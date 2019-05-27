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Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Если объединить усилия Зеленского, Рады и Кабмина, то до выборов еще можно сделать ряд важных шагов, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что до момента проведения выборов можно решить ряд важных политических вопросов, если правительство, парламент и президент Владимир Зеленский объединят усилия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил 26 мая в интервью ICTV.

"Я никогда в жизни не боялся ответственности, никогда не буду ее перекладывать ни на кого. Я считаю, что избрание нового президента – это новые возможности", - сказал Гройсман.

По его словам, есть много государственных вопросов, которые могут сделать Украину сильнее.

"Если объединить усилия избранного президента, парламента, правительства, которое работает до очередных парламентских выборов, то мы могли бы сделать ряд важных шагов", - отметил премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После отставки правительство будет работать в антикризисном режиме, - Гройсман

Среди важных направлений для совместной работы он отметил новую избирательную систему, а также ряд экономических законов, которые находятся в парламенте и правительство их поддерживает: "Эти законы дадут более быстрый экономический рост, новые рабочие места".

Третьим напревлением совместной работы Гройсман назвал пакет законов для сближения с ЕС в рамках подписанного соглашения об ассоциации: "Если мы быстро примем тот пакет законов, который полностью соответствует сближению с Евросоюзом, это тоже откроет нам новые возможности".

"Если президент считает, что с этим правительством он не может работать, то для меня это означает только одно. Что та повестка дня, которая важна для страны, не будет реализована", - резюмировал премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3128973
 
   
 Топ комментарии
 
"Зусилля" Ради вже побачили!
Щось корисне можна зробити для України лише кишнувши підбарижників.
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это как вы "объединили" в прошлый раз? когда вы на согласительной встрече пообещали проголосовать за отмену мажоритарки а потом просто не поставили на голосование? вон барыжная падаль, пусть четвертаки верят в вашу тупую брехню. они идиоты.
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Запонмите мои слова - пока не посадят Порошенко, никакой созидаетльной работы в Раде и Кабмине не будет. Одана надега на Портнова.
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Порошенко надо посадить в кресло Президента. Необходимы внеочередные выборы Президента!
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в Качановке он будет лучше смотерться за станком для пошива тапочек для мусоров.
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Тормоз... Качановка - женская колония... Ты уже, в азарте, откровенный бред несёшь... (Я уже не говорю о твоих "розовых мечтах" о "посадке" Порошенко...). Если уж он не смог Ефремова посадить, то "ЗеБеня" его - тем более...).
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Ото тіки кацапи й пишуть таке про качановку. Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1429
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Не вже важко зрозуміти! Всім людям у чій країі до тошноти набридли жидівски морди гойсманів, юльок, та комуняк ганчукоподібних.
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А ті, кого ви привели до влади й їх персональний КРИМІНАЛЬНИЙ олігарх, хто за національністю? Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 6267
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Порошенко, Яценюк и Гройсман - наиболее вероятные победители внеочередных выборов в Президенты Украины.
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Ой, как все запущено, главное не волнуйся.
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Олигархи на выборах поддерживали Зеленского - Коломойский. .

