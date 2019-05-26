 Украинка Радивилова завоевала три медали на Кубке мира по спортивной гимнастике

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, 25 мая, в первый день финалов на этапе Кубка мира в Осиеке, украинские гимнастки Ангелина Радивилова и Яна Федорова завоевали по одной медали. В опорном прыжке Радивилова завоевала серебро, а в упражнениях на брусьях Федорова поднялась на пьедестал с третьего места.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский борец Беленюк стал троекратным чемпионом Европы, - НОК

26 мая Радивилова выступала в финалах вольных упражнений и упражнениях на бревне. Украинка победила на бревне и завоевала "серебро" в вольных упражнениях. Таким образом, Ангелина Радивилова добыла в Осиеке три медали.