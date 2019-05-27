EN|RU|UK
Темы дня: Инаугурация Зеленского Парламентские выборы-2019 Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 За рубежом
  2552  12
Все про:выборы (22413) Европарламент (1392)

 В Европарламенте объявили результаты выборов

В пресс-центре Европарламента объявили окончательные результаты Европейских выборов после закрытия всех избирательных участков в странах Евросоюза.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает  "Укринформ".

На основе результатов выборов голоса распределились следующим образом (количество депутатских мест):

  • EPP – 178 (Европейская народная партия)
  • S&D – 152 (Прогрессивный Альянс Социалистов и Демократов)
  • ALDE&R – 108 (Альянс либералов и демократов для Европы)
  • Greens/EFA – 67 (Группа Зеленых/Европейский свободный Альянс)
  • ECR – 61 (Группа европейских консерваторов и реформистов)
  • GUE/NGL – 39 (Конфедеративная группа Европейских объединенных левых – Нордических зеленых левых)
  • EFDD – 53 (Европа свободы и прямой демократии)
  • ENF – 55 (Группа Европы наций и свободы)
  • NI – 7 (депутаты, не присоединившиеся к другим политсилам)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарская партия "Возрождение" использовала в рекламе кадры расстрела парламента из "Слуги народа", ЦИК обязал удалить ролик

Еще 31 депутат не принадлежит ни к одной политической группе.

По окончательным данным, в выборах приняли участие 50,5% европейцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3128971
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прочитав-група зеленських.. ну-думаю-хана Європі..
 показать весь комментарий
 
 
Seichas posle razkritie raznix stranax partiji kotorix sponsorirovala fashistkaja *****-racija roSSija putina Xy*la, vezde ishtjat poxozie sluchi. Nachinaetca otchistka ot takix politikov ES, tak kak eto ugroza kazdoi strane. Medleno no proces poshol...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зиркала з ранку відсівом протирай,хоть кончину з них видереш.
 показать весь комментарий
 
зиркала-це в цього кацапа очі.. не звертайте уваги
 показать весь комментарий
 
А де ж ПартіяПП???, це ж його сама Европєйская партія )))
 показать весь комментарий
 
 
Вопрос только в том кто будет за нас а кто против учитывая бездарную политику наших дипломатов и постоянное выклянчивание денег..
 показать весь комментарий
 
Успокойся. Скоро будет в Украине дефолт, денег больше никто не даст и заживешь как в Венесуэле, а еще грядет мировой кризис, а еще в Украине война! Вот и заживешь счастливо при марионетке коломойского зеБЕни!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Европарламенте объявили результаты выборов
 
 
 
 
 
 вверх