EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины, Общество
  1593  43
Все про:Голодомор (874) Бундестаг (93) петиция (131)

 Петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов

Онлайн-петицию, размещенную на сайте парламента Германии, о признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, подписало более 50 тыс. человек

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Бундестаге.

Вечером в воскресенье количество проголосовавших за петицию превысило необходимый минимум в 50 тыс. голосов.

Петиция на сайте немецкого Бундестага была размещена 14 декабря 2018 года. Документ предлагает немецким депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов. Теперь петиция должна быть рассмотрена парламентом и, возможно, Бундестаг поставит на рассмотрение вопрос о признании геноцида украинского народа.

Сбор подписей продлится также 27 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы до 27 мая могут проголосовать за зарегистрированную на сайте Бундестага петицию о признании Голодомора геноцидом, - Арьев

Петицию имеют право также поддерживать граждане других стран, в том числе и Украины.

Напомним, 3 октября 2018 года Сенат США единогласным решением признал Голодомор геноцидом украинского народа.

12 декабря обе палаты Конгресса США признали геноцидом украинского народа Голодомор 1932-1933 годов.

Источник: https://censor.net.ua/n3128974
 
   
 Топ комментарии
 
Такий голодомор, що червону рибу по акції (450 гр/кг) в перший ж день ромітають в маркеті Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 9598
 показать весь комментарий
 
В останній момент встигли..
Чомусь місяць тянули і не забазпечили достатньої інормаційної підтримки.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не признает этого Германия - они союзники расии.
 показать весь комментарий
 
 
Есть такие опасения, но не будем торопить события,. Время покажет.
 показать весь комментарий
 
 
а это и так понятно
точнее они тупо считают бабло
а пока с роисей для них выгодней торговать ,чем враждовать
Just business ,ничего личного
тем более сама Украина от войны "устала",голосует за клоунов
чего Германии нести потери ?
 показать весь комментарий
 
 
А навіть якщо визнають - що з того?
Мені здається, що більш важливо, що б всі Українці це визнали.
Бо он мій дід, з Харьковщини. Комуніст був ще той. То він не втомлювався повторювати, що то все надумане. Сам же розповідав при цьому як із батьком коло Лозової по селах їздили і скрізь пусти хати були, ціли села вимерили були. Але при цьому казав - був невражай, була засуха, люди самі винуваті. Я йому казав - так було, але ж при цьому в них і те що вродило відібрали и про закон 3х колосків і про ніщевну політику. Але він упрямо доводив, що ні - це просто було природне лихо. І навіть моя мама в це більш вірить, ніж у геноцид...
Дуже їм пропаганда мізки промила і вбила це, як істину. ЩО нічого такого не було...
 показать весь комментарий
 
 
ты поясни чем газ от хйла чз Северный поток хуже чем той же газ продутый чз Украину
 показать весь комментарий
 
для Германии ничем
даже лучше (дешевле чем через Украину)
 показать весь комментарий
 
я, як і багато знайомих Украиїнців теж петицію підписали.
О чого б не признати? Німеччині то що с того? РФ як нащадок СРСР що якісь виплати понесе?
До того ж - ну це визнання скоріше радянського людожерського режиму.
 показать весь комментарий
 
Колбасники, это не наше теперешнее быдло у власти, которым смешно от пожеланий народа и они плюют в глаза своему избирателю. Там авторитет и репутация политика или партии, дороже денег, ибо утеря оного, превращает любого в политический труп. Вероятность очень высокая. Ибо, долги гнидлера перед Украиной никто не отменял. Её положили в руины дважды. Ну а к краснопузым кацапидусам у нас счёт особый и их мнение нам не интересно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а не планируется ли петиция о голодоморе в Украине в 2014-2019 годах в период правления парашенки...
 показать весь комментарий
 
 
Такий голодомор, що червону рибу по акції (450 гр/кг) в перший ж день ромітають в маркеті Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 9598
 показать весь комментарий
 
 
А в засраше її на шару роздають, прямо зі сміттєвих баків за супермаркетами...
 показать весь комментарий
 
 
А разве это не голодомор - такие цены на красную рыбу, ее ж не один бомж купить не сможет Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 6637
 показать весь комментарий
 
 
при Царе пирожки с семгой был перекус извозчиков
 показать весь комментарий
 
Зараз таксисти теж на сьомгу можуть заробити, вони в Києві по 15-20 тис. зарплати мають))
 показать весь комментарий
 
на смену вышел ?
завел пластинку про зубажиння,одиннарод и тд по методичке ?
ню ню....
 показать весь комментарий
 
 
Я понимая что уже не поможет, но все же попытайся куда-то пристроить. А вдруг?
Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 1100
 показать весь комментарий
 
 
если бы ты зналио что было сказано ющенко (когда тот был президентом) во время его встречи с президентом Израилля и обсуждения вопроса о признании Голодомора в Украине, то, я думаю, что ты даже нарисованный мозг попытаешься воткнуть себе в пустую черепушку... задрот стоеросовый...
 показать весь комментарий
 
