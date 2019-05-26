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 Политика Украины, Общество
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 Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач, ждем крутых фильмов, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о приоритетности поддержки украинского кинопроизводства со стороны государства.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Кинематографическая неделя в Украине. В четверг - 100-летие Одесской киностудии, вчера - открытие 48-го Международного кинофестиваля "Молодость", - отметил Зеленский.

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Президент акцентировал на важности поддержки украинского кино.

"Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач. Ждем крутых фильмов на экранах, высоких бокс-офисов и международных наград. А главное - зрителей в кинотеатрах, которые будут выбирать наше кино. Кино, снятое в Украине", - подчеркнул президент.

Поддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач, ждем крутых фильмов, - Зеленский 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3128961
 
   
 Топ комментарии
 
Ага. ну в этом ты точно спец.
"Слуга народа 4,5,6,7,8" и "Слуга возвращается"
"Сваты 8,9,10", "Сваты на похоронах", "Сваты на том свете"
"33 первых поцелуя и один секс" и "любовь в житомире"
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он не хлеба раздавать пришел,а зрелища...
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«Маленький піаніст», «Любов до лисого», «Голосування ягнят» - багато чого можна назнімати.
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Кино конечно развивать нужно......, НО в данный момент есть по важнее дела, чем «крутые фильмы».........
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО

1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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"Кіно зняте в Україні", українське кіно і кіно українською мовою - це різні кіно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоддержка украинского кинопроизводства - одна из приоритетных задач, ждем крутых фильмов, - Зеленский
 
 
 
 
 
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