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 Если мы планируем вернуться в Донецк и Луганск, надо дать право детям из ОРДЛО поступать в вузы Украины, - Аброськин

Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин призвал за счет государства обучать детей с оккупированных территорий в украинских вузах.

Российские оккупанты работают на перспективу, максимально упростив детям с оккупированных территорий поступление в вузы на территории РФ, а Украина подыгрывает террористам, создавая для них бюрократические проблемы. Такое мнение выразил 26 мая первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы все же еще планируем возвращаться в Донецк и Луганск, мы обязаны предоставить право поступления в высшие учебные заведения Украины без внешнего независимого оценивания нашим детям, которые вынуждены проживать на оккупированной РФ территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", и обеспечивать их полностью за счет государства, или через пять лет нам и незачем будет туда возвращаться", – заявил он. 

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Если мы планируем вернуться в Донецк и Луганск, надо дать право детям из ОРДЛО поступать в вузы Украины, - Аброськин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3128980
 
 
 Топ комментарии
 
Вони і так мають це право!
Але ЗНО вони мають складати як усі!!!

Господи! кого понабирали і цю ЗєКоМанду!? Если мы планируем вернуться в Донецк и Луганск, надо дать право детям из ОРДЛО поступать в вузы Украины, - Аброськин - Цензор.НЕТ 5515
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У них и так льготы. Например, моя дочь не прошла в Каразина на бюджет с 192-мя баллами, потому что прошел какой-то лугандонец с (внимание, Карл!) с 146! Зачем брать дебилов? Помогать после поступления - да, но пусть поступают на общих основаниях. А так получается как в совке - афганцы и селяне поступали по льготам, но не училось большинство, их тупо тянули.
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Детям сепаратистов - все!
А своих детей закрыть в клетки!
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Условия надо создать лучшие чем при поступлении в раиску,надо перетягивать молодёжь,они видели ордловский бардак,пусть увидят ,что у нас свободная страна.
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..Та так ...Дафффай діточок у табори на Захдну відправляти ..як колись ! Якщо ми плануємо повернутися в Донецьк і Луганськ, треба дати право дітям з ОРДЛО вступати до вишів України, - Аброськін - Цензор.НЕТ 7959
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Я не против, только за счет тебя , твоих детей, внуков и правнуков. В идеале за счет тех 73% зебилов и их потомков. Пять лет оккупации, которую они сами оккупацией не считают. Еще через 6 лет выпустятся те, кто с первого класса подвергался психологическому воздействию расеянской пропаганды, которые с"младых ногтей" усвоили ненависть к Украине. Ты таких предлагаешь перетягивать? Я, думаю что многие со мной согласятся, не только против такого"перетягивания", я вообще не желаю жить такими в одной стране!
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думаю,Президент,который сменит Владимера,сделает всё правильно..
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Как ты можешь думать, УБОГИЙ ПОРОХОБОТ? Ты же грязное, тупое и смердящее рошеновское ЖИВОТНОЕ!
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только не при поступлении, а при обучении. Чтобы была возможность поступить на общих основаниях, т.к. у детей с ОРДЛО главная проблема - сложности получить украинское образование.

я бы вообще все льготы убрал - и детям погибших в АТО и сиротам и т.д. Единственное, платил бы стипендию тому кто хорошо учится.

