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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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Все про:Аваков (2797) выборы (22413) Коломойский (1051) Гройсман (4735) Слуга народа (8)

 На предстоящих выборах в Раду буду симпатизировать "всем, кроме БПП", - Коломойский

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать "всем, кроме БПП".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

На вопрос, будет ли он "мочить" БПП, Коломойский ответил, что ему "не надо их мочить".

"Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь.

И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, к следующим выборам им уже закидывать это не надо будет", - считает олигарх.

Также Коломойский сказал, что поддерживает партию "Слуга народа".

На вопрос, может ли он поддерживать Владимира Гройсмана, Коломойский ответил: "Смотря с кем он пойдет, с какими лозунгами. Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но…".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Объявление Грецией дефолта — пример для Украины, - Коломойский

Бизнесмен не считает, что Арсений Яценюк пойдет на парламентские выборы: "Просто он человек, который не любит поражений. Пойти – и сколько он там наберет?".

На ремарку, что Яценюк может объединиться с Гройсманом, Коломойский ответил: "И каким номером?".

При этом, олигарх считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков "вряд ли" пойдет на парламентские выборы.

"А с кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том положении, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина", - заявил Коломойский.

Он считает, что Аваков "точно останется министром, если никуда не пойдет".

"Ну, процентов 90. А он всех устраивает. Он гарант", - сказал олигарх.

"Он раскрыл все эти заговоры с этим подкупом. Все испортил Пете. Он всех устраивает. Я думаю, что на этих выборах, если они пройдут идеально, полиция и органы внутренних дел сработают как на президентских", - ответил Коломойский на вопрос, устраиваит ли Аваков Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3128976
 
   
 Топ комментарии
 
"режим кривавого бариги " - на срусвєснє вираз позичів ?
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буду симпатизировать "всем, кроме БПП", - Коломойский

Значит хорошие сапоги. Надо брать)
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Беня сидел себе споконо в изгнании, как Наполнон и тут такя удача. К нему начали ездить с дуру корреспонденты, спрашить советы. И тут Остапа понесло....
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Є термін- "Папір повинен вилежатися"
Так от час прийшов, пора косити бабло.
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Видно, что Беня боится Пороха...... И не зря!!! Бойся!!! Твой клоун уже опрокидывается.
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пока обсырается окончательно твоя опущенная свинья педро))))
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БПП сменила название и теперь сторонники мародерства, гордо называют себя «Европейская солидарность».
Руководителем «Европейской солидарности» станет Ирина Геращенко, верная подруга одного из главных идеологов "русского мира" в Украине Вадима НовинскогоНа майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 1299 .
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перепечатывая пять лет-всю войну-по 16 часов в сутки сайты ДНР и РФ из читателей цензора пропагандист больше всех сделал для возвращения вора Коломойского во власть.
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чия она тока не подруга - пол ВР На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 2891 На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 2891
мда в раде шоферы масажисты и шлюхи На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 2891
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Нормальные люди поняли, что в данном случае, нужно делать наоборот!
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Труха .якого покривало *свинарчукове кодло * . давно вже *колорадить * ! На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 7767
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Ти зебіл? Його партію Коломойський підтримує. Як і Кернеса.
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Ну скажите хоть ему что БПП уже нет, мразота решила избавится от токсичного Пети в названии.
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Главное поменять название ( или кровати в борделе ) !
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Это ложь, надо писать так, с Зеленским объединился медведчук, бойко, рабинович, все возвращающиеся регыаналы и полная поддержка ***** и Раша СМИ...
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Ну це ти кремлівську методичку впарив,а реальнсть то якраз навпаки,так шо день у тебе не задался тролляко
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Та нее, эта кацапская хрень у тебя не прокатит, ты вот ответь это каким надо быть дебилом чтобы идти в президенты и не выучить украинский язык? Факты в мелочах, Зеленский марионетка коломойского, коломойский-гражданский конфликт в лугандоне, дефолт это хорошо для Украины, медведчук-рынок энергетики это плохо для Украины, референдум.... Ты это гавно будешь вате втирать...
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У нас нєт і нє біло гражданского канфлікта мордовец,у нас з вами війна,хоча і не оголошена
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А тут виникає неочікуване, в нас наприклад зараз в штабі Зеленскького повилізало купа регіоналів, може це тільки в нас така ситуація.
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Зірка медіа! Світоч!Корифей! Український Моісей!Він нас виведе на вірну дорогу
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Підтримаю будь яку партію в якій Порошенко. Назва пох..
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этой свинье (тичкину) всё равно, что жрать
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это он зря так думает,25% никуда не делись
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«Позор Украины!»: женщина жестко осадила Порошенко на Дне Киева buc.kim/d/51aj2Wc3k9UU
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"Позор Украины" тысячи людей на Дне Киева обнимались с Порошенко и благодарили его!!!
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тысячи это полторы калеки На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8317 На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8317
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Шо за страна без дураков, вернее жо........ лизов.
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Беня рулит.Дефолт на горизонте.Паханы всея Украины слетаются править тризну.Чернь тупо молчит.Ждет зрелищ от ВАЗелина.
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На предстоящих выборах в Раду буду симпатизировать "всем, кроме БПП", - Коломойский

