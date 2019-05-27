 Во Львовском горсовете зарегистрировали проект постановления об отставке Садового

Об этом Садовый сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Интерес ребят прост. За год до местных выборов избавить город легитимного мэра и грабить с размахом. Одновременно сейчас активизируются различные "активисты" с криминальными корнями, чтобы имитировать протесты. Ребята, вы хотите власти? Ее дают люди на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра, и депутатов. А вы? " - написал мэр Львова.
Садовый также обратился к Петру Порошенко, выразив надежду, что местные депутаты от БПП не согласовывали свою инициативу с экс-президентом.
Отметим, Львовский городской совет состоит из 64 депутатов и головы. Всего в горсовете есть 7 фракций. Фракция БПП состоит из 10 депутатов, "Свободы" - с 8, "Самопомич" - с 24.
паповці) піяряться на всьому?
Любиш Садового? Вибирай собі його мером Києва і не розказуй львів'янам хто де "варує"