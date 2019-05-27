 Зеленский: "Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Зеленский на своей странице в Facebook.

"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. (…) Нужно начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что такие законопроекты "годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна".

"Единственное - не нужно их портить вашими традиционными коррупционными выходками", - добавил президент.

Он также выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.

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Напомним, внеочередные выборы Верховной Рады назначены на 21 июля.