Украинские олигархи на президентских выборах поддерживали Владимира Зеленского. Об этом олигарх Игорь Коломойский заявил в интервью УП.
"В душе все - Зеленского. А публично тоже многие Зеленского, но уже в зависимости…", - сказал он . По словам Коломойского, Ринат Ахметов спрогнозировал победу Зеленского в 2016 году. Очень многие, Фирташ, например, свою позицию публично не выражал", - сказал Коломойский.
Виктор Пинчук, по его словам, также не выражал своей позиции, но Коломойский "точно знает", что Пинчук хотел победы именно Зеленского.
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Хех-х ... Павлины , говорите ,, ну ну . !! Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5367 .
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Та віддайте ви вже всю відповідальність зе та його любим друзям свинарчукамЗе. Хай думають де гроші брати, а не шоу влаштовувати. "Чту память о нашем золотовалютном резерве"
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О! Так свинарчуки оказываецца уже Клована?! Интересно посмотреть какие бурлящие процессы проходят в порохоботских бошках
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скоро окажется что свиньей обосранной ********* все это время тайно управлял ЗЕ)))))) после этого порохосрань называет нас идиотами))))
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Бізнеспартнери Пороха, його свинарчуки, а бізнеспартнери Зе??? Ви не знаєте кого зе призначив на керівні посади... Своїх власних СВИНАРЧУКІВ !!! Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2088 То що ж в ваших бошках?
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Так свинарчуки таки это плохо, порохобот?
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Та вас, зебілів, як з"ясувалось, це влаштовує. Тоді чому ж ви, як свині верещали?
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О! Уже и свыни?! Может ты договоришься и до клятых порохоботив, ПО-цер?
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Що, убоге, аргументів немає, перейшло на образи? Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 920
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Что ты считаешь образой, впечатлительный порохобот? Может слово зебилы?
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Не бл..ть , у клована одни честные и неподкупные . ! . Это просто кошмар , то что творится в ваших головах . ,
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То что там когда-то возможно будет у Клована даёт тебе право, стецьгав, биться в падучей, увидев святую фамилию эпохи развитого свинарчукизма, прилепленной соевым коллегой к Зеленскому?
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." .. кто , на ком , стоял .. Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1640 ? " ( с ) .. из кф - Собачье сердце .
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Они уже нашли: золотовалютный резерв. Для этого наверно и перевыборы не дотерпели 2 месяца
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5 лет они не работали а токо набивали карманы!! а тут перед смертью надышаться не могут!!
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гнойсман решил сменить шоколадный лагерь на ЗЕ.
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Ошибаетесь, голубчик. Он подал в отставку потому что не хотел работать с Зе.
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Ошибаетесь голубчик ОЛЕ.... . Потому, что выборы на носу, вот и не захотел. УТИКАЕ В РАДУ.
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у соєвих з мордорівськими схоже зовсім дах зірвало.
Таке враження шо Блок Петра Путіна і їх посіпаки вже переселився до психлікарні. Щоб подальшому уникнути відповідальності за скоєні злочини
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Вони посиленно роблять вигляд "політиків". Щоб не потрапити у в'язницю. У номенклатурно-кримінальних особ, які намагались узурпувати владу в Україні, тепер нова афера - "БЄС" (типа, "блок європейської солідарності")...... Тільки чорт він і є чорт, з свинячим рилом порошенки і козлячими рогами ************ кума медведчука...
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Нема ні довіри ні поваги до Гройсмана. То нащо він українцям здався, разом з цим кабміном? Рада? Рада не може нічого, бо давним давно нелегітимна, з того часу, як розвалилась коаліція.
Як і п'ять років тому суспільству прийдеться все починати з нуля. Новому президентові кредит довіри вже надано. Черга за парламентом.

Ну а тим, в кого когнітивний дисонанс в макитрах, таким можна тільки поспівчувати, бо ці люди собі ж гірше роблять, фантазуючи і вірячи у свої ж фантазії, в яких деструктив і озлоблення.
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мы видели объединение в раде - подсвинки *********** пообещали отменить мажоритарку0 и не вынесли даже на голосование. Свиньям ***** обосранного веры нет. Пошли вон. Пусть кретиный четвертаки важе гавно жрут. Они уже пятый год им давятся.
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Таки Да! Будет Сутяжничество продолжаться по Коломойскому,а в США всё проще,там присуждают фантастические штрафы тупым кретинам желающим своей стране Дефолта.
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Гнать НАХ эту необразованную вороватую морду!!
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коломийський в інтервю розказував що він питав у гнойсмана чи він понімає що він натворив з тим запуском з 1 липня ринка електроенергії..
-спрашиваю,ты понимаеш что 40% електроенергии которые от ахметова-порошенка подымают цену а 50% энергоатома должны перекрывать...но теперь энергоатом подымит в два а то и три раза цену до ахметовской и будет народу уже ротердам 5 плюс ?
-(журналист)а гройсман что?
=мычит!!!....а на следующий день подал заявлие про отставку....
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Як радує око,що всі прислужники путіна тепер як на ладоні.Маладець мертветчук ,що провів чітку межу і визначив,хто проти Зеленського,тепер з ним в оппозиції. Вже до лампочки вишиванки,різні гасла про ЕС та НАТО,за цим не сховатися. Сама доля зіграла злий жарт з різного роду кремлівськими холуями,які так довго і вдало маскувались,а тепер ця доля не залишила їм іншого варіанту,як оголитись і публічно визнати,ми теж в оппозиції до Зеленського разом з українофобом,кумом путіна і апріорі являємся прислужниками кремля ,а також автоматично вся ботоферма чекушок переходить в статус братів менших, ольгінців та лахтинців,з чим їх і привітаємо
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Выпей холодной водички , может тебя и попустит Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7096 .

