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Все про:Львов (3460) отставка (2385) Садовый (428)

 Во Львовском горсовете зарегистрировали проект постановления об отставке Садового

Председатели фракций "Блок Петра Порошенко" Петр Адамик и ВО "Свобода" Маркиян Лопачак, а также депутат от БПП Григорий Козловский зарегистрировали во Львовском городском совете проект постановления об отставке городского головы Андрея Садового.

Об этом Садовый сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Интерес ребят прост. За год до местных выборов избавить город легитимного мэра и грабить с размахом. Одновременно сейчас активизируются различные "активисты" с криминальными корнями, чтобы имитировать протесты. Ребята, вы хотите власти? Ее дают люди на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра, и депутатов. А вы? " - написал мэр Львова.

Во Львовском горсовете зарегистрировали проект постановления об отставке Садового 01

Садовый также обратился к Петру Порошенко, выразив надежду, что местные депутаты от БПП не согласовывали свою инициативу с экс-президентом.

Отметим, Львовский городской совет состоит из 64 депутатов и головы. Всего в горсовете есть 7 фракций. Фракция БПП состоит из 10 депутатов, "Свободы" - с 8, "Самопомич" - с 24.

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Источник: https://censor.net.ua/n3128994
 
   
 Топ комментарии
 
И в Раду самонемощь не проходит, вот так вот садовой, не потджерал Петра Алексеевича, теперь жри Во Львовском горсовете зарегистрировали проект об отставке Садового - Цензор.НЕТ 9243
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а ти зі Львова гаврику? Не розказуй тут казок. Вічно вата і запарєбрік краще знають, що і де відбувається.
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Григорій Козловський - підставна особа львівских кримінальних авторитетів.... є керівником Львівської тютюнової фабрики, яка ухиляється від сплати акцизів та інших податків
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Об этом дуралеей давно попа забыть!! Завонявшийся несвежий политтруп. Что там насчет единственного шанса изменить Украину на его выборных плакатах? Сдох шанс?)))
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Он старался изменить- пол Украины мусором засрал У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового - Цензор.НЕТ 3596
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И в Раду самонемощь не проходит, вот так вот садовой, не потджерал Петра Алексеевича, теперь жри Во Львовском горсовете зарегистрировали проект об отставке Садового - Цензор.НЕТ 9243
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а чого тільки тепер?!
паповці) піяряться на всьому? Во Львовском горсовете зарегистрировали проект об отставке Садового - Цензор.НЕТ 9288
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Садовой - львовский ворюга, за 13 лет подмял под себя все что возможно. Теперь желает стат премьер-министром, чтобы грабить с размахом уже всю Украину.
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не те, що є Бєня - вивів всі гроші з Привату і віддав волонтерам на озброєння армії Во Львовском горсовете зарегистрировали проект об отставке Садового - Цензор.НЕТ 937
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Петру Алексеевичу далеко до Садового по уровню культуры и порядочности . А вот пограбить - ПАПа беспорный лидер .
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а ти зі Львова гаврику? Не розказуй тут казок. Вічно вата і запарєбрік краще знають, що і де відбувається.
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Я очень сомневаюсь , что Вы Zorianka , а не Зорян У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового - Цензор.НЕТ 8629. Мне в Киеве лучше видно , кто больше ворует из бюджета. Так , что засунь свой поребрик себе ....ну сам понял куда.
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Стрнанно, я в киеве видел мусор львовский, а вы ?
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Операция " Мусор на улицах Львова " - родилась на Печерских холмах ( або Печерських пагорбах У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового - Цензор.НЕТ 3279 ) . Не знаете , кто был инициатором идуховным вдохновителем ? Подсказать львовянам ?
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Тоесть неспособность мэра решить внутригородские проблемы- это заговор? Должны были дяди с киева решать? А под Обуховом, в полях, лично порох мусор ночами выгружал? Ню ню.
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Вы специалист по мусору ? Как вы его определяли : львовский или киевский ?
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за перехід на особистості тут можна бан получити. Тримай свої думки про мене при собі.
Любиш Садового? Вибирай собі його мером Києва і не розказуй львів'янам хто де "варує"
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Григорій Козловський - підставна особа львівских кримінальних авторитетів.... є керівником Львівської тютюнової фабрики, яка ухиляється від сплати акцизів та інших податків
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Давно пора этого дружка Портнова по корупции и по национальности гнать " під три чорити"!
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Так вот. А как здорово начиналась карьера: дембель в звании старшего сержанта, место службы: под Москвой, стратегическая авиация.
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Давно пора гнати Садового. Про розкрадання і корупцію смішно чути від нього. Він думає, що люди зовсім дурні?
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Жаль "Самопомощь" вряд ли ей самой, без объединения скажем с "Гражданской позицией" удастся пройти в Раду. Тем паче что многие уже покинули ее ряды. Кроме всего, по разным причинам именно Садовый, (ну еще и Семенченко) это " слабое звено" в партии, ну так сложилось. Получается если уходит из мэров и надежды на проход партии при 5% барьере практически "0", значит наверное пойдет по мажоритарке. Это немного "не честно" но политика и плюс к этому личные интересы всегда берут верх над прочими соображениями.
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а шо Садовий ше мер?!)))ухніх))) а я то думав що він в Києв вже на пжм перебрався - без пяти хвилин прем'єр)))
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Не, он будет по своей теме, директором
У Львівській міськраді зареєстрували проект про відставку Садового - Цензор.НЕТ 5051
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВо Львовском горсовете зарегистрировали проект постановления об отставке Садового
 
 
 
 
 
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