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 Враг за сутки трижды обстрелял позиции ОС в районе Гнутово, Красногоровки и Чермалыка, потерь нет, - штаб

26 мая вооруженные формирования Российской Федерации трижды нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил:

- возле села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи города Красногоровка - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе села Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 26 мая один оккупант был ранен.

С начала текущих суток враг из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял позиции украинских сил вблизи населенного пункта Зайцево в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

"Потерь среди украинских военнослужащих нет.  На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сказано в сообщении.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Источник: https://censor.net.ua/n3128972
 
 
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А что, "надо просто перестать стрелять" (с) 3**** не работает??
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Более 300 снарядов и мин уложили вооруженные формирования Украины по
девяти населенным пунктам ДНР. Из общего числа выпущенных по республике
боеприпасов 100 артиллерийских снарядов калибром 122 мм пришлись по
южным селам ДНР Сосновское и Набережное, где обстрелами повреждены линии
электропередач и по крайней мере два жилых дома.
Важно отметить,
что такой массированный артиллерийский обстрел случился впервые с
начала 2019 года. Кроме того, на Донецком и Мариупольском направлениях
ВСУ били из 120-мм и 82-мм минометов, активно задействовались пушки
боевых машин пехоты, различные гранатометы, снайперское оружие и
пулеметы. Под Горловкой обстрелы велись с применением ручных
противотанковых и автоматических станковых гранатометов и 82-мм
минометов.
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Хех! Нарешті насипали сепарні, а то перемиріє, перемиріє...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг за сутки трижды обстрелял позиции ОС в районе Гнутово, Красногоровки и Чермалыка, потерь нет, - штаб
 
 
 
 
 
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