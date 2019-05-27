 На предстоящих выборах в Раду буду симпатизировать "всем, кроме БПП", - Коломойский

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Украинской правде".
На вопрос, будет ли он "мочить" БПП, Коломойский ответил, что ему "не надо их мочить".
"Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь.
И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, к следующим выборам им уже закидывать это не надо будет", - считает олигарх.
Также Коломойский сказал, что поддерживает партию "Слуга народа".
На вопрос, может ли он поддерживать Владимира Гройсмана, Коломойский ответил: "Смотря с кем он пойдет, с какими лозунгами. Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но…".
Бизнесмен не считает, что Арсений Яценюк пойдет на парламентские выборы: "Просто он человек, который не любит поражений. Пойти – и сколько он там наберет?".
На ремарку, что Яценюк может объединиться с Гройсманом, Коломойский ответил: "И каким номером?".
При этом, олигарх считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков "вряд ли" пойдет на парламентские выборы.
"А с кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том положении, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина", - заявил Коломойский.
Он считает, что Аваков "точно останется министром, если никуда не пойдет".
"Ну, процентов 90. А он всех устраивает. Он гарант", - сказал олигарх.
"Он раскрыл все эти заговоры с этим подкупом. Все испортил Пете. Он всех устраивает. Я думаю, что на этих выборах, если они пройдут идеально, полиция и органы внутренних дел сработают как на президентских", - ответил Коломойский на вопрос, устраиваит ли Аваков Зеленского.
Значит хорошие сапоги. Надо брать)
Так от час прийшов, пора косити бабло.
Руководителем «Европейской солидарности» станет Ирина Геращенко, верная подруга одного из главных идеологов "русского мира" в Украине Вадима Новинского .
мда в раде шоферы масажисты и шлюхи
Спасибо, сразу стало ясно за кого голосовать!
олигархабизнесмена Украины . И мира ,даже . .
*
Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы,Гройсманы...) что арендаторствуют (правят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Гепа..) Шлема, Шмуль?..