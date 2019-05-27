 Петиция о признании геноцидом Голодомора в Украине на сайте Бундестага набрала необходимое количество голосов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в Бундестаге.

Вечером в воскресенье количество проголосовавших за петицию превысило необходимый минимум в 50 тыс. голосов.

Петиция на сайте немецкого Бундестага была размещена 14 декабря 2018 года. Документ предлагает немецким депутатам признать геноцидом Голодомор 1932-1933 годов. Теперь петиция должна быть рассмотрена парламентом и, возможно, Бундестаг поставит на рассмотрение вопрос о признании геноцида украинского народа.

Сбор подписей продлится также 27 мая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы до 27 мая могут проголосовать за зарегистрированную на сайте Бундестага петицию о признании Голодомора геноцидом, - Арьев

Петицию имеют право также поддерживать граждане других стран, в том числе и Украины.

Напомним, 3 октября 2018 года Сенат США единогласным решением признал Голодомор геноцидом украинского народа.

12 декабря обе палаты Конгресса США признали геноцидом украинского народа Голодомор 1932-1933 годов.