 На выборах президента Литвы победил экс-банкир Науседа, набравший 65.86% голосов

По данным со всех 1972 избирательных участков лидирует Гитанас Науседа (876 749 голосов избирателей, или 65.86%), за Ингриду Шимоните голосовали 437 399, или почти 32.86% избирателей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DELFI.

По сравнению с первым туром президентских выборов, количество сторонников Науседы увеличилось более чем в два раза, а Шимоните часть потенциальных избирателей потеряла. В первом туре за неё отдали 446 719 голосов.

Шимоните ни в одном самоуправлении не набрала большинство голосов: везде лидировал её соперник.

"Я надеюсь, что спустя какое-то время победившими будут чувствовать себя все жители Литвы, которым я благодарен за поддержку", - сказал журналистам в воскресенье вечером Г. Науседа.

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"Только что позвонила Ингрид и поздравила с победой. Этим действием признали, что победа на выборах за нами", - сказал в избирательном штабе Науседа, где его появление было встречено аплодисментами, пишет lb.ua.

"Я поздравила Гитанаса 10-15 минут назад и пожелала ему удачи в объединении людей", - сказала Шимоните.

Науседа поддерживает нынешний жесткий курс Литвы в отношении России. Он подтвердил, что не посетит Москву до тех пор, пока Россия не вернет Украину оккупированный Крым.

Президент Литвы избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд. С 2009 года этот пост занимала Даля Грибаускайте.

Президент в Литве имеет относительно мало полномочий, эта страна - парламентская республика. Главные функции главы государства - определение внешней политики и представительство страны во внешних отношениях, в первую очередь на саммитах Европейского союза.

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Также президент имеет определенные полномочия в назначении министров, судей, главнокомандующего вооруженных сил или главы центрального банка - чаще всего при условии одобрения парламентом или премьер-министром.