 "У нас общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия", - Зеленский поздравил новоизбранного президента Литвы Науседу

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Желаю успехов новоизбранному Президенту Литвы Гитанасу Науседе и братскому литовскому народу! Наша история и будущее тесно переплетены. У нас общие вызовы, которые преодолеем, только объединив усилия. Ценим наше стратегическое партнерство и рассчитываем на его укрепление! Sveikiname", - написал Зеленский.

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