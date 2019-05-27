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 Рыбака убило молнией на Харьковщине, - полиция

В субботу, 25 мая, около 14:00 в селе Надточии Харьковского района Харьковской области погиб мужчина.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Люботинського отделение полиции, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как было установлено, молнией был смертельно поражен 30-летний местный житель. Во время грозы мужчина спрятался под дерево. В этот момент прямо в него ударила молния. Смерть наступила мгновенно.

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По данному факту информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Источник: https://censor.net.ua/n3128966
 
 
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Сколько раз писали, не прятаться под дерево во время грозьі, лучше намокнуть чем бьіть замоченьім.Можно бьіло просто в лодке сидеть на воде , стать под мост, под вьісоковольтньіе линии, стать у уреза водьі
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРыбака убило молнией на Харьковщине, - полиция
 
 
 
 
 
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