Спасибо, сразу стало ясно за кого голосовать!
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Но выборы должны пройти идеально, поэтому ваши голоса не посчитают.
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Беня приде порядок наведе. Будет размазывать шоколад по асфальту.
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А что хоть награбили балабол, факты в студию...
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Ты шо ж , Г+Г не слушаешь . ? Самый чессный канал ,, самого чессного олигарха бизнесмена Украины . И мира ,даже . На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8817 .
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А что, новое лицо Рюкзаков уже конкурс прошел? Или клован про конкурсы уже забыл?
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А ты в курсах. что петя уже не петя и партия регионов уже не бпп ?
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..А шо Беня , видать Порох нехило прищемил тебе яйцы . До сих пор не успокоешься . На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8773 .
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похоже что с подачи Пети, Бене в США пообещали серьезные проблемы если не успокоиться, Беня решил не слушать, а вот выгребать будет Украина
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Как только ФБР закончит своё расследование , Бениному бизнесу хана . Его активы и счета арестуют по всему миру для него закроются все рынки ,, ну кроме кацапского может . Переть против интересов США , всё равно что идти на таран танка , на велосипеде . Да , достанется и Украине ,, к сожалению . Но что ж поделаешь , зебилы решили что так надо . На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8827 .
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Що - риги, що - бариги, одна хрєнь! Різниця тільки в тім, що ригонута наволоч не криючись є ворогом України, шкодить її інтересам відкрито, а бариги є верхом цинізму і підлості(прикриваючись патріотичним "кричалками" та вишиванками, грабують Український Народ). Завдяки цим виродкам, що не дали додушити ригонуту нечисть в 14-му році, замість тюрем дозволили їм зайти в зРаду, сьогодні відбувається реванш прокацапської швалі. Не захотів народ дослухатися до слів ЮВТ на Майдані в лютому 14-го року, коли вона закликала Майдану не розходитися, що до Перемоги ще далеко, ось сьогодні і отримали ганьбу на весь світ. Походу в Україні більшість - не народ, а тупе, неспроможне самостійно думати - стадо.
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Що ви з мафіозами граєтесь у демократію. Розженіть кошерний цирк, а бабушку видайте США, хай потім з американської тюрми судиться з Україною за порушення Конституції, як Рада з Зеленським.
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Спасибо Игорю Коломойскому и команде Днепра !
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Охренеть. Судя по доминирующим постам и лайкам - или подавляющее большинство присутствующих на Цензоре страдают острой формой амнезии (больше чем 2 недели назад - ни хрена не помнят) или баблища вваливает порох - не мерянно (что на него не очень похоже , но видать уж очень очкует)
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Яка там амнезія??? Мародер накрав мільярди баксів і тепер валить це бабло в російську ботоферму. 90% мародерських тролів не знають ЖОДНОГО українського слова!!!
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Ваня, а ти ще не в мінстеці? Відбір провалив? На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 7476 Профнепридатність. Бабло пролетіло повз... На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 4076
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Это Сулима . На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 3016 . Ему простительно . Он , это особо тяжёлый случай . На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 3253 .
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Яке БПП, Валеріч? Цей мародер з шоблою мають до парламентських вже місяць відсидіти!
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Надо отдать должное, фальсификация выборов в пользу Петручио не состоялась благодаря Авакову, честь ему и хвала за это. А видимые результаты от Зеленского возможны только после выборов в ВР и збрания нового кабинета министров. Правда люди недалёкие думают иначе.
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Мнение электората Бойко нас не интересует. Как там вышки Бойко?
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А как же - рюкзаки , Саакашвиля и т.д .? Или ему это уже сошло с рук . ? На майбутніх виборах до Ради симпатизуватиму "всім, окрім БПП", - Коломойський - Цензор.НЕТ 8497 .
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Беня розраховує, що всі інші партії підтримають рух України в обійми дефолту і кацапів. Ну що, лекторат, підтримаєте хазяїна вашого презЕдента? Зробите Україну "малоросской губернией рабсии"?
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У ВАС,в козлостане? Как только ху?лик отдаст приказ ,сразу и будут
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опять вылезло то ему дефолт подавай то кому оно симпатизирует как раз его мнение меньше всего волнует Сиди молча и симпатизируй
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Прихована реклама, хто проте Бені, голосуйте за БПП.
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____________Тарас Бульба___________.
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Язык оригинала, исторической повести НВ.Гоголя: Ясные паны! - плача произнес жид Янкель. - Таких панов еще никогда не видывано. Ей-Богу, никогда! Таких добрых, хороших и храбрых не было еще на свете !.. - Голос его замирал и дрожал от страха. - Как можно, чтобы мы думали про запорожцев ( украинцев) что-нибудь нехорошее! Те совсем не наши жиды, те (Вальцманы,Гройсманы...) что арендаторствуют (правят и воруют) на Украйне! Ей-богу, не наши! Та то совсем не жиды: то черт знает что. То такое, что только поплевать на него, да и бросить! Вот и они скажут то же. Не правда ли, ( Беня, Зеля, Гепа..) Шлема, Шмуль?..
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Прієзжай ко мнє на БАМ-- я тєбє на рєльсах дам! А Пєтє нє!
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***** авакова еще орденом не наградил за идеальные выборы?
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якось пох, кому буде сімпатізіровать вор і бандіт каламоський.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа предстоящих выборах в Раду буду симпатизировать "всем, кроме БПП", - Коломойский
 
 
 
 
 
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