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Все про:выборы (22413) Литва (1310) Президент (4267) Грибаускайте (187) Науседа Гитанас (1)

 На выборах президента Литвы побеждает экс-банкир Науседа, пообещавший не посещать РФ до возвращения Украине оккупированного Крыма

Избирательная комиссия Литвы сообщила, что, по подсчету четверти бюллетеней, 55-летний Гитанас Науседа набирает 74% голосов избирателей. Его соперница уже признала поражение.

Экономист и бывший банкир Гитанас Науседа, независимый кандидат и правоцентрист по убеждениям победил во втором туре президентских выборов в Литве 26 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Его соперница экс-министр финансов Ингрид Шимоните признала поражение.

Избирательная комиссия Литвы сообщила, что, по подсчету четверти бюллетеней, 55-летний Науседа набирает 74% голосов избирателей, 44-летняя Шимоните - 26%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентские выборы в Литве: лидируют экономист Науседа и экс-министр финансов Шимоните

Науседа поддерживает нынешний жесткий курс Литвы в отношении России. Он подтвердил, что не посетит Москву до тех пор, пока Россия не вернет Украину оккупированный Крым.

Президент в Литве имеет относительно мало полномочий, эта страна - парламентская республика. Главные функции главы государства - определение внешней политики и представительство страны во внешних отношениях, в первую очередь на саммитах Европейского союза.

Также президент имеет определенные полномочия в назначении министров, судей, главнокомандующего вооруженных сил или главы центрального банка - чаще всего при условии одобрения парламентом или премьер-министром.

Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте завершает второй пятилетний срок на посту и не могла баллотироваться снова.

Также читайте: Литва настаивает на усилении санкций против РФ из-за выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО

Источник: https://censor.net.ua/n3128964
 
   
 Топ комментарии
 
можна-як бачимо і нормальну людину обрати..
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Da net pozdravila ego i on skazal spasibo jej za borbu Vsio tut xoroso .Tut ne odin iz nix nebyl staronik ruskogo mira.Oba toze skazali sto s ruskimi im netu a ciom govoryt
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Денжа вю: 74%, и не посетит запоребрик до освобождения оккупированных территорий.
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А в нас-повєсіл свой "колпак" на піаніно прєзЄдєнт..
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сайтик мутный,автор скрывает свое имя,живет с подачек от рекламы)) желтая пресса))
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Зелебот = каломёт.
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Червоно-Чорний

А в нас-повєсіл свой "колпак" на піаніно прєзЄдєнт..
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можна-як бачимо і нормальну людину обрати..
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Ну такого мерзотника як порошенко точно ніколи б не обрали.
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у вас світ клином зійшовся на Порошенко-так я не його прихильник. там було 39. 3 них 5 чи 6 нормальних.. навіщо ж було виставляти себе посміховиськом на весь світ??
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когда людей ослепляет ненависть и злость,мозг парализует и нейроны не работают)) просто химическая реакция,как у собаки павлова))
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Он ловит звуки одобренья в их диких криках озлобленья -немного перефразируя На виборах президента Литви перемагає екс-банкір Науседа, який пообіцяв не відвідувати РФ до повернення Україні окупованого Криму - Цензор.НЕТ 3116
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Ми так і зробили обравши Зеленського..
А ти - негр з червоною ганчіркою, - голосував за дИбіла і залишився в сраці,
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Прибалтика всегда была заграницей даже при совке. У нас, увы 40% кацапидусов, которые никогда не станут Украинцами и будут выбирать зебильных подорванных гребешков.
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и к 40% кацапидусов+ 33% нашего планктона..это самое мягкое -чем могу назвать
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Зебилы это мухи летящие на говно
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в таком случае порохоботы это глисты копошащиеся в гавне
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Избирательная комиссия Литвы сообщила, что, по подсчету четверти бюллетеней, 55-летний Науседа набирает 74% голосов избирателей, 44-летняя Шимоните - 26%.Источник: https://censor.net.ua/n3128964

Вряд ли эти 26% возомнят себя элитой а 74% будут по методичкам называть агентамикремля и дебилами. Культура не позволит.
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Da net pozdravila ego i on skazal spasibo jej za borbu Vsio tut xoroso .Tut ne odin iz nix nebyl staronik ruskogo mira.Oba toze skazali sto s ruskimi im netu a ciom govoryt
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Почитай выше комментарии, *культурная* ты наша!
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Andrij Melnyk‏ @MelnykAndrij 24 минуты назад

Ура-а-а!!! Петиція із закликом доНа выборах президента Литвы побеждает экс-банкир Науседа, пообещавший не посещать РФ до возвращения Украине оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 2362Бундестагу визнати Голодомор геноцидом достроково набрала понад 50 тисяч підписів! Це величезна перемога України! Щира вдячність ініціатору Наталії Ткачук і всім небайдужим! Попереду - дуже непроста робота з депутатами. Сподіваємося на успіх!
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Ура-а-а! (А що це дасть Україні в перспективі?) Ура-а-а-а! (Може підкинуть нам чогось?) Ура-а-а-а!
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а що тобі, простит утці, підкинути треба?
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Поторопился, дорогой. Судя по графику ещё пары тысяч не хватает. Основное слово - "Nein"
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Пішли вони на*уй зі своїм визнанням. Милостиня від ворога - гірше за смерть.
Нехай і дальше лижуть дупу путіну.
Паскуднішими за німців можуть бути лише росіяни.
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о, бл я, кацапские ******* опять с гугль-транслейтом палятся
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Арестовать Порошенко могут уже в ближайшие дни
Май 26, 2019Без рубрикиКомментарии: 11

На выборах президента Литвы побеждает экс-банкир Науседа, пообещавший не посещать РФ до возвращения Украине оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 331Правда, Порошенко может попробовать сбежать из страны в последний момент. Но и это у него теперь может не получиться…

На днях в СМИ появилась информация из источников в САП,
что Петра Порошенко скоро вызовут на допрос в связи с его коррупционной
деятельностью в «Центрэнерго». Кроме того, ужи три дела о преступлениях
Порошенко зарегистрированы в ГБПРпо заявлениям Андрея Портнова.

