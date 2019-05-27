 Если объединить усилия Зеленского, Рады и Кабмина, то до выборов еще можно сделать ряд важных шагов, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил 26 мая в интервью ICTV.
"Я никогда в жизни не боялся ответственности, никогда не буду ее перекладывать ни на кого. Я считаю, что избрание нового президента – это новые возможности", - сказал Гройсман.
По его словам, есть много государственных вопросов, которые могут сделать Украину сильнее.
"Если объединить усилия избранного президента, парламента, правительства, которое работает до очередных парламентских выборов, то мы могли бы сделать ряд важных шагов", - отметил премьер.
Среди важных направлений для совместной работы он отметил новую избирательную систему, а также ряд экономических законов, которые находятся в парламенте и правительство их поддерживает: "Эти законы дадут более быстрый экономический рост, новые рабочие места".
Третьим напревлением совместной работы Гройсман назвал пакет законов для сближения с ЕС в рамках подписанного соглашения об ассоциации: "Если мы быстро примем тот пакет законов, который полностью соответствует сближению с Евросоюзом, это тоже откроет нам новые возможности".
"Если президент считает, что с этим правительством он не может работать, то для меня это означает только одно. Что та повестка дня, которая важна для страны, не будет реализована", - резюмировал премьер.
Украинские олигархи на президентских выборах поддерживали Владимира Зеленского. Об этом олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью УП.
"В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…", - сказал он . По словам Коломойского, Ринат Ахметов спрогнозировал победу Зеленского в 2016 году. Очень многие, Фирташ, например, свою позицию публично не выражал", - сказал Коломойский.
Виктор Пинчук, по его словам, также не выражал своей позиции, но Коломойский "точно знает", что Пинчук хотел победы именно Зеленского.
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Хех-х ... Павлины , говорите ,, ну ну . !! .
Таке враження шо Блок Петра Путіна і їх посіпаки вже переселився до психлікарні. Щоб подальшому уникнути відповідальності за скоєні злочини
Як і п'ять років тому суспільству прийдеться все починати з нуля. Новому президентові кредит довіри вже надано. Черга за парламентом.
Ну а тим, в кого когнітивний дисонанс в макитрах, таким можна тільки поспівчувати, бо ці люди собі ж гірше роблять, фантазуючи і вірячи у свої ж фантазії, в яких деструктив і озлоблення.
-спрашиваю,ты понимаеш что 40% електроенергии которые от ахметова-порошенка подымают цену а 50% энергоатома должны перекрывать...но теперь энергоатом подымит в два а то и три раза цену до ахметовской и будет народу уже ротердам 5 плюс ?
-(журналист)а гройсман что?
=мычит!!!....а на следующий день подал заявлие про отставку....
Вот интересно , когда мудачук был в оппозиции к прошлой владе вместе с Лулой , Онотоллэ , Бобойко-викуло-мурляевыми , швабодовцами и разной другой хренью , он тоже считался прислужником ******* ?
Тебе бы сценарии писать , к блокбастерам ,о теории заговора . ! .
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розглядає різні варіанти продовження своєї політичної кар'єри. Серед них є й можливість співпраці з Петром Порошенком.
"Те, що сьогодні в мене є діалог з Петром Олексійовичем, це теж я не приховую. Ми спілкуємося, обговорюємо якісь можливі сценарії, які будуть у майбутньому", - зізнався глава Кабміну.
Следовательно это новая ЗЕкоманда... разумков с богданой и сотоварищи....
Семок купи...народ...
Что в принципе не удивительно...каков поп, таков и приход....
Витя Межигорский , Пшонка и Захарченка пока молчат .
Что до "новых людей"...то вот они...очень "новые"...отобранные по обещанному конкурсу....а не друзья и кумовья как было у клятого Поршенка....
Но взять и уйти ему не позволяет Закон....в течении десяти дней его заявление должно быть рассмотрено Радой....
Учите матсчать...народ с семками в кармане.....
Я смеюсь с вас зебеней.... это вам обещали изменения а не мне.... это вас в очередной раз наи...а не меня....
Это вам в втирали в мозг по каналу Г+Г...что 28 лет президенты назначали на должности своих друзей и кумавьев...и что чувак с ксивой презЕдента все изменит и не будет так делать...а не мне...
Так что увы и аж....
https://polygraf.net/2210-znakomtes-jeto-samyj-bogatyj-pensioner-ukrainy-grojsman-boris-isaakovich-pensija-3044-grn-pozvolila-
Ведь Вы же подкопили золотишка, чтобы подешевке ассеты скупать после дефолта?
Разве Вам мало с лахты платят?
1.СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
2.ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ
3.НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
НО НЕ ХОТИТЕ.