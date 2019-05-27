 Петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Бундестаге.
Вечером в воскресенье количество проголосовавших за петицию превысило необходимый минимум в 50 тыс. голосов.
Петиция на сайте немецкого Бундестага была размещена 14 декабря 2018 года. Документ предлагает немецким депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов. Теперь петиция должна быть рассмотрена парламентом и, возможно, Бундестаг поставит на рассмотрение вопрос о признании геноцида украинского народа.
Сбор подписей продлится также 27 мая.
Петицию имеют право также поддерживать граждане других стран, в том числе и Украины.
Напомним, 3 октября 2018 года Сенат США единогласным решением признал Голодомор геноцидом украинского народа.
12 декабря обе палаты Конгресса США признали геноцидом украинского народа Голодомор 1932-1933 годов.
точнее они тупо считают бабло
а пока с роисей для них выгодней торговать ,чем враждовать
Just business ,ничего личного
тем более сама Украина от войны "устала",голосует за клоунов
чего Германии нести потери ?
Мені здається, що більш важливо, що б всі Українці це визнали.
Бо он мій дід, з Харьковщини. Комуніст був ще той. То він не втомлювався повторювати, що то все надумане. Сам же розповідав при цьому як із батьком коло Лозової по селах їздили і скрізь пусти хати були, ціли села вимерили були. Але при цьому казав - був невражай, була засуха, люди самі винуваті. Я йому казав - так було, але ж при цьому в них і те що вродило відібрали и про закон 3х колосків і про ніщевну політику. Але він упрямо доводив, що ні - це просто було природне лихо. І навіть моя мама в це більш вірить, ніж у геноцид...
Дуже їм пропаганда мізки промила і вбила це, як істину. ЩО нічого такого не було...
даже лучше (дешевле чем через Украину)
О чого б не признати? Німеччині то що с того? РФ як нащадок СРСР що якісь виплати понесе?
До того ж - ну це визнання скоріше радянського людожерського режиму.
завел пластинку про зубажиння,одиннарод и тд по методичке ?
ню ню....
Чомусь місяць тянули і не забазпечили достатньої інормаційної підтримки.
ждем привлечения петь и грось за Геноцид а именно снижение украинцев с 52 млн при УССР до 3щ щас
Світова прем'єра відбулася пару років тому. У цьому фільмі теж піднімається тема Голодомору і добре показана різниця в рабському російському менталітеті і вільному українському
Хоча основна сюжетна лінія -серійний маніяк, прототип Чикатило. Мої кінорецензії з акцентом на зовнішній схожості маніяка і діктататора запоребріка привернули увагу голландського бомонду
По мнению экспертов, 80% украинцев живут за чертой бедности, то есть имеют денежное обеспечение меньше норм, установленных ООН и международными стандартами.
Особенно много нищих среди пенсионеров.
Естественная убыль среди украинских пенсионеров составляет около 700 тысяч человек в год.
Ось як Дзеркало тижня Мостової:
https://dt.ua/POLITICS/v-********-25-naselennya-za-mezheyu-bidnosti-svitoviy-bank-283300_.html
У 1926 населення України - 28,9 млн., в 1937 - 28,3 млн...
В Київській області населення скоротилося з 5,8 до 5 млн, в Харківській - з 5,7 до 5, у Вінницькій - з 4,3 до 3,9.
Позитивний приріст лише в Донецькій обл, але ж там індустріалізація...
Один из важнейших вопросов - размер выезда из Украины в период между переписями, чем больше было вывезено и сами уехали, тем меньше размер жертв голода. Число насильно вывезенных вроде как более менее можно найти по данным НКВД. а вот сколько сами уехали, так тут начинаются гадания, мучения и предположения, так французы с Пирожковым насчитали всего 2,6 млн. сверхсмертности от голода, но при этом волевым решением приняли равной 0 официальную цифру Укрстата 1,3 млн. добровольно выехавших из Украины с 1926 по 1936, а то вообще получилась бы сверхсмертность ниже общесоюзной.