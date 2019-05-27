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 Позиция РФ в отношении украинских моряков остается прежней, несмотря на решение трибунала, - Песков

Позиция России по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива, не может измениться в связи с постановлением Международного трибунала ООН по морскому праву - их судьбу решит суд, заявили в Кремле.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением Международного трибунала.

"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Их штампуют на потоке", - в МИД РФ отреагировали на слова украинского дипломата о "гамбургских" санкциях

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не начнет выполнять решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков, Киев будет добиваться введения против Москвы новых - "гамбургских" - санкций.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ельченко - России: "Посмеялись? Идите теперь выполняйте решение Трибунала ООН!"

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

Также на Цензор.НЕТ: Суд разрешил задержать 15 российских военных, в том числе 4 генералов, в связи с агрессией в Керченском проливе. ИНФОГРАФИКА

Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.

Источник: https://censor.net.ua/n3128984
 
 
 Топ комментарии
 
Ну, так и ломай свою голову. Хотя там ломаться уже нечему.
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Как можно ломать то, чего нет? К себе шли по международным законам, или надо было референдум провести?
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А если новопредставленный президент зе извинится за моряков, то изменится? Позиция РФ в отношении украинских моряков остается прежней, несмотря на решение трибунала, - Песков - Цензор.НЕТ 665
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на стеклотаре
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Позиция РФ в отношении украинских моряков остается прежней... Вовчик сзади или его схази ой ой у нас Вовчик у них Вовчик о каком Вовчике идет речь..... Позиція РФ щодо українських моряків залишається колишньою, незважаючи на рішення трибуналу, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4606 ах да может !+! равно ЛЮБОФЪ И СОИТИЕ двух Вольдамаров Позиція РФ щодо українських моряків залишається колишньою, незважаючи на рішення трибуналу, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4878 Позиція РФ щодо українських моряків залишається колишньою, незважаючи на рішення трибуналу, - Пєсков - Цензор.НЕТ 6387
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А чо!? Позиція нашого стосовно Богдана у ролі голови АП теж залишається незмінною Навіть попри роз'яснення Мін'юсту і фотосканера Закону. Тому наш теж вміє по-кацапськи.
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Да пох. Если с гарантией 100% отдадут наших людей, то надо сделать всё. Тебя, суку сепарскую, на обмен бы... В плену щас хорошо - макароны.
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ты что, только из гнезда выпал какие 100% когда речь идёт о козлорыловке. Вон твой родненький упырёк всех вертел на клавише и ничего никому не обещал, а ты хоч с генетически ческими подонками договорится Вот тебе, как раз и нужно к сепарам на подвал, чтоб кадыровцы твои гламурные принципы усадили на бутылку.
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Нет, не изменится.
Изменится только если Владимир Александрович принесет запоребрик Новороссию на "блюдечке с золотой каемочкой", как и было с Беней заранее обговорено. Причем принесет не частями, а всю сразу.
Потому что пираты с ЯО запоребрика "взяли бы частями, но им нужно сразу."(С)
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нахрен катцап депресивная новоросия с кучей ватников, оружия на руках и пенсами? там свое быдло уже кормить нечем, еще и эти нарисовались Позиція РФ щодо українських моряків залишається колишньою, незважаючи на рішення трибуналу, - Пєсков - Цензор.НЕТ 38
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Да что им терять, кроме поставок воды в Крым?
Сейчас золотой рубль объявят, да и начнут строить свое чучхе, которое без Украины будет лапотным, а не с транспортниками Антонова и украинскими двигателями.
Без Украины империи не будет, а как та империя будет называться: СССР, Российская Империя или Чучхе, - то значения не имеет.
