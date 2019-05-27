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 Зеленский: "Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов не превращать Верховную Раду в площадку для "личного пиара" и начать наконец-то голосовать за "реформаторские законопроекты".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал Зеленский на своей странице в Facebook.

"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара и не превращать украинский парламент в площадку для избирательных кампаний старых партий. (…) Нужно начать наконец-то голосовать за реформаторские законопроекты, которые были разработаны украинскими и западными специалистами", - написал он.

Зеленский подчеркнул, что такие законопроекты "годами остаются без рассмотрения, хотя их ждут граждане и страна".

"Единственное - не нужно их портить вашими традиционными коррупционными выходками", - добавил президент.

Он также выразил уверенность, что Центральная избирательная комиссия выполнит свои функциональные обязанности по организации избирательного процесса.

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Напомним, внеочередные выборы Верховной Рады назначены на 21 июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3128988
 
   
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Сначала нужно кумов по убирать, петро ж не просто так им платит
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А ЭТО ЧТО БЫЛО В Зеленський: "Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару" - Цензор.НЕТ 8133 НОВОСТИ НЕУЖЕЛИ НЕ САМОПИАР ЗЕЛЕНСКОГО!!!!!??????? Зеленський: "Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару" - Цензор.НЕТ 9439
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Сажай, кто запрещает? С кого начнёшь? С Порошенко? С медведчука? Может с друзей зеленского? Мы же все помним что у власти не будет друзей а одни профессиАналы...
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Отдайте трибуну зебилу пусть сам пиарится!
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Он сейчас предоставит сцену 95 квартала, там сейчас весь пиар ...
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Сказал тот, кто в день тишины использовал анал Г+Г для своего пиара.
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Г+Г это один канал. А петро все остальные
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перестань жрать говно оно не сьедобное!
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Если ты так делаешь не стоит считать, что все люди такие же, это ошибочно. Каждому свое
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Вот опять... я тебя очень прошу не ежь говна не надо!
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не трынди, на всех каналах обсерали действующего президента
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ТаДа, заставь 🐷тусов какашки не жрать...
🤗
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а кто там основатель партии ПР? не ********** педро?
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серьезно,?)))) все *************** окончательно рехнулись)))) и пидро поросенсковский при зеке не был министром, да? это был его двойник))))) веселуха....
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Шооо, зранку з мітли вже впала і голівкою сильно вдарилася?
😁
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думаю, стОит зарежимить одевание бумажного пакета на голову перед выступлением с трибуны.
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тебе пора вправить свою косость и не отсвечивать тупостью
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стесняюсь спросить - а кто в "день тишины" крутил "Слугу народа"?Результат пиара, не желает, что бы пиарилась другие...
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Так, кто не дает снять фильм - Крестный Отец Оборонпрома? И крутите ежедневно по 24 часа в сутки. Вот это будет пиар.
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Зеленский? Автоматически включается реактивный гомномёт. Не важно о чем новость. Аналогия? Да просто посмотрите твитер Трампа. Там все один к одному как у нас с Зеленским.
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Підкажіть хто не будь Зеленському,хай вдіне яскраві шкарпетки як Трюдо і заправить піджак в труси як порошенко,може порохоботів порозрива від когнітивного диссонансу
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Нехай зразу пінжак у шкарпетки заправляє, все ж веселіше...
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призываю Зеленую Шмарклю заткнуть пасть олигарху Каломойскому и его юристу-решале Андрею Богдану!!!..
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призываю **************** падаь вылезать еще раз сраку Ахметову и Медведчуку))) у вас это лучше получается чем все остальное.
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"Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара - используйте лигу смеха! Это эффективнее!"
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стесняюсь спросить - а кто в "день тишины" крутил "Слугу народа"?Результат пиара, не желает, что бы пиарилась другие...
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Дякул, я так понимаю, устраивает и текущий состав Рады, и работа дупутатов.
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А они никуда и не уходили. А на основателя "рыгов" дякулы молятся.
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а что тебя не устраиват?

