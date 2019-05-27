Российские оккупанты работают на перспективу, максимально упростив детям с оккупированных территорий поступление в вузы на территории РФ, а Украина подыгрывает террористам, создавая для них бюрократические проблемы. Такое мнение выразил 26 мая первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Если мы все же еще планируем возвращаться в Донецк и Луганск, мы обязаны предоставить право поступления в высшие учебные заведения Украины без внешнего независимого оценивания нашим детям, которые вынуждены проживать на оккупированной РФ территории так называемых "ДНР" и "ЛНР", и обеспечивать их полностью за счет государства, или через пять лет нам и незачем будет туда возвращаться", – заявил он.
Если мы планируем вернуться в Донецк и Луганск, надо дать право детям из ОРДЛО поступать в вузы Украины, - Аброськин
Заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин призвал за счет государства обучать детей с оккупированных территорий в украинских вузах.
Российские оккупанты работают на перспективу, максимально упростив детям с оккупированных территорий поступление в вузы на территории РФ, а Украина подыгрывает террористам, создавая для них бюрократические проблемы. Такое мнение выразил 26 мая первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
я бы вообще все льготы убрал - и детям погибших в АТО и сиротам и т.д. Единственное, платил бы стипендию тому кто хорошо учится.
Льготы не дают стимулирования обучения.
В чём не прав Аброськин? Разве ОРДЛО не УКРАИНСКАЯ территория? Есть такое понятие, вовлечение, и властям нужно делать всё необходимое, чтобы "вовлекать".
А тем кому влом выехать на пару дней чтобы сдать ЗНО - ну раз не хотят, то это их дело, может им еще и доплачивать чтобы они учились в Украине?
Наверное, вопрос нужно ставить шире, имеет ли право чиновник высказывать личное мнение по вопросу, который не входит в его компетенцию?
Подсказка: мы ведь можем это обсуждать...
?!
що реально їх ще в наші ВУЗи пускати?!ну хз-хз...хай я буду "не толерантний", але їх впринципі за межі дирляндії випускати не можна допоки не пройде дерусифікація (по аналогу з денацифікацією як в Німеччині)
Собрались мириться с продажными гнидами?
Собрались простить кровь?
Хрен вам!
уже вместо МОНа
если украинские дипломы уже арабы не признают то укто еще кроме хйловцев будет поступать
украинцы поступают в Польшу Германию Францию где образование бесплатное
Могу составить список, но, надеюсь, гугглить ты и сам умеешь.
Похмелись пойди.
Но все забывают об аренде жилья, питании, дорогих медицинских страховках
странно,что ты не знал..
Полиглот украинофоб Авакян, украинофобы полусепаратисты Гераська и этот Авоськин кого только не возьми из руководителей, и их надо гнать притом немедленно из Украинской полиции. Потому что они так реформировали МВД что оно уже ни чем не отличается от бандитской милиции сепаратистов ОРДЛО. Впрочем может оно так и задумано при скором вхождении "лугандонии" в Украину . И уже вся Украинская ментовка тогда должна быть объединённая с ценными бандитскими кадрами ОРДЛО и состоять только из прокремлёвсих террористов,- украинофобов , бандитов - сепаратистов, коллаборационистов ...Вот тогда и заживём при слугах не украинского народа а олигархов, сепаратистов и опричников кремля.
Достали льготники всех мастей.
Для освежения памяти предлагаю посмотреть как свтречали тамжынашилюди наше всу под с.
Пчелкино.
ни фига себе.
Это стимулирует жителей НЕ ОККУПИРОВАННОЙ части Украины переехать в ЛДНР.
каакой дурак...
Этот отброскин хочет за счет народа Украины кормить кормильцев?
Мало того что украинский налогоплательщик его содержит , так еще надо содержать студентов с оккупированных территорий .
НА БЮДЖЕТ ЕСТЬ КОНКУРС