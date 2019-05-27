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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (1493) поздравление (749) Науседа Гитанас (1)

 "У нас общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия", - Зеленский поздравил новоизбранного президента Литвы Науседу

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал успехов новоизбранному президенту Литвы Гитанасу Науседе.

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Желаю успехов новоизбранному Президенту Литвы Гитанасу Науседе и братскому литовскому народу! Наша история и будущее тесно переплетены. У нас общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия. Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на его укрепление! Sveikiname", - написал Зеленский.

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У нас общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия, - Зеленский поздравил новоизбранного президента Литвы Науседу 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128993
 
   
 Топ комментарии
 
Треба йому пояснити що Юрмала не в Литві.
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ну все. зебзик взялся за внешнюю политику
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Скажи дякую що українською написав, хоча сумніваюсь що це він особисто.
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Да ладно, привітав та й привітав, тут не викрутиш нічого.
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Написав же 'sveikiname', чи тобі мало, кацапчику? Ти і цього литовською не напишеш.
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ну все. зебзик взялся за внешнюю политику
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Треба йому пояснити що Юрмала не в Литві.
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и что Латвия и Литва - это как Австрия и Австралия..
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и какие претензии по данному тексту (а что вам собственно не нравится по существу)?
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Невестка моет пол. Очень старается, пыхтит. Довольная собой:
- Мама, я все помыла!
Свекровь недовольно:
- Не так! Плохо помыла! Перемывай!
Невестка опять бросается за работу. Моет, моет:
- Мама, так?
- Не так!
Опять перемывает.
- Так?
- Нет, не так!
Невестка в отчаянии:
-Мама, ну, а как?!
- Не знаю как!!! Но не так! "Маємо спільні виклики, які подолаємо, лише об'єднавши зусилля", - Зеленський привітав новообраного президента Литви Науседу - Цензор.НЕТ 4409
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Нормальная работа Президента, а ещё, второго июля пригласили в Канаду! Будни Президента Владимира Зеленского.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия", - Зеленский поздравил новоизбранного президента Литвы Науседу
 
 
 
 
 
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