из пальца,как немовля.
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ЗєБіли, це справжній президен України. Ви його обрали!
Нагадую!
https://petition.president.gov.ua/petition/53360
ХТО ЩЕ НЕ ПІДПИСАВ ПЕТИЦІЮ З ВИМОГОЮ ВІДСТАВКИ ЗЄЄЄЛІ?
Станом на зараз її підписали лише 59306 Громадянина України!

Також дуже важливо!
https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?fbclid=IwAR2SgR_g480Ar7u7uf-AqYBlV0iSlB3aXWN_r6CdUh0KwNgpW9fAM2Xzq8o
Петиція до ВР з вимогою прийняти закон про імпічмент.
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Пока вы об.ираете Беню и Юлю,мертветчук-бойко-рабинович + примкнувшие к ним ОБ берут в Раде большинство....вот вам и реваншик при непосредственной помощи порошенки.
И очень реально,что мертветчук станет при этом большинстве спикером.
Давайте сри.есь....помогите недобиткам захватить страну.
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вот типичный признак олигархии , когда олигарх не стесняясь уже показывает влияние на страну, ответ предпочтение тому или другому вмешивается в работу гос органов......
потом начнется передел рынков сбыта между коломойским и ахметовым, хотя могут договориться....
но если договориться - с вас зебилы будут драть по полной.......
П.С. если кто то тут кричит про шоколад = посмотрите ВВП на душу населения в Украине ну и сравните с другими странами....
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Аггга, прямо экзорцизм какойта!
При слове "Юлька" бесы так и лезут
из 🐷ботов...
🤣🤣
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Избрав Тимошенко премьером - это будет сильнейший ход для Зеленского и для страны.
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Странно,что МНС до сих пор вернули гражданства.Авако-соївие на словесную дізентерию изойдуть.
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То что юля поздравила беню многих возбудило и на этом факте можно по фантазировать в меру своих способостей.А вот проанализировать програму юли ,новый курс'это не по нашему не приучены.Нам возбуждаться и раздражаться это наше.На чем и разводят 28 лет
политшаманы и експерты по вызову.
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Цензор, хто він такий що ви часто його цитуєте?
Може задля толерантності покажете Пінчука, Фірташа, Ахметова...

І хто з Української правди брав інтерв'ю, бородата жінка чи пуштун внаєм?
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Фан-клуб "протів Пєті" розширюється ? Не дивина. Тільки от хто купони стригтиме ?
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Вот и вскрылась консерва... 90% типо "политиков" просто шлюшки толстых кошельков...
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Пахай Україно на жидокацапів, так вам і треба зелебенські, ви ж голосували не за,а протів!!!
Годуйте пропарашних і це будуть тільки цвіточки!
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ой...а кто знает прямой телефон коломойши?)))
очень надо! назову его другом...нет братом (может больше даст)))))))
(предупреждаю - бегаю быстро... догнать и еще раз дать - не получиться...нуу разве стулом бросит))))) а то Йульке, значит, можно...а другие что.?..бубликом не вышли)))))
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Борьба с алигархами и барыгами вышла на новый, запредельный уровень, стоило только убрать барыгу Парашенку... Ща заживём...
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скажи мне кто твой друг. жюля, теперь уже не отмажешься, лярва. особенно когда дефолт будет Якщо Тимошенко назвала мене другом, отже, ми з нею друзі. Допомагатимемо їй на виборах, - Коломойський - Цензор.НЕТ 2282
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так и вижу ее заламывающую руки - "Дорогеньки мои не я, а кровавое наследия Порошенко объявляет вам что в стране дефолт..."
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..Ох и Беня .. Ох и удивил Якщо Тимошенко назвала мене другом, отже, ми з нею друзі. Допомагатимемо їй на виборах, - Коломойський - Цензор.НЕТ 3731 ..!! Я бы сам ни за что не догадался .
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Беня не только президента карманного себе завел, но и парламент! Партию можно будет переименовать в "Слуга Коломойского". Вот и закончилась борьба с олигархатом!
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Коломойский своей "поддержкой " Тимошенко и Зеленского, как бы " топит " их. А не помогает ли он порошенко?
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Что-то у Юли уж очень много в друзьях врагов украинского народа:

- Лозинский, ее бывший депутат, садист - убийца;
- Олийнык, ее бывший депутат, автор диктаторских законов против Майдана, предатель Родины;
- Портнов, ее бывший депутат, юрист БЮТ, автор диктаторских законов против Майдана,
враг Украины,
- а теперь и Коломойский, которому Украина - только средство обогащения, высасыввает из нее последние деньги, все равно семья и он живут в Женеве и Израиле.
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Невже у когось щодо Воної та бєні були сумніви?!!
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в коломойського центральний телеканал тому він такий "популярний" серед тих політичних сил в яких немає своїх телеканалів.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРаз Тимошенко назвала меня другом, значит, мы с ней друзья. Будем помогать ей на выборах, - Коломойский
 
 
 
 
 
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