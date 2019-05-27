EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  356  23
Все про:МВФ (2678) судебная реформа (1201) Антикоррупционный суд (436) ГСАУ (4)

 Обеспечение начала работы Антикоррупционного суда - одно из обязательств Украины, - представители МВФ встретились с руководством Государственной судебной администрации

Руководство Государственной судебной администрации (ГСА) Украины и представители Международного валютного фонда (МВФ) обсудили вопросы начала работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). В МВФ считают проделанную работу результативной.

Как сообщил сайт "Судебная власть Украины", на встрече советник юридического департамента МВФ Джонатан Памполина напомнил, что обязательство ГСА осуществить меры для начала работы ВАКС – это одно из условий выполнения Украиной обязательств, определенных в Плане мероприятий по реализации договоренностей с МВФ, разработанном во исполнение Меморандума об экономической и финансовой политике, передает Цензор.НЕТ.

В свою очередь, глава ГСА Зеновий Холоднюк проинформировал о начале спецпроверки в отношении победителя конкурса на занятие вакантной должности руководителя аппарата ВАКС Богдана Крикливенко, а 21 мая объявлен конкурс на занятие должности заместителя руководителя аппарата Суда.

"На сегодняшний день для ГСА Украины вопрос обеспечения деятельности Высшего антикоррупционного суда является приоритетным. Речь идет об оказании помощи в формировании аппарата суда, проведении ремонтных работ и реконструкции помещений, обеспечении безопасности в суде. В связи с тем, что помещения, в которых будет работать Высший антикоррупционный суд, необходимо переоборудовать под его потребности, временно суд будет размещен в зданиях, где раньше был расположен Печерский районный суд Киева", - сообщил Холоднюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ готов возобновить сотрудничество с Украиной после назначения нового правительства

Советник юридического департамента МВФ констатировал: "Считаем результативной проведенную ГСА Украины работу в начале работы Высшего антикоррупционного суда, так как вы действительно решили в этом направлении много важных для Украины задач".

Источник: https://censor.net.ua/n3128985
 
 
 Топ комментарии
 
Буде суд ім. Коломойського, бо держава вже ім. Коломойського
 показать весь комментарий
 
Нужно уточнить, что независимого, а не петеного
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ліпше б було зобов'язання по реальній боротьбі з корупцією.
Правда тоді кредити МВФ були б не потрібні...
 показать весь комментарий
 
 
Нужно уточнить, что независимого, а не петеного
 показать весь комментарий
 
 
когда увижу свинью Порошенко за решеткой - тогда поверю что этот суд работает.
 показать весь комментарий
 
 
Буде суд ім. Коломойського, бо держава вже ім. Коломойського
 показать весь комментарий
 
 
Не стоит жить в иллюзиях Ксюша, пора идти дальше
 показать весь комментарий
 
А хто казав, що на схід? Крім порохоботів за це ніхто не говорить
 показать весь комментарий
 
Зебил где посадки??? весна проходит!!!
 показать весь комментарий
 
Я не голосовал за Зе, но его действия пока устраивают
 показать весь комментарий
 
а ви слухайте Коломойського та його говрящі голови, а не покалдайтесь на фейсбучні дописи ЗЕ, тоді і зрозумієте.
 показать весь комментарий
 
Я все ще чекаю звіту від Пе, і на рахунок Томосу нехай прояснить, томостур був шикарний, але навіть це не додало мародеру голосів, хай роз'яснить що там за мутка і чому вже Філарет агент кремля. Адже це єдине, що петро корисне зробив для держави і тут без барижничества не обійшлося.
 показать весь комментарий
 
Гнать эту МВФ ссанными тряпками.А долги пусть у порошенки , яценюка и гонтаревой забирают.
 показать весь комментарий
 
 
Чому у твоєму списку нема Азарова, Тимошенко? Адже вони набрали левову частку боргів.
 показать весь комментарий
 
запамятайте всю цю "важливу" інформацію, а в кінці року оціните ці нікчемні, цинічні і брехливі намагання запустити антикорупційний суд і роль у цьому керівництва державної судової адміністрації. а ще кажуть, брехлива парашенка нереформувала судову систему - дуже вправно "пореформувала".
 показать весь комментарий
 
 
Aнтикорсуд - это попросту параллельное правительство. То есть полная потеря государственного суверенитета. Хотя, если выбирать между двумя огнями: днепровской бандой, которая продаст страну небратьям за $ 2 лярда, или внешним управлением со стороны МВФ - наверное, всё же, второй вариант лучше.
 показать весь комментарий
 
разом з МВФ давайте разберемось...каких судов нам ещё не хватает
 показать весь комментарий
 
 
Зебилы весна проходит, а посадок все нету...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбеспечение начала работы Антикоррупционного суда - одно из обязательств Украины, - представители МВФ встретились с руководством Государственной судебной администрации
 
 
 
 
 
 вверх