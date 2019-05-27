 Враг за сутки трижды обстрелял позиции ОС в районе Гнутово, Красногоровки и Чермалыка, потерь нет, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, все случаи нарушений противником режима тишины зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток". Здесь враг обстрелял позиции Объединенных сил:

- возле села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи города Красногоровка - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- в районе села Чермалык - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 26 мая один оккупант был ранен.

С начала текущих суток враг из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял позиции украинских сил вблизи населенного пункта Зайцево в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

"Потерь среди украинских военнослужащих нет. На обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - сказано в сообщении.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.