Льготы не дают стимулирования обучения.
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Интересно, зелеботы орали- полная блокада лугандона! Границы с парашей! Что изменилось?
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остальным украинцам учится не надо? Якщо ми плануємо повернутися в Донецьк і Луганськ, треба дати право дітям з ОРДЛО вступати до вишів України, - Аброськін - Цензор.НЕТ 6333
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представляю объявление: "Если хотите, что бы ваши дети учились на государственной форме обучения в лучших ВУЗах Украины вступайте в ряды армии Лугандона"
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Поживите,суки,в ордло,а потом мяукайте о детях.В Киеве коллаборантов больше,чем в Донецке.Обдроченцы с калашами не в счет.
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Да расскажи! Видел я этих поступивших дыровцев - наглые, суки, ничего не желают делать в общежитии, персоналу хамят, типа, им все должны, страну ненавидят, - знают, что их отчислить практически невозможно.
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А п....ть не пробовали? Можно же(вполне легально) устроить таким невыносимые условия жизни, учебы и прочие прелести. Стоит только захотеть и задаться целью.
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Нормальные коменданты (знаю лично), так и делают. Но это исключение. Гос.система заточена под сепаров... Бороться в одиночку практически невозможно.
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А в Киеве, да, "коллаборантов больше,чем в Донецке" - все даунецко-лугандонские, призвав путЕна, свалили в Киев, тут ты прав!
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А разве они сейчас не имеют такого права? У них же украинские паспорта. Якщо ми плануємо повернутися в Донецьк і Луганськ, треба дати право дітям з ОРДЛО вступати до вишів України, - Аброськін - Цензор.НЕТ 7012
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А чего нельзя пускай себе учатся и не только детки а и кровавые- нелюди, убийцы: бандиты- сепаратисты , боевики -террористы, пропулинские фашисты, продажные коммунофашисты ... Да и урок ввести новый дополнительный ...урок что убивать калечить , грабить украинцев не совсем хорошо. Может это кремлёвское отродье что и усвоит, гляди и калечить и убивать меньше будут а может и больше. Неясно как там у них бандитов карта ляжет да кровавый фашист )(уйло им прикажет.
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Здається,освітою займаються в мін. освіти,а окупованими територіями-мін. ТОТ. Яким боком сюди лізе мєнтяра ?Тоха Геращенко відпустку взяв ? Одночасно з Ківою ?
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У голубана проблемы с поступлением?
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Российские оккупанты работают на перспективу, максимально упростив детям с оккупированных территорий поступление в вузы на территории РФ, а Украина подыгрывает террористам, создавая для них бюрократические проблемы.Источник: https://censor.net.ua/n3128980

В чём не прав Аброськин? Разве ОРДЛО не УКРАИНСКАЯ территория? Есть такое понятие, вовлечение, и властям нужно делать всё необходимое, чтобы "вовлекать".
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Атброськин не прав в том что дети из ОРДЛО и так имеют право поступать в украинские ВУЗы. На тех же условиях что и остальные - сдают ЗНО на украинской территории, и поступают. Многие в этом году так и делали, кто хотел.
А тем кому влом выехать на пару дней чтобы сдать ЗНО - ну раз не хотят, то это их дело, может им еще и доплачивать чтобы они учились в Украине?
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вони не здадуть ЗНО, бо не вивчають укр мову.
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Да дело же не в этом.....даже если и сдадут-"Яблоко от яблони..."
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Ну вообще-то слухи о том что в ОРДЛО не изучают украинский язык - сильно преувеличены. Есть у них в расписании уроки украинского языка, насколько я знаю от тех кто там. Кто хочет поступать и сдавать ЗНО - тому достаточно.
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Я так понял, что он прав по существу, но не прав в том, что высказывает ЛИЧНОЕ МНЕНЕНИЕ, будучи заместителем главы Нацполиции Украины?
Наверное, вопрос нужно ставить шире, имеет ли право чиновник высказывать личное мнение по вопросу, который не входит в его компетенцию?
Подсказка: мы ведь можем это обсуждать...
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"Бытие определяет сознание", "Горбатого могила исправит", "Дитятко, что тесто: как замесил, так и выросло.", "Человек без воспитания - тело без души", "Что вспоено, что вскормлено, то и выросло", "Гни дерево, пока гнется; учи дитятко, пока слушается", "Из молодого, как из воска: что хочешь, то и вылепишь" и многие друге. Знакомы тебе эти пословицы, как ты думаешь, о чем это?
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доброго дня "студент Василий"...так, це на фотографії "в холі" наші герої,так...це воїн АТО,патріот України який під час українсько-російської війни пішов боронити свою Батьківщину...так Василий Иванов воюв там то й там то...а вбив твого тата?!ну хня - буває....ну ти ж українець, розумієш шо так треба було....

?!