В останній момент встигли..
Чомусь місяць тянули і не забазпечили достатньої інормаційної підтримки.
 показать весь комментарий
 
 
А что по-поводу голодомора думает новопредставленный президент зе??? Петиція про визнання геноцидом Голодомору в Україні на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів - Цензор.НЕТ 6124
 показать весь комментарий
 
 
Думать...это не то что может делать чувак с ксивой презЕдента.... для того что бы думать там есть разумков с багданой....
 показать весь комментарий
 
 
дурак ты
ждем привлечения петь и грось за Геноцид а именно снижение украинцев с 52 млн при УССР до 3щ щас
 показать весь комментарий
 
Ну і що з того, що це взагалі дає?!? НОРДСТРИМ 2 ПЕРЕСТАНУТЬ БУДУВАТИ ЧИ ЩО???
 показать весь комментарий
 
В Україні був в прокаті фільм Child 44?

Світова прем'єра відбулася пару років тому. У цьому фільмі теж піднімається тема Голодомору і добре показана різниця в рабському російському менталітеті і вільному українському

Хоча основна сюжетна лінія -серійний маніяк, прототип Чикатило. Мої кінорецензії з акцентом на зовнішній схожості маніяка і діктататора запоребріка привернули увагу голландського бомонду
 показать весь комментарий
 
нолик потерял - 7 миллионов год, а в последние года доходило до семнадцати.
 показать весь комментарий
 
 
25%... Використовуйте перевірені джерела інформації!

Ось як Дзеркало тижня Мостової:

https://dt.ua/POLITICS/v-********-25-naselennya-za-mezheyu-bidnosti-svitoviy-bank-283300_.html
 показать весь комментарий
 
 
А если написать петицию о том, что Порошенко некрофил и и ее подпишет нужное число человек, то он станет некрофилом решением бундестага. Характерной особенностью патриотов, рассуждающих о геноциде, есть то, что они никогда не пытаются разбираться в подсчете жертв голода, а если бы попробовали, то могли бы заметить, что за 12 лет между переписями 1926 и 1939 сверхсмертность по отношению к нормальному уровню по СССР на 1927 год, в Украине по сравнению с таковой в целом по СССР была незначительно выше по крайней мере среди тех, кто на 1932 год был старше дошкольного возраста, это довольно легко вычислить самому, даже приняв поправки к данным переписей и оценку внешней миграции из последних трудов сотрудников нашего института демографии.
 показать весь комментарий
 
А чому ви за основу берете перепис 1939, а не 1937?

У 1926 населення України - 28,9 млн., в 1937 - 28,3 млн...

В Київській області населення скоротилося з 5,8 до 5 млн, в Харківській - з 5,7 до 5, у Вінницькій - з 4,3 до 3,9.
Позитивний приріст лише в Донецькій обл, але ж там індустріалізація...
 показать весь комментарий
 
Потому что его не берут в основу и наши демографы, и французские, работавшие при Юще в нашем институте демографии. Перепись 1937 очевидно дефективна, хоть наши т.н. "ученые" ее славят, потому что она дает бОльшие цифры убыли населения, чем перепись 1939, но нужно учитывать, что после 1937 ни в СССР, ни в странах СНГ больше не пробовали проводить однодневные переписи. Сталин не всегда мочил за мнимые упущения в работе, зачастую и за истинные.Население Украины в 1926 29 018 тыс., согласно результатам переписи на сайте Демоскоп, наши умники его несколько увеличивают с учетом недоучета, якобы имевшего место для возрастов до 4 лет.
Один из важнейших вопросов - размер выезда из Украины в период между переписями, чем больше было вывезено и сами уехали, тем меньше размер жертв голода. Число насильно вывезенных вроде как более менее можно найти по данным НКВД. а вот сколько сами уехали, так тут начинаются гадания, мучения и предположения, так французы с Пирожковым насчитали всего 2,6 млн. сверхсмертности от голода, но при этом волевым решением приняли равной 0 официальную цифру Укрстата 1,3 млн. добровольно выехавших из Украины с 1926 по 1936, а то вообще получилась бы сверхсмертность ниже общесоюзной.
 показать весь комментарий
 
1926 - в ссср нарахували 31,4 млн. українців (це з Кубанню, Курськом і тд), а за переписом 1937 - 26,4 млн...
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы всегда очень легко записывались русскими, если считать по нацсоставу, зарегистрированному в переписях, то украинцев там мочили постоянно в невероятном числе, зато в вольной Украине наоборот, за 10 лет незалежности пропало 4 млн. русских, хотя это чисто за счет того, что писавшиеся русскими в 1991 массово стали записываться украинцами в 2001. Что касается Кубани (в рамках Северо Кавказского края), то там меж переписями 1897 и 1926 % украинцев резко подскочил, а к 1939 в разы упал, т.к. в ходе украинизации стало выгодно писаться украинцем, а после ее прекращения - наоборот.
 показать весь комментарий
 
Это хорошо...значит я не зря подписал эту петицию...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПетиция о признании геноцидом Голодомора в Украине на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов
 
 
 
 
 
 вверх