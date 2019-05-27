 Позиция РФ в отношении украинских моряков остается прежней, несмотря на решение трибунала, - Песков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не изменилась ли позиция Кремля в связи с постановлением Международного трибунала.
"Позиция не может измениться. Должно завершиться следствие в связи с нарушением закона о границе, и состояться суд", - сказал он.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Россия не начнет выполнять решение Международного трибунала ООН об освобождении украинских моряков, Киев будет добиваться введения против Москвы новых - "гамбургских" - санкций.
Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.
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МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.
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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.
Изменится только если Владимир Александрович принесет запоребрик Новороссию на "блюдечке с золотой каемочкой", как и было с Беней заранее обговорено. Причем принесет не частями, а всю сразу.
Потому что пираты с ЯО запоребрика "взяли бы частями, но им нужно сразу."(С)
Сейчас золотой рубль объявят, да и начнут строить свое чучхе, которое без Украины будет лапотным, а не с транспортниками Антонова и украинскими двигателями.
Без Украины империи не будет, а как та империя будет называться: СССР, Российская Империя или Чучхе, - то значения не имеет.
ЗЕ не внікає, працює нижня ланка по інерції... незабаром їх замінять і ВСЕ.
і бажано б почути коментар від ЗЕ.
🤗
Флаг морского образца.
Трибунал показал, что корабли имели право ходить через пролив.
Украина должна была добровольно отказаться от своих прав?
Но что, нужно было самим перестать ходить через пролив?
Другими словами, сдать свои интересы?
Так может быть и в Черном море теперь не плавать? Вдруг там нападут?
После внедрения капчи слетело форматирование страниц сайта на планшете самсунг с андроидом в разрешении 1080 в Хроме. Дайте подзатыльника тестерам и программерам, а то не видно картинок и сложно комментировать и читать новости. Такое только на цензоре, на других ресурсах все ОК.
Подпись: Ваш Кремлебот ГарсиаУА косящий под украинца.
Ничего не понимаю. Мы будем предлагать своих судей, запоребрик - своих? Но тогда все зависит от того, кто предложить 3 из 5, а кто - всего 2
де там особліво криічащіє ?
але вас не влаштовувало більше, тому ви обрали варіант гірший за попередній.
дякуючи вам, на нас чекає не лише торгівля, а і мир з агресором.
Когда уже эти импотенты начнут наконец реально чмырить Рашку, например - заблокировав заход росийских судов во все порты стран - поддерживающих решение Трибунала?
А так же введут блокировку любого мат.-тех. снабжения росийских судов за границей?
Им же надо жрать, топливо, деньги?
П.С. Можешь еще шоколадку туда засунуть.
Четверг, 12 июня 2014, 21:28»
О РОССИЙСКО-УКРАИНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ
«Россия официально признала Порошенко президентом Украины
Четверг, 12 июня 2014, 20:55»
«Порошенко и Путин содержательно поговорили по телефону
Четверг, 12 июня 2014, 18:50
Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".
По его словам, Порошенко рассказал Путину о своем плане урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.
Кроме того, главы государств обсудили план развития двусторонних отношений.
Также Песков отметил, что Порошенко поздравил Путина с Днем России»...25Скрыть комментарий или пожаловаться на него
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