О том, что Порошенко и его главный «любий друзь» Кононенко
превратили «Центрэнерго» в одну из своих крупных кормушек прекрасно
известно уже давно:

- Клан Порошенко-Кононенко сделал Центрэнерго своей дойной коровой

- «Только на схемах с углем окружение Порошенко вынимает с «Центрэнерго» по 200 млн в месяц» - расследование

Однако ранее Порошенко был президентом и, соответственно, имел президентскую неприкосновенность.

Кроме того, во главе ГПУ и СБУ стояли холуи и подельники экс-президента, а потому они покрывали коррупцию президента.

Теперь же Грицак уже подал в отставку. При этом новый президент
назначил нового заместителя главы СБУ. А пока еще генпрокурор Луценко
откровенно выражает готовность сдать с потрохами своего бывшего шефа и
благодетеля Порошенко.

При этом недавно вернувшийся в Украину Андрей Портнов подал уже три заявления в ГБР о преступлениях бывшего президента.

- ГБР зарегистрировало третье заявление Портнова о преступлениях Порошенко

Портнов открыто заявил, что главной его целью является «посадка» Порошенко.

Причем, недавно он пообещал также «арест всего имущества» экс-президента.

Однако можно не сомневаться, что Портнов приложит максимум усилий
и к тому, чтобы уже после первой явки Петра Алексеевича на допрос в САП
или ГБР его оттуда отвезли в суд для избрания «меры пресечения». загрузка...

Поскольку же обвинений против Порошенко - много, а одно из них
касается «государственной измены», то высока вероятность, что суд
изберет в качестве меры пресечения арест без права внесения залога (как
для экс-регионала Ефремова).

Тем более, что Портнов, который ранее курировал суды, «позаботится» об этом…

Таким образом, велика вероятность, что Петр Алексеевича уже в
начале следующего месяца «загремит на нары». Куда ему, безусловно, и
дорога…

Ну а будущий суд, несомненно, «впаяет» экс-президенту большой
тюремный срок с полной конфискацией имущества. Что очень порадует
подавляющее большинство украинцев!

Правда, Порошенко может попробовать сбежать из страны в последний момент. Но и это у него теперь может не получиться…
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В Великом княжестве Литовском часто видят альтернативный путь развития Руси. Во многом так оно и есть, ведь это были земли, с одной стороны, доста­точно близкие культурно, населенные восточными славянами, - пусть истори­ческие судьбы восточных славян будущей России, Великороссии и населения Великого княжества Литовского и королевства Польского, потомки которого впоследствии стали украинцами и белорусами, уже тогда достаточно суще­ственно расходились.

С другой стороны, это принципиально иная модель социальных взаимоотно­шений, иная политическая культура. И это создавало определенную ситуацию выбора.
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"уже тогда достаточно суще­ственно расходились"

Предки украинцев и русских не просто "существенно расходились" - это были исторически, ментально, антропологически - совершенно разные народы На виборах президента Литви перемагає екс-банкір Науседа, який пообіцяв не відвідувати РФ до повернення Україні окупованого Криму - Цензор.НЕТ 853 , которые не понимали друг друга и к тому же разговаривали на разных языках - факты: https://youtu.be/GGTsuc0yHAo На виборах президента Литви перемагає екс-банкір Науседа, який пообіцяв не відвідувати РФ до повернення Україні окупованого Криму - Цензор.НЕТ 853
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ахаха.. ну і дурень..Ми за зе мір с кацапі..єта дешофие тарифі..А на крим нам коломо зе покидькам..зе квартал..
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Фух, слава богу, что в Литве выбрали адекватного президента в отличии от...
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Литва это другая модель.
Альтернативная российской,поэтому у них все другое....
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одержимый петей)) уверенно можно сказать,что собака у пети имеет лучшую Будку,чем твоя Квартирка На виборах президента Литви перемагає екс-банкір Науседа, який пообіцяв не відвідувати РФ до повернення Україні окупованого Криму - Цензор.НЕТ 7160и его собачка кушает лучше,чем ты))
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Дійсно, що Литва обрала нормального президента. Ми же поставили над собою жорсткий соціальний експеримент і обрали нікчему.
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тенденція/нє? 74%... 73... 76... лише литовцям повага... і латвійцям! і естонцям!!! усім навколо... одним українцям - НЕ ПОЛАМАЙТЕ ТІКО СВОЇ ВИЇ!!!
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Хох...будет смешно, если през Украиньі первьім Мухосранск посетит.
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Треба чекати на значне зниження комунальних тарифів, а візити нам нічого не дають🤗
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Литовці рахують шо друга світова війна закінчилася у 91 році. І вони праві.
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Для них ДСВ закінчилася, але мирний договір з Японією не підписаний. Тому війна триває.
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Дурінь..протіф зе сватофф і наших зе братьєфф кацапов!!!!!!!..соєфий літовский свінарчукк..
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Вибрали людину не бідну і навіть немолодого і прогресивного,жах просто. На виборах президента Литви перемагає екс-банкір Науседа, який пообіцяв не відвідувати РФ до повернення Україні окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9036
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа выборах президента Литвы побеждает экс-банкир Науседа, пообещавший не посещать РФ до возвращения Украине оккупированного Крыма
 
 
 
 
 
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