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 За рубежом, Здоровье
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Все про:болезнь (476) ВОЗ (111) азартные игры (53)

 "Игровое расстройство" внесено в Международную классификацию болезней ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения приняла пересмотренную Международную классификацию болезней, в которую, в частности, попало игровое расстройство.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Расстройство занесено в классификацию сразу после зависимости от азартных игр.

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Всего в Международной классификации болезней содержатся заболевания и отклонения, которые подвергаются клиническому исследованию. Люди, которые страдают от таких заболеваний, могут рассчитывать на полноценное лечение.

Текст обновленной классификации утвердили еще в прошлом году, и в силу оно вступит с 1 января 2022 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3128967
 
   
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Барыгу уже не вылечить.Заигрался в президента,шо еле оттянули.
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Ещё 5 лет будешь про барыгу ныть, по ходу у тебя тоже растройство - помешался на барыге. Надо проверить по классификации ВОЗ, наверняка твоё растройство как то по умному называеца)))
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как знали.... как знали...
есть тут игрун один на примете

кто помнит, по состоянию здоровья спаковать чемоданы президенту (прости господи) можно?
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Есть.В стеклянной будке сидит и бога из себя строит
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я понимаю что ты в режиме случайного генератора фраз сейчас, но не мог бы ты свои спичи писать себе подобным чтобы я не дергался на ленту активности. спасибо
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Тото я и смотрю,шо ты на каждой ветке свои тупые высеры генерируешь.Пожалуйста.
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да не обижайся ты. я же понимаю. ты за область свою болеешь. шутка ли - президент клоун. небось уже тебе кричат "спасибо жителям днепра за президента хо...уя". терпи брат... тебе еще много чего терпеть придется.
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Ровно неделя как спакованы и готовы сопроводить его в галеру.
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вот почему на цензоре самые тупые с итальянским флажком? вас там травят чем то?
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Спагетті з пастою їдять постійно😊
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Ігроманія дійсно є психічною хворобою, бо формує залежність людини. Це небезпечно для сім'ї цього ігромана. А залежність від сліпої віри у зеленого куміра лікується дефолтом, відсутністю пенсій, зарплат, високими цінами і грабунком золотовалютного резерву.
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Ali Hasan Я наприклад цього не розумію.Сам ******** відеоігри грати,але щоб це заходило у дурість,то ні.
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Воно таке тупе,що плутає відеоігри з ігровими автоматами,але обовязково до будь якої теми приплете зеленського
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Garsia UA Відеоігроманія теж в де в кого виходить за межі здорового глузду.
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Просто у деяких ігроманія переходить у сенс життя і тому ламає психіку.
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То фігня,ось де розстройство і біль
"Игровое расстройство" внесено в Международную классификацию болезней ВОЗ - Цензор.НЕТ 181
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Игровое расстройство" внесено в Международную классификацию болезней ВОЗ
 
 
 
 
 
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