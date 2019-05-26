 После отставки правительство будет работать в антикризисном режиме, - Гройсман

Об этом Гройсман сказал в интервью ICTV, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Парламент должен рассмотреть мое заявление об отставке, и я буду просить украинский парламент удовлетворить мое заявление об отставке. После того, как парламент примет мою отставку, Конституция и законы предусматривают, что я продолжаю работать премьер-министром до создания нового правительства, также продолжают работать все министры", - сказал Гройсман.

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По его словам, после отставки все министры продолжат работать на своих должностях, однако, изменится его режим: "Очевидно, что сейчас мы переходим в такой, я бы сказал, антикризисный режим".

"Если президент считает, что с этим правительством он не может работать, то для меня означает только одно: что та повестка дня, которая важна для страны, не будет реализована. Это означает, что президент берет на себя ответственность за повестку дня и я считаю, что такую возможность надо дать. Это не эмоция, это моя позиция", - сказал премьер.

Говоря о решении миссии МВФ отсрочить работу с Украиной и позицию о том, что Украине, возможно, не нужна больше финансовая помощь, Гройсман сказал: "Сжечь резервы можно очень быстро. Могу сказать, что сейчас Украина находится по балансу в хорошем финансовом положении. У нас получилось накопить 20 млрд долларов валютных резервов, доллар, вы видели, был абсолютно стабильным. На едином казначейском счете около 60 млрд накоплено, все программы финансируются... Моя стратегия состояла в том, что мы вообще должны долги отдать... И это надо было продолжать. Для МВФ важно, чтобы при пересмотре программы была засвидетельствована четкая политика, что дальше будет делать государство".

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Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли приостановка работы МВФ сомнения со стороны Фонда в политике государства, Гройсман отметил: "Когда они приехали и услышали о досрочном роспуске парламента и досрочные выборы, это значит, что они остановились и говорят следующее: "Вы выбирайте новый парламент, новый парламент выберет новое правительство и мы дальше будем говорить о продолжении нашего сотрудничества". Хотя одновременно они сказали, что готовы к продолжению сотрудничества".

Напомним, 24 мая в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.