Вот интересно , когда мудачук был в оппозиции к прошлой владе вместе с Лулой , Онотоллэ , Бобойко-викуло-мурляевыми , швабодовцами и разной другой хренью , он тоже считался прислужником ******* ?

Тебе бы сценарии писать , к блокбастерам ,о теории заговора . ! Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5018 .
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В такій оппозиції,що аж кабінет окремий був на банковій,та зелений коридор прямим рейсом на москву,тобі б казочки діткам розповідати,а не лізти в аналітеги
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Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 537 ..И ты наверное сам лично бачыв той кобиньет . ? Или как всегда , журнолизды тебе лапши навешали ? Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 537 .
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Шакали і мародери збираються в зграю
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман розглядає різні варіанти продовження своєї політичної кар'єри. Серед них є й можливість співпраці з Петром Порошенком.
"Те, що сьогодні в мене є діалог з Петром Олексійовичем, це теж я не приховую. Ми спілкуємося, обговорюємо якісь можливі сценарії, які будуть у майбутньому", - зізнався глава Кабміну.
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Разумков...и багдана с сотоварищаМи..?? Дорвались??
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Не, педросвиньи никак не могут оторваться от корыта!
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Ну как это не могут..?? Порошенко уже не Президент....Гройсман уже написал заяву об отставке....
Следовательно это новая ЗЕкоманда... разумков с богданой и сотоварищи.... Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2153
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Сам знаешь, что по всей вертикали и по всем ветвям власти пока люди Пети. А грося, как истинный еврей, прощается, но не уходит.
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Грося написал заяву...а бросить все и уйти ему не позволят Закон.... это не кино по каналу Г+Г.....без решения Рады Грося не может уйти....
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Но вот риторика у него такая, что "а может таки договоримся и останусь"
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Это радует....что хоть один в курсе.... хотя если в курсе...то тогда должен понимать...что у того корыта уже совсем другие товаришЧи....
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сколько за эту неделю эта винницкая падаль приняла постановлений в пользу Ахметки?
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чем дальше в лес, тем толще гросманы.порошенки, ревы, ……… (С)
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А этот чувак как...? Чем дальше в лес тем становится худее..?? Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2671
Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2629
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ПНХ со свынямы объеденяйся, как вы 5 лет обьеденялись....
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Один мой знакомый говорил очень правильную и очень не красивую фразу "не сдерживайте себя"
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Умственный инвалид политического труда...
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Предложил договорняк Зеленскому. Уверен, что Владимир просто не ответит на это предложение.
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Та да...чуваку с ксивой презЕдента очень трудно сформулировать свои мысли самостоятельно...если разумков с богданой не помогут...то точно не ответит.... Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8862
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а ту мысль предельно простая - пошел вон вонючий мародер))))
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Потужна мысль... Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 1216 Это твоя...или чувака с ксивой презЕдента мысль...??
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это мысль народа который твою вонючую обдрыстанную свинью падаль послал на президентских выбора и пошлет на парламентских тоже. Идите гной сасите у мертвечука и ахметова - ваших лучших друзей))))
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Это мысль того народа.. для которого друзья беня...портнов...киля азиров...и прочие рыгоаналы..???

Семок купи...народ...
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нет ылытираная гнойная падаль это мысль от народа который вас свиньей выгнал после ваших "потужных рехворм" в пользу Ахметова. И семки сначала перестаньте продавать за бесценок на запад, ыкономисты обдрыстанные. За 5 лет сделали страну самой бедной в регионе. Интеллектуалы вонючие.
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народ вас послал на куй)))) ылытарные мухи из ылытарного соеваого говна. За 5 лет сделали из страны самую бедну в регионе. Ахтметовские подстилки и вонючие обдрыстанные свиньи. и семки сначала перестаньте гнать на запад - вонючая падаль, которая только и умеет что селян обдирать и продавать за бугор за копейки. ))))0 ыкономисты сраные.
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Какой слог...почти как у чувака с ксивой презЕдента.....

