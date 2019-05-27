 Рыбака убило молнией на Харьковщине, - полиция

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Люботинського отделение полиции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как было установлено, молнией был смертельно поражен 30-летний местный житель. Во время грозы мужчина спрятался под дерево. В этот момент прямо в него ударила молния. Смерть наступила мгновенно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Непогода на западе Украины привела к гибели двух человек, в том числе ребенка, - ГСЧС

По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".