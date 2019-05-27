 Зеленский: "Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Зеленский на своей странице в Facebook.
"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. (…) Нужно начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами", - написал он.
Зеленский подчеркнул, что такие законопроекты "годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна".
"Единственное - не нужно их портить вашими традиционными коррупционными выходками", - добавил президент.
Он также выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.
Напомним, внеочередные выборы Верховной Рады назначены на 21 июля.
🤗
😁
Зачем тогда за них голосовал?
На грядущих выборах пожалуй отдам свой голос за слугу народа.
У ній вовтузяться як свині,
На вид всі важні хоч куди,
Їм би орать на їхній спині,
Вони ж без діла паскуди.
Думки холості запускають -
Себе хоч якось показать.
Словами дірки тут латають,
Їх би у плуга загнуздать.
Для виду б'ються і лютують,
Чуб один одному все рвуть.
Народний інтерес вартують,
Насправді роблять каламуть.
У каламуті легше зловить,
Собі й другому хабаря.
Як можна у цьому відмовить?
Мати себе за злидаря?
Шкода, що п'ята вже машина.
Й квартири важко рахувать.
Закінчиться бабла година,
Треба побільше тут урвать.
Закон творити? Кнопки жати?
Рішає все одна "сім'я".
До діла прийде - нема і хати,
Було без мене, святий я.
Народ ридає, мре та плаче,
Копійки копить, так живе...
На краще надія одначе
У серці у нього не помре.
Прийде колись, і та людина,
Якій не гроші треба, власть.
Щоб люди були не скотина,
Умови створить, бідним дасть.
Між тим усе кругами ходим -
Базікам вірим й крадіям.
Поки нового покоління не народим,
Бути тут шпикам й злодіям.
🤗
ве не пиарьтесь а я буду
даже со сцены лиги смеха
Ще й не те буде, шоу тільки починається.
🤗
Вовчик коррупцию в себе уже поборол, причем нетрадиционными выходками...