Что в принципе не удивительно...каков поп, таков и приход....
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Кстати , Микила Янович вчерась уже заявили что возвратятся в Украину сразу же , как только сменится руководство генпрокуратуры . .

Витя Межигорский , Пшонка и Захарченка пока молчат .
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Он ему еще в инаугурационном спиче все популярно объяснил
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Да, вовчик не ответит - ему в Лигу смеха пора.
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как же не хочется винницким свиньям отползать от корыта. Кстати слышали о "новых людях" в списках свиньи ********** - это в основном люди парубия из НФ))))
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Ну как это не хочется?? Уже даже заява об отставке написана....

Что до "новых людей"...то вот они...очень "новые"...отобранные по обещанному конкурсу....а не друзья и кумовья как было у клятого Поршенка.... Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5738
Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4052
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интересная отставка)))) я ухожу в отставку, но буду управлять в кризисном режиме....
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Заявление об отставке подано...это его решение...он не держится за портфель...
Но взять и уйти ему не позволяет Закон....в течении десяти дней его заявление должно быть рассмотрено Радой....
Учите матсчать...народ с семками в кармане..... Якщо об'єднати зусилля Зеленського, Ради та Кабміну, то до виборів ще можна зробити низку важливих кроків, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5589
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Не соглашайтесь, "дефолт - это хорошо", Беня "зуб дает", он знает.
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Администрация президента - єто команда президента без полномочий и прав по закону. То что президентьі нарушали закон и звонок из АП бьіл равносилен приказу - на совести Порошенка и его поаередникив. Кого он туда назначит вас вообще волновать не должно
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Да мне абсолютно пох...каких идиотов и воров он туда назначил...
Я смеюсь с вас зебеней.... это вам обещали изменения а не мне.... это вас в очередной раз наи...а не меня....
Это вам в втирали в мозг по каналу Г+Г...что 28 лет президенты назначали на должности своих друзей и кумавьев...и что чувак с ксивой презЕдента все изменит и не будет так делать...а не мне...
Так что увы и аж....
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Они не боялись ответственносити когда принимали ротердам + ,тарифы,и прчие схемы.А сейчас заговоили о своей ответственности и обещаниях Это значит что за 28 лет в наш коллективный разум( такая себе виртуальная субстанция) начали проникать проблески смыслов об ответственности наших небожителей.А по сути жрецов и шаманов и прочих паразитов вешающих нам спагеи на уши ( свою религию ) Громады должны сами научиться выбирать себе правила жизни а не пастухов.
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А чего пять лет не об'единяли? Зеленского ждали?
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самый богатый пенсионер Украины! Гройсман Борис Исаакович! Пенсия 3044 грн, позволила ему накопить целое состояние!:
https://polygraf.net/2210-znakomtes-jeto-samyj-bogatyj-pensioner-ukrainy-grojsman-boris-isaakovich-pensija-3044-grn-pozvolila-
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Скоро вам будет обещанный Беней дефолт, вот и Вы разбогатеете.
Ведь Вы же подкопили золотишка, чтобы подешевке ассеты скупать после дефолта?
Разве Вам мало с лахты платят?
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стоимость газа в Европе на сей день -160 баксов...об----зена,,,,тели украинского народа....
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Соглашайтсь на предложения Гройсмана, Владимир Александрович, Вам за это "скидка выйдет", год-за-два пойдет!
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что еще грося не украл для себя или для Ахметова?
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ДА, ГРОСЯ, ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ВСЁ ПРАВИЛЬНО:
1.СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
2.ЗАКОН ОБ ИМПИЧМЕНТЕ
3.НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
НО НЕ ХОТИТЕ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли объединить усилия Зеленского, Рады и Кабмина, то до выборов еще можно сделать ряд важных шагов, - Гройсман
 
 
 
 
 
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