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К слову, в 2014 г. Антонов полностью прекратил производство. Специалисты с МоторСич - кто в РФ, а кто в Китае - по профессии работают. А остальные в Польше плитку кладут, потому что Эирбасу/Боингу они не нужны.
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Пеца послал ребят в расейский ад,а теперь надо голову ломать как их забрать оттуда
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Ну, так и ломай свою голову. Хотя там ломаться уже нечему.
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видящий задницу пети.
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Как можно ломать то, чего нет? К себе шли по международным законам, или надо было референдум провести?
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то есть вот так вот взять и не пойти на Лигу Смеха , а идти и заниматься освобождением украинских моряков ?..... ну бред же .... ))))
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та ніяких..
ЗЕ не внікає, працює нижня ланка по інерції... незабаром їх замінять і ВСЕ.
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тупорылые порохоботы даже на мокшанских заподлянках себе развлечения найти умудряются
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слугою можешь ты не стать, а вот зебилом быть обязщан (с) 73%
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Параша знову харканула в ліцо цивілізації закону і праву. Цікаво вкільки бідних венесуельців вже накосили парашні іхтамнєти а жандарм все запрягає і запрягає
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С А Н К Ц І Ї ! ! !
і бажано б почути коментар від ЗЕ.
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Аналогично, вообще все это скучно за этим наблюдать. Первые никогда не отдадут без определенных уступок вторых, а вторые как палкой тыкают в улий шмелей... авось никого там нет))) кстати ющ чета вспомнился с чего бы это)))
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Позиция парашки становитца усьо ракообразней...казалось бы, куда уж дальше?
🤗
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Міжнародний трибунал ООН з морського права врахував, що московія - це країна брехалівка, якою керує військовий злочинець путін.
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Пиратская федерация...
Флаг морского образца.
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На дурашу-бандита ніякі цівілізаційні закони не діють.
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Или сразу после дефолта по Греческому сценарию?)))
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Ваш шимпанзе засел в стеклянной будке и теперь ему пох.. моряки.
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мировое куйло -позиции не меняет никогда,,,иначе,меняя позиции,он им перестанет біть
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Тогда надо поднимать вопрос о границе РФ, её там нет, это украинская территория и украинские границы. Захватили Крым россияне и ещё из себя что-то возомнили.
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отпустят куда денутся....но надо же повые...ться
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Хватит спекулировать на беде.
Трибунал показал, что корабли имели право ходить через пролив.
Украина должна была добровольно отказаться от своих прав?
Но что, нужно было самим перестать ходить через пролив?
Другими словами, сдать свои интересы?
Так может быть и в Черном море теперь не плавать? Вдруг там нападут?
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Позиция трибунала в отношении украинских моряков остается прежней, несмотря на решение РФ, - ООН.
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ОБРАЩАЮСЬ К АДМИНУ ЦЕНЗОРА!!!
После внедрения капчи слетело форматирование страниц сайта на планшете самсунг с андроидом в разрешении 1080 в Хроме. Дайте подзатыльника тестерам и программерам, а то не видно картинок и сложно комментировать и читать новости. Такое только на цензоре, на других ресурсах все ОК.
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я не знаю, у меня все в порядке, правда я в печатном виде читаю цензор, ну на следующий день, я ж из совка....
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Зеленский запиши ролик стань на колени и дай им 24 часа,может пойдут на встречу как ты писал
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Напередодні цих подій мертветчук літав в сочі за інструкціями,які і привіз на банкову.Брати падлу за жабри і хай розповідає,хто послав моряків на вірний полон,щоб ввести військовий стан
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ко-ко-ко виноват Порошенко.