Зачем тогда за них голосовал?
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Коротышка борзеет не по дням ,а по часам!
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призвал законодателей принимать законы! это ж какая борзость.
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Единственный президент деятельность которого вселяет надежду на перемены к лучшему.
На грядущих выборах пожалуй отдам свой голос за слугу народа.
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Назовешь хоть первую пятерку слуги урода?
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Верховна Зрада
У ній вовтузяться як свині,
На вид всі важні хоч куди,
Їм би орать на їхній спині,
Вони ж без діла паскуди.
Думки холості запускають -
Себе хоч якось показать.
Словами дірки тут латають,
Їх би у плуга загнуздать.
Для виду б'ються і лютують,
Чуб один одному все рвуть.
Народний інтерес вартують,
Насправді роблять каламуть.
У каламуті легше зловить,
Собі й другому хабаря.
Як можна у цьому відмовить?
Мати себе за злидаря?
Шкода, що п'ята вже машина.
Й квартири важко рахувать.
Закінчиться бабла година,
Треба побільше тут урвать.
Закон творити? Кнопки жати?
Рішає все одна "сім'я".
До діла прийде - нема і хати,
Було без мене, святий я.
Народ ридає, мре та плаче,
Копійки копить, так живе...
На краще надія одначе
У серці у нього не помре.
Прийде колись, і та людина,
Якій не гроші треба, власть.
Щоб люди були не скотина,
Умови створить, бідним дасть.
Між тим усе кругами ходим -
Базікам вірим й крадіям.
Поки нового покоління не народим,
Бути тут шпикам й злодіям.

🤗
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Бурление говен в рядах свидетелей Петровых очевидно.
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сколько времени нужно вашей шмаркле, чтобы петро уже был не виноват в его проблемах?? 😂😂🤣
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Какой то непоследовательный президент. Призывает не делать то , что сам делал в передвыборной гонке.Он всегда такой?
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Чего же ты , Вазелин Шестой, *********, за импичмент язык в жопу засунул? Чего ты, мразь квартальная, нам сунешь закрытые списки, а не открытые? Где программа на сто дней? Почему пропихнул кварталовцев и друзей в АП, ты же против кумовства! Гандон!!!
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Ща *************** падаль обидится - принимать законы и без коррупции. Это же агалтелый папулизм. Это ж путин нападет, и вабще в европу нужно идти медленно - лет эдак 500.
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ага

ве не пиарьтесь а я буду

даже со сцены лиги смеха
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Що, закіпіли гімна в сраці?
Ще й не те буде, шоу тільки починається. Зеленський: "Закликаю народних депутатів наступні два місяці не використовувати трибуну Верховної Ради для особистого піару" - Цензор.НЕТ 4561
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Так петины депутаты больше ничего не умеют Ну разве еще крышевать незаконные оборудки.
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товарисчи порохоботы и уважаемый МинСтець, гражданин Порошенко выборы проиграл и является отработанным ресурсом (утиль), просьба не работать на Пуйло расшатывая страну.
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Брысь под лавку , кацап. Не тебе учить украинцев политике
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Это нереально. Есть коллективы, им надо харчеваться. Петя не даст денег? Обольют его гамном так, как Зеленскому и не снилось. Так что все будет продолжаться до бегства Пепе.
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Чаще всего это происходит в шоколадных конфетах и шоколадках с орехами. Всё дело в том, что изначально личинки находятся в самих орехах, но через какое-то время, особенно если шоколад долго хранится, эти личинки вырастают и вылезают из ореха. В итоге мы получаем в шоколадке или в шоколадной конфете большущего червяка. 
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Счас сопли и вопли соивые во ВРУ разразятся..Надоело.Долой с пляжу .Пусть народ на выборах выскажется о кожном з вас.Разгон - это благо.Пусть сопли соивые победят на выборах!
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Ничего приятного ни парламент, ни задница не производят.

🤗
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"Единственное - не нужно их портить вашими традиционными коррупционными выходками", - добавил презЕдент. Источник: https://censor.net.ua/n3128988
Вовчик коррупцию в себе уже поборол, причем нетрадиционными выходками...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский: "Призываю народных депутатов следующие два месяца не использовать трибуну Верховной Рады для личного пиара"
 
 
 
 
 
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