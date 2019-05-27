 "Игровое расстройство" внесено в Международную классификацию болезней ВОЗ

Об этом говорится в сообщении на сайте организации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
Расстройство занесено в классификацию сразу после зависимости от азартных игр.
Всего в Международной классификации болезней содержатся заболевания и отклонения, которые подвергаются клиническому исследованию. Люди, которые страдают от таких заболеваний, могут рассчитывать на полноценное лечение.
Текст обновленной классификации утвердили еще в прошлом году, и в силу оно вступит с 1 января 2022 года.
есть тут игрун один на примете
кто помнит, по состоянию здоровья спаковать чемоданы президенту (прости господи) можно?