Подпись: Ваш Кремлебот ГарсиаУА косящий под украинца.
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надо побыстрее вернуть рашку в ПАСЕ, надо же как-то утешить тех, кто страдает от решений международного трибунала ООН, не первый раз уже..., пусть и хорохорятся, что типо, нам ваши трибуналы до одного места, но ведь видно, страдают же...
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в звязку з цією заявою пропоную пришвидшити повернення ерефії в ПАРЄ....а то якось не комільфо "поважну" делегацію тримати в "коридорі"...а міжнародне право?!да х з ним дебілибл...
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А на стол насрать в трибунале ООН слабо? Все равно ничего не сделают и не докажут...
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А тем временем Педродрочеры будут нам рассказывать шо Зеленский виноват в том шо Путин-*****.
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".. будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация"

Ничего не понимаю. Мы будем предлагать своих судей, запоребрик - своих? Но тогда все зависит от того, кто предложить 3 из 5, а кто - всего 2
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никаких 2-3,они хотят всех пятерых козломордых
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Кто - они? Пока суд в целом на нашей стороне.
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Клоун, добро пожаловать в реальную политику! Там, где Мордор ложил большой и толстый на все законы и нормы. Тот, с которым ты собирался "договариваться посередине..."(с)
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торговля на крові ?!
де там особліво криічащіє ?
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Так а ти чому зараз квокчеш,за себе відповідай,тебе ж все влаштовувало,захищала торгівлю,продовжуй так і надалі підтримувати,або набери в тряпочку коричневого та заткнись
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мене не все влаштовувало
але вас не влаштовувало більше, тому ви обрали варіант гірший за попередній.
дякуючи вам, на нас чекає не лише торгівля, а і мир з агресором.
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х.йло ще раз підтвердило свою позицію світового пірата
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Народ, а кто шарит: что "светит" Рашке за невыполнение решения Трибунала ООН? Объявят "особую озабоченность" или "крайнюю обеспокоенность"?
Когда уже эти импотенты начнут наконец реально чмырить Рашку, например - заблокировав заход росийских судов во все порты стран - поддерживающих решение Трибунала?
А так же введут блокировку любого мат.-тех. снабжения росийских судов за границей?
Им же надо жрать, топливо, деньги?
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А они шарахнут зарядом ТЯО по одному из таких портов, и все остальные быстро поменяют своё мнение.
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Никуда они не шарахнут. Во первых, большая часть их ракет - хлам который вообще не способен взлететь, и даже в случае если он взлетит и долетит, то ядерного взрыва скорее всего не будет т.к. их крайние сроки истекли 10 лет назад. Но для РФ это будет самоубийство т.к. еще на этапе взлета баллистической ракеты будет дан полноценный ответ от всех стран НАТО, у которых в отличии от паРаши ракеты в отличном состоянии.
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Я говорил о ТЯО - такой заряд просто размещается на корабле и доставляется, например, крылатой ракетой.
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Ничего не светит. Руские не признавали никогда международного права.
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Вот они, последствия добровольного разоружения по итогам распада СССР.
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Рашка опять подтерлась этой бумажкой и плюнула этой "мощной" организации в лицо, а те опять скушали с проглотом
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дипотношения надо разорвать со странной-терром.....
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Помнится в предыдущих новостях по этой теме были вызжащие порохососы. "Победа Порошенко! Перемога! Рашку поставили на колени!" Где вы, дебилы? Руские никогда не признавали никаких решений судов. Можно было заранее сказать, что решением этих трибуналов, Гааг и остальной шелупони руские просто подотрутся.
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3****, никто и не сомневался в том что паРаша не выполнит решение. Но никто и не сомневался что это в очередной раз увеличит для них цену вопроса. Фонд благосостояния они проели еще в 2018 году, теперь проедают резервный фонд. Чем выше цена вопроса, тем быстрее у них закончатся деньги, а с ними закончится и РФ в нынешнем ее виде.
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Козлик, твое мнени засунь себе в попочку. Оно тривиально и неинтересно.
П.С. Можешь еще шоколадку туда засунуть.
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Короче команда Зеленского-Коломойского пришла так же грабить украинский народ . Так же гнусно уже зарабатывают на войне и откатах в оборонке и не какого мира не будет .
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та там особо і ніхто і не напрягається по визволеню моряків - так воду переливають з пустого в порожнє. через те так Піськов і понтується
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«В Торезе стрельба, а через Макеевку движется колонна танков с флагом РФ
Четверг, 12 июня 2014, 21:28»
О РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
«Россия официально признала Порошенко президентом Украины
Четверг, 12 июня 2014, 20:55»
«Порошенко и Путин содержательно поговорили по телефону
Четверг, 12 июня 2014, 18:50
Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".
По его словам, Порошенко рассказал Путину о своем плане урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Кроме того, главы государств обсудили план развития двусторонних отношений.
Также Песков отметил, что Порошенко поздравил Путина с Днем России»...25Скрыть комментарий или пожаловаться на него
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Песков уже готовит пути к отступлению, говоря, что якобы решит все суд. А что, кто то ждал, что Раша сразу освободит моряков после трибунала? Лицо - самое главное для кацапов. Надо ещё ************* пару месяцев и показать, что типа настояли на
своем )
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Эта тварь, пока не исдохнет ни на какие уступки не пойдёт. Наши заложники у него, как средство шантажа. Это азбучные правила террориста, каким оно и есть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПозиция РФ в отношении украинских моряков остается прежней, несмотря на решение трибунала, - Песков
 
 
 
 
 
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