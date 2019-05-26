 После отставки правительство будет работать в антикризисном режиме, - Гройсман

Об этом Гройсман сказал в интервью ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке. После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства, также продолжают работать все министры", - сказал Гройсман.
По его словам, после отставки все министры продолжат работать на своих должностях, однако, изменится его режим: "Очевидно, что сейчас мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим".
"Если президент считает, что с этим правительством он не может работать, то для меня означает только одно: что та повестка дня, которая важна для страны, не будет реализована. Это означает, что президент берет на себя ответственность за повестку дня и я считаю, что такую возможность надо дать. Это не эмоция, это моя позиция", - сказал премьер.
Говоря о решении миссии МВФ отсрочить работу с Украиной и позицию о том, что Украине, возможно, не нужна больше финансовая помощь, Гройсман сказал: "Сжечь резервы можно очень быстро. Могу сказать, что сейчас Украина находится по балансу в хорошем финансовом положении. У нас получилось накопить 20 млрд долларов валютных резервов, доллар, вы видели, был абсолютно стабильным. На едином казначейском счете около 60 млрд накоплено, все программы финансируются... Моя стратегия состояла в том, что мы вообще должны долги отдать... И это надо было продолжать. Для МВФ важно, чтобы при пересмотре программы была засвидетельствована четкая политика, что дальше будет делать государство".
Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли приостановка работы МВФ сомнения со стороны Фонда в политике государства, Гройсман отметил: "Когда они приехали и услышали о досрочном роспуске парламента и досрочные выборы, это значит, что они остановились и говорят следующее: "Вы выбирайте новый парламент, новый парламент выберет новое правительство и мы дальше будем говорить о продолжении нашего сотрудничества". Хотя одновременно они сказали, что готовы к продолжению сотрудничества".
Напомним, 24 мая в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.
У него с мозгами не очень...
Шестой абзац в статье со слов: «Если президент считает.....» и далее по текст, там Гройсман объясняет, что все сейчас будет на президенте «висеть»..........
2. Коли відбудеться деокупація АР Крим?
3. Хто замовив КатюГанзюк?
4. Хто вбив Павла Шеремета?
5. Коли будуть звільнені наші моряки?
6. Коли сядуть ті, хто розстрілював Майдан?
7. Коли сядуть корупціонери?
8. Де зарплата вчителям в 4000 доларів?
9. Коли Ви продасте свій бізнес, виведе з офшорів 4,5 мільйони долярів, сплатите з них податки і поверне в економіку Держави?
10. Чого у Коломойського, Новінського, Пінчука і т.д. досі дві руки?
11. Коли вже Ахметов буде сидіти?
12. Коли повернуться в Україну ті 9 мільйонів (???) заробітчан, про яких було згадано на дебатах?
13. Коли піднімуть пенсії та платню?
14. Як прожити пенсіонерам за 1 500 грн?
15. Коли знизяться тарифи?
16. Коли нарешті долар буде по 8 гривень?
17. Коли будуть дороги?
18. А коли буде Всеукраїнський марафон «Президент України на велосипеді»?
19. Де кінець епохи бідності?
20. Вимагаю до кінця місяця розмитнення автівок за 100$
21. Коли ліквідують бурштинову республіку та чому досі не легалізовано видобуток бурштину?
22. Коли буде продано 95-Квартал? За скільки?
23. Чому досі не скасована депутатська, президентська та судова недоторканність?
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НУ ТОЧНО КАК ПОРОХОБОТЫ!!!
Видео
Петр Порошенко сегодня, 26 мая, побывал на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, который спустя несколько часов после его визита дал трещину и был частично перекрыт.
https://strana.ua/news/203161-most-v-kieve-tresnul-nakanune-po-nemu-proshelsja-poroshenko.html …
Карма...она такая
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за енто и был выгнан вместе с мальдивским на выбарах,
НО,
нееет,
останется бороться с кризисом -
будет называться "Антикризисное правительство!!!"