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 Украинка Радивилова завоевала три медали на Кубке мира по спортивной гимнастике

Украинская гимнастка Ангелина Радивилова завоевала одну медаль в первый и две - во второй день этапа Кубка мира в Осиеке (Хорватия).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, 25 мая, в первый день финалов на этапе Кубка мира в Осиеке, украинские гимнастки Ангелина Радивилова и Яна Федорова завоевали по одной медали. В опорном прыжке Радивилова завоевала серебро, а в упражнениях на брусьях Федорова поднялась на пьедестал с третьего места.

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26 мая Радивилова выступала в финалах вольных упражнений и упражнениях на бревне. Украинка победила на бревне и завоевала "серебро" в вольных упражнениях. Таким образом, Ангелина Радивилова добыла в Осиеке три медали.

Источник: https://censor.net.ua/n3128963
 
   
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Вернее - девочки. Их же 2 на пьедесталах.
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Оспидя! Уж стока медалей, стока медалей! И куда они аспиды енти медальки складывають? Те с медалями, енти с медалями! Собака по улице бегить - и та с медалями! Иль самому уж купить покрасивше да нацепить на пинжак хучь собачью!
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