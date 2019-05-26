 Украинский лоукост SkyUp запустил рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию харьковского авиапредприятия, информирует Цензор.НЕТ.
Также 25 мая в Барселону отправлен первый рейс авиакомпании SkyUp и из Запорожья.
Рейсы из обоих аэропортов будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам.
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я ошибся,мау так же 16 тыс предлагает. а вот air france из киева за 16-17 тыс грн двоих везет туда и обратно.
тут от 13 тыс туда и обратно на двоих мау предлагает. это с одной пересадкой. а с двумя от 11.а sky up от 16 цены ломит.
речь сейчас о Харькове и Барселоне
это кто писал?
я зашел на сайт скайапа
Рейсы Харьков-Барселона пока недоступны (ну это ожидаемо). Нет таких рейсов и на гугле.
Теперь по авиакомпаниям
МАУ 6350 на одного
Пегасус Аирлайнс 4550 на одного
АирФранс из Харькова по прежнему не летает
ты из какого года пишешь?
Главное в этот Sky Up деньги из бюджета не вкладывать