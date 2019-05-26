 Украинский лоукост SkyUp запустил рейсы из Харькова и Запорожья в Барселону

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию харьковского авиапредприятия, информирует Цензор.НЕТ.

Также 25 мая в Барселону отправлен первый рейс авиакомпании SkyUp и из Запорожья.

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Рейсы из обоих аэропортов будут выполняться дважды в неделю - по средам и субботам.