що реально їх ще в наші ВУЗи пускати?!ну хз-хз...хай я буду "не толерантний", але їх впринципі за межі дирляндії випускати не можна допоки не пройде дерусифікація (по аналогу з денацифікацією як в Німеччині)
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А, может быть, Аброськину лучше заниматься профессиональными правоохранительными обязанностями, и не лезть в сферы, в которых не разбирается?
Собрались мириться с продажными гнидами?
Собрались простить кровь?
Хрен вам!
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крут полицай
уже вместо МОНа
если украинские дипломы уже арабы не признают то укто еще кроме хйловцев будет поступать
украинцы поступают в Польшу Германию Францию где образование бесплатное
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Что за бред? Ну, и какие арабы не признают украинские дипломы? А это ничего, что мы в арабских странах вовсю заводы строим?
Могу составить список, но, надеюсь, гугглить ты и сам умеешь.
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в Польше образование для украинцев бесплатное???? В Германии???
Похмелись пойди.
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При обучении на языке страны ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ - бесплатно. В Германии, Австрии - точно
Но все забывают об аренде жилья, питании, дорогих медицинских страховках
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представь себе..
странно,что ты не знал..
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А верхушка МВД это лучший цвет украинской нации одни только горячие украинские патриоты нашей Украинской Родины.

Полиглот украинофоб Авакян, украинофобы полусепаратисты Гераська и этот Авоськин кого только не возьми из руководителей, и их надо гнать притом немедленно из Украинской полиции. Потому что они так реформировали МВД что оно уже ни чем не отличается от бандитской милиции сепаратистов ОРДЛО. Впрочем может оно так и задумано при скором вхождении "лугандонии" в Украину . И уже вся Украинская ментовка тогда должна быть объединённая с ценными бандитскими кадрами ОРДЛО и состоять только из прокремлёвсих террористов,- украинофобов , бандитов - сепаратистов, коллаборационистов ...Вот тогда и заживём при слугах не украинского народа а олигархов, сепаратистов и опричников кремля.
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Это пЗЕремога! Типа сейчас они не поступают и для них нет квоты и сниженных балов!!! Якщо ми плануємо повернутися в Донецьк і Луганськ, треба дати право дітям з ОРДЛО вступати до вишів України, - Аброськін - Цензор.НЕТ 2842
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А зачем им учиться? Сразу ученую степень давать.

Достали льготники всех мастей.
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давайте, шо б приехало какое-то питрило и Керчь повторило...
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Ох уж эти петины продажные кадры, их нужно всех люстрировать. Не мы вернуться, а они вернутся. И надо, как и весь, цивилизованный мир, вводить санкции всем ОРДЛынцам
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Зачем нам эти раковые клетки? Все у кого родители не вата давно оттуда уехали, а те кто остались воспитывают своих личинок в духе "украинские каратели распяли мальчика на танке". Зачем нам эти дебилы в ВУЗах где они будут отнимать места у нормально воспитаных детей?
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У них вроде итак льготы на поступление есть...войну нужно заканчивать. Иначе все бесполезно. Люди не виноваты, что их территорию проживания выбрали олигархи для чвоих военных игр.
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виноваты. еще и как виноваты.
Для освежения памяти предлагаю посмотреть как свтречали тамжынашилюди наше всу под с.
Пчелкино.
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Пусть повесят флаги украинские над домами и гимн выучат , выйдут на свои площади и споют
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БЕЗ ВНЕШНЕГО ОЦЕНИВАНИЯ?

ни фига себе.

Это стимулирует жителей НЕ ОККУПИРОВАННОЙ части Украины переехать в ЛДНР.

каакой дурак...
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вскукареки отброскина не новы. это то же самое что и мыролюбство и тамжынашилюдизм.
Этот отброскин хочет за счет народа Украины кормить кормильцев?
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И что самое противное, что именно на налоги , которые платят родные погибших ребят , жто чмо ВОССЕДАЕТ В КИЕВЕ
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Хай Амброськін йде ловити злодюжок.а не стратегії розробляє
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Аброськин ОФУЕЛ
Мало того что украинский налогоплательщик его содержит , так еще надо содержать студентов с оккупированных территорий .
НА БЮДЖЕТ ЕСТЬ КОНКУРС
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Преступность и так возросла после расползания донецкого криминала по всей Украине. МОЖЕТ ДЛЯ АБРОСЬКИНА ЖТО РОДНАЯ СТИХИЯ - и он не понимает, что в странах ЕС люди спокойно по вечерам по улицам ходят
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли мы планируем вернуться в Донецк и Луганск, надо дать право детям из ОРДЛО поступать в вузы Украины, - Аброськин
 
 
 
 
 
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