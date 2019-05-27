 Если объединить усилия Зеленского, Рады и Кабмина, то до выборов еще можно сделать ряд важных шагов, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил 26 мая в интервью ICTV.

"Я никогда в жизни не боялся ответственности, никогда не буду ее перекладывать ни на кого. Я считаю, что избрание нового президента – это новые возможности", - сказал Гройсман.

По его словам, есть много государственных вопросов, которые могут сделать Украину сильнее.

"Если объединить усилия избранного президента, парламента, правительства, которое работает до очередных парламентских выборов, то мы могли бы сделать ряд важных шагов", - отметил премьер.

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Среди важных направлений для совместной работы он отметил новую избирательную систему, а также ряд экономических законов, которые находятся в парламенте и правительство их поддерживает: "Эти законы дадут более быстрый экономический рост, новые рабочие места".

Третьим напревлением совместной работы Гройсман назвал пакет законов для сближения с ЕС в рамках подписанного соглашения об ассоциации: "Если мы быстро примем тот пакет законов, который полностью соответствует сближению с Евросоюзом, это тоже откроет нам новые возможности".

"Если президент считает, что с этим правительством он не может работать, то для меня это означает только одно. Что та повестка дня, которая важна для страны, не будет реализована", - резюмировал премьер.