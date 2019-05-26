 На выборах президента Литвы побеждает экс-банкир Науседа, пообещавший не посещать РФ до возвращения Украине оккупированного Крыма

Экономист и бывший банкир Гитанас Науседа, независимый кандидат и правоцентрист по убеждениям победил во втором туре президентских выборов в Литве 26 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Его соперница экс-министр финансов Ингрид Шимоните признала поражение.
Избирательная комиссия Литвы сообщила, что, по подсчету четверти бюллетеней, 55-летний Науседа набирает 74% голосов избирателей, 44-летняя Шимоните - 26%.
Науседа поддерживает нынешний жесткий курс Литвы в отношении России. Он подтвердил, что не посетит Москву до тех пор, пока Россия не вернет Украину оккупированный Крым.
Президент в Литве имеет относительно мало полномочий, эта страна - парламентская республика. Главные функции главы государства - определение внешней политики и представительство страны во внешних отношениях, в первую очередь на саммитах Европейского союза.
Также президент имеет определенные полномочия в назначении министров, судей, главнокомандующего вооруженных сил или главы центрального банка - чаще всего при условии одобрения парламентом или премьер-министром.
Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте завершает второй пятилетний срок на посту и не могла баллотироваться снова.
Май 26, 2019Без рубрикиКомментарии: 10
«Вам не улыбаться надо, а у людей прощения просить!»
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А в нас-повєсіл свой "колпак" на піаніно прєзЄдєнт..
А ти - негр з червоною ганчіркою, - голосував за дИбіла і залишився в сраці,
Вряд ли эти 26% возомнят себя элитой а 74% будут по методичкам называть агентамикремля и дебилами. Культура не позволит.
Ура-а-а!!! Петиція із закликом доБундестагу визнати Голодомор геноцидом достроково набрала понад 50 тисяч підписів! Це величезна перемога України! Щира вдячність ініціатору Наталії Ткачук і всім небайдужим! Попереду - дуже непроста робота з депутатами. Сподіваємося на успіх!
Нехай і дальше лижуть дупу путіну.
Паскуднішими за німців можуть бути лише росіяни.
Май 26, 2019Без рубрикиКомментарии: 11
Правда, Порошенко может попробовать сбежать из страны в последний момент. Но и это у него теперь может не получиться…
На днях в СМИ появилась информация из источников в САП,
что Петра Порошенко скоро вызовут на допрос в связи с его коррупционной
деятельностью в «Центрэнерго». Кроме того, ужи три дела о преступлениях
Порошенко зарегистрированы в ГБПРпо заявлениям Андрея Портнова.
О том, что Порошенко и его главный «любий друзь» Кононенко
превратили «Центрэнерго» в одну из своих крупных кормушек прекрасно
известно уже давно:
- Клан Порошенко-Кононенко сделал Центрэнерго своей дойной коровой
- «Только на схемах с углем окружение Порошенко вынимает с «Центрэнерго» по 200 млн в месяц» - расследование
Однако ранее Порошенко был президентом и, соответственно, имел президентскую неприкосновенность.
Кроме того, во главе ГПУ и СБУ стояли холуи и подельники экс-президента, а потому они покрывали коррупцию президента.
Теперь же Грицак уже подал в отставку. При этом новый президент
назначил нового заместителя главы СБУ. А пока еще генпрокурор Луценко
откровенно выражает готовность сдать с потрохами своего бывшего шефа и
благодетеля Порошенко.
При этом недавно вернувшийся в Украину Андрей Портнов подал уже три заявления в ГБР о преступлениях бывшего президента.
- ГБР зарегистрировало третье заявление Портнова о преступлениях Порошенко
Портнов открыто заявил, что главной его целью является «посадка» Порошенко.
Причем, недавно он пообещал также «арест всего имущества» экс-президента.
Однако можно не сомневаться, что Портнов приложит максимум усилий
и к тому, чтобы уже после первой явки Петра Алексеевича на допрос в САП
или ГБР его оттуда отвезли в суд для избрания «меры пресечения». загрузка...
Поскольку же обвинений против Порошенко - много, а одно из них
касается «государственной измены», то высока вероятность, что суд
изберет в качестве меры пресечения арест без права внесения залога (как
для экс-регионала Ефремова).
Тем более, что Портнов, который ранее курировал суды, «позаботится» об этом…
Таким образом, велика вероятность, что Петр Алексеевича уже в
начале следующего месяца «загремит на нары». Куда ему, безусловно, и
дорога…
Ну а будущий суд, несомненно, «впаяет» экс-президенту большой
тюремный срок с полной конфискацией имущества. Что очень порадует
подавляющее большинство украинцев!
Правда, Порошенко может попробовать сбежать из страны в последний момент. Но и это у него теперь может не получиться…
С другой стороны, это принципиально иная модель социальных взаимоотношений, иная политическая культура. И это создавало определенную ситуацию выбора.
Предки украинцев и русских не просто "существенно расходились" - это были исторически, ментально, антропологически - совершенно разные народы , которые не понимали друг друга и к тому же разговаривали на разных языках - факты: https://youtu.be/GGTsuc0yHAo
Альтернативная российской,поэтому у них все другое....