 "У нас общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия", - Зеленский поздравил новоизбранного президента Литвы Науседу

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Желаю успехов новоизбранному Президенту Литвы Гитанасу Науседе и братскому литовскому народу! Наша история и будущее тесно переплетены. У нас общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия. Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на его укрепление! Sveikiname", - написал Зеленский.
- Мама, я все помыла!
Свекровь недовольно:
- Не так! Плохо помыла! Перемывай!
Невестка опять бросается за работу. Моет, моет:
- Мама, так?
- Не так!
Опять перемывает.
- Так?
- Нет, не так!
Невестка в отчаянии:
-Мама, ну, а как?!
- Не знаю